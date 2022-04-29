УКР
Після зустрічі в Рамштайні всі партнери абсолютно чітко знають, яка зброя потрібна Україні, - Маркарова

маркарова

Зустріч у німецькому Рамштайні глав оборонних відомств та військового керівництва кількох десятків країн дозволила об’єднати зусилля окремих партнерів на підтримку України й створити більш потужний механізм взаємодії у питаннях оборони.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Історична зустріч у Рамштайні, яку організували США, зібравши близько 40 міністрів і головкомів збройних сил країн – наших друзів, партнерів і союзників – дозволила вже ту координацію, яка відбувалася на двосторонній основі, перетворити на постійно діючу координаційну групу", - зазначила Маркарова.

Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін

Це, за її словами, посприяло тому, що всі партнери тепер "абсолютно чітко розуміють і знають", які саме види озброєння потрібні ЗСУ. Отже, ця координаційна група зосереджена на виконанні головної задачі – знайти й максимально швидко доставити цю зброю в Україну.

Посол також відзначила "дуже високий рівень" співпраці між Україною і США, яка відбувається паралельно між главами міністерств і відомств, військових командувачів і безпосередньо президентів. "Фактично, зараз робота триває на всіх рівнях", - зауважила дипломат.

Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
29.04.2022 08:31 Відповісти
По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:

📌 танки третього покоління M1A2 Abrams 📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley 📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin 📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS 📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS 📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2 📌 ЗРК Patriot 📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.

( https://t.me/Tsaplienko/7281 )
29.04.2022 08:57 Відповісти
Шо за недолуга кохта на ній?
29.04.2022 08:39 Відповісти
умнічка, теаер і на шопінг сходи.
29.04.2022 08:29 Відповісти
Шо за недолуга кохта на ній?
29.04.2022 08:39 Відповісти
четвірка безумних??
29.04.2022 09:00 Відповісти
все ровно на ту кофту, что то за дерьмо с права?
29.04.2022 09:59 Відповісти
кто первый написал это список и все его форсят, аж смешно. Люди будьте реалистами. Какие ф 16? вы знаете сколько учиться на него? А патриоты не дай Бог попадут в руки рашке. Такое не дадут. Дадут постарее технику. Постарее самолеты.
29.04.2022 10:02 Відповісти
Як стверджує військовий експерт і колишній війсковий пілот Агіль Рустамзаде, навчитися літати на Ф16, українським пілотам потрібен один місяць, для ефективного ведення бою - три-чотири. Ф16 здатні єфективно протидіяти крилатим ракетам, тобто використовувати як елемент ПВО. Враховуючи, що у рашки ціх ракет може вистачить до кінця року, - тема актуальна.
29.04.2022 10:16 Відповісти
высунулась очередная зесвыня...
29.04.2022 08:58 Відповісти
Ядерная !
29.04.2022 09:08 Відповісти
07.09.2021
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311651-markarova-poasnila-comu-ukraini-ne-potriben-status-osnovnogo-souznika-poza-nato.html Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО.
29.04.2022 09:16 Відповісти
Тоді гарантії безпеки від США не подобались... питання, кому?
29.04.2022 09:22 Відповісти
Окрім Томагавків нічого не потрібно. Вїбати по москві,та )(уйлостан почне валитися як картковий будинок.
29.04.2022 09:26 Відповісти
Не чуди. Все потрібно. Для кожного - своє призначення.
З вашими бармалеями вам воювати набагато простіше.
29.04.2022 09:55 Відповісти
Оксаночка Маркарова столько хорошего сделала для Украины как никто другой до нее на этой посаде. Умничка.
29.04.2022 15:41 Відповісти
 
 