За минулу добу на Київщині знайшли 26 тіл вбитих росіянами цивільних, всього - 1 187. Понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти, - Нєбитов
Станом на 29 квітня на Київщині виявлено 1187 тіл цивільних громадян, яких убили російські військові.
Про це заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні 1187 наших співвітчизників, цивільних громадян, загинуло від рук російської армії", - сказав він.
Нєбитов додав, що лише за 28 квітня на Київщині було знайдено 26 тіл загиблих. Роботи з розборів завалів та пошуку загиблих тривають. Ще понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти.
- Какая разніца
- Проклятий барига
- Торговля на крові
- Надо просто пєрєстать стрєлять
- Увідєл мір в глазах ліліпутіна
- Кожен з нас президент
- Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери
- Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти
