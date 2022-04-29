Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 219 дітей, 398 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.



Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с.Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти - 2 та 14 років.

7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м.Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.



28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с.Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.



28 квітня внаслідок обстрілу м.Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.



Також стало відомо, що 11 квітня в м.Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.



21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.

1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.