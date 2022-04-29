Здобутки Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних військових втрат, - Міноборони Британії

Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.

У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - сказано у зведенні.