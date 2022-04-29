УКР
Здобутки Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних військових втрат, - Міноборони Британії

танк,рф

Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.

У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - сказано у зведенні.

Здобутки Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних військових втрат, - Міноборони Британії 01

армія рф (18498) Велика Британія (5741) Донбас (22360)
это им не бурятов гнобить
показати весь коментар
29.04.2022 08:38 Відповісти
После Рамштайна касапских жмуров уже будут считать по весу.
показати весь коментар
29.04.2022 08:41 Відповісти
Зеленський і Байден не зможуть нічого купити в магазині "пьятьорочка" в Твері..ой як прикро
показати весь коментар
29.04.2022 08:44 Відповісти
После Рамштайна касапских жмуров уже будут считать в куб.м. как дрова, которые продает Украина.
показати весь коментар
29.04.2022 08:46 Відповісти
Коли їх це зупиняло?
показати весь коментар
29.04.2022 10:23 Відповісти
На мясо кацапам плевать. Они и миллион своих положат, если это поможет захватить чужую землю.
показати весь коментар
29.04.2022 11:47 Відповісти
 
 