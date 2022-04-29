УКР
Маріуполь - європейський Алеппо. Місто, зруйноване до основи. З тисячами загиблих мирних жителів, - Боррель

маріуполь

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав український Маріуполь європейським Алеппо, та заявив про намір ЄС продовжити допомогу Україні, щоб як найшвидше завершити російську агресію.

Про це Високий представник ЄС написав на власній сторінці у мережі Твіттер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маріуполь – європейський Алеппо. Місто, зруйноване до основи. З тисячами загиблих мирних жителів. Ми зробимо все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І для цього ми й надалі будемо допомагати Україні", - наголосив Жозеп Боррель.

"Війна в Україні трансформує глобальну геополітику", - додав він у наступному дописі.

+8
Сами выкормили ботоксного шизоида-сами плачут.
29.04.2022 09:03 Відповісти
+7
Удобненькую такую статистику придумал себе Боррель - "3 000 погибших мирных жителей".
Серьезно? Т.е. полумиллионный город разрушен, со всех стволов и авиации, рашистами до основания, 2 месяца был в полной блокаде, гумкоридоров фактически не было ... а жертв МЕНЕЕ 1% от населения?
Такую "статистику" можно только в рашистских методичках взять! Любому адекватному человеку ясно, что жертв там на порядок больше!
29.04.2022 09:09 Відповісти
+7
Читай уважніще ... з тисячами... Буква "з"...
29.04.2022 09:14 Відповісти
брови черние густие
речи длинние пустие
и мозгов наверно нет
на к*уй нужен такой дед
29.04.2022 08:59 Відповісти
Сами выкормили ботоксного шизоида-сами плачут.
29.04.2022 09:03 Відповісти
Хорошо хоть через два месяца войны начало доходить что ху.ло это дьявол а расийская ********* сатанат.
29.04.2022 09:05 Відповісти
Удобненькую такую статистику придумал себе Боррель - "3 000 погибших мирных жителей".
Серьезно? Т.е. полумиллионный город разрушен, со всех стволов и авиации, рашистами до основания, 2 месяца был в полной блокаде, гумкоридоров фактически не было ... а жертв МЕНЕЕ 1% от населения?
Такую "статистику" можно только в рашистских методичках взять! Любому адекватному человеку ясно, что жертв там на порядок больше!
29.04.2022 09:09 Відповісти
Читай уважніще ... з тисячами... Буква "з"...
29.04.2022 09:14 Відповісти
то не цифра 3 то буква з
29.04.2022 09:14 Відповісти
Вчи українську , то не 3(три) , а літера З(заєць)
29.04.2022 09:15 Відповісти
не заєць а ****** "З", заяча
29.04.2022 09:24 Відповісти
Згадав анекдот "30 щенков"
29.04.2022 09:20 Відповісти
 
 