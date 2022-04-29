За минулу добу на Київщині знайшли 26 тіл вбитих росіянами цивільних, всього - 1 187. Понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти, - Нєбитов

Станом на 29 квітня на Київщині виявлено 1187 тіл цивільних громадян, яких убили російські військові.

Про це заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні 1187 наших співвітчизників, цивільних громадян, загинуло від рук російської армії", - сказав він.

Нєбитов додав, що лише за 28 квітня на Київщині було знайдено 26 тіл загиблих. Роботи з розборів завалів та пошуку загиблих тривають. Ще понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти.