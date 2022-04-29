Маріуполь - європейський Алеппо. Місто, зруйноване до основи. З тисячами загиблих мирних жителів, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав український Маріуполь європейським Алеппо, та заявив про намір ЄС продовжити допомогу Україні, щоб як найшвидше завершити російську агресію.

Про це Високий представник ЄС написав на власній сторінці у мережі Твіттер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маріуполь – європейський Алеппо. Місто, зруйноване до основи. З тисячами загиблих мирних жителів. Ми зробимо все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І для цього ми й надалі будемо допомагати Україні", - наголосив Жозеп Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина російських військ відходить від Маріуполя і рухається в бік Запоріжжя, - Пентагон

"Війна в Україні трансформує глобальну геополітику", - додав він у наступному дописі.