За минулу добу на Київщині знайшли 26 тіл вбитих росіянами цивільних, всього - 1 187. Понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти, - Нєбитов

Станом на 29 квітня на Київщині виявлено 1187 тіл цивільних громадян, яких убили російські військові.

Про це заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні 1187 наших співвітчизників, цивільних громадян, загинуло від рук російської армії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок наїзду на міну окупантів у Київській області загинув чоловік, троє отримали поранення, - Нєбитов

Нєбитов додав, що лише за 28 квітня на Київщині було знайдено 26 тіл загиблих. Роботи з розборів завалів та пошуку загиблих тривають. Ще понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти.

Царство Небесне вбитим...
29.04.2022 09:17 Відповісти
А памятаєте як все починалось -

- Какая разніца

- Проклятий барига

- Торговля на крові

- Надо просто пєрєстать стрєлять

- Увідєл мір в глазах ліліпутіна

- Кожен з нас президент

- Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери

- Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52574575 https://www.bbc.com/ukrainian/news-52574575
29.04.2022 10:04 Відповісти
 
 