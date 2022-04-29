Після зустрічі в Рамштайні всі партнери абсолютно чітко знають, яка зброя потрібна Україні, - Маркарова

Зустріч у німецькому Рамштайні глав оборонних відомств та військового керівництва кількох десятків країн дозволила об’єднати зусилля окремих партнерів на підтримку України й створити більш потужний механізм взаємодії у питаннях оборони.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Історична зустріч у Рамштайні, яку організували США, зібравши близько 40 міністрів і головкомів збройних сил країн – наших друзів, партнерів і союзників – дозволила вже ту координацію, яка відбувалася на двосторонній основі, перетворити на постійно діючу координаційну групу", - зазначила Маркарова.

Це, за її словами, посприяло тому, що всі партнери тепер "абсолютно чітко розуміють і знають", які саме види озброєння потрібні ЗСУ. Отже, ця координаційна група зосереджена на виконанні головної задачі – знайти й максимально швидко доставити цю зброю в Україну.

Посол також відзначила "дуже високий рівень" співпраці між Україною і США, яка відбувається паралельно між главами міністерств і відомств, військових командувачів і безпосередньо президентів. "Фактично, зараз робота триває на всіх рівнях", - зауважила дипломат.