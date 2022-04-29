Ситуація в регіонах: ракетні удари по Хмельниччині, Краматорську та Києву, викрадення мирних жителів на Херсонщині, з "Азовсталі" планується евакуація, - звіти ОВА
Російська армія ввечері завдала ракетних ударів по Києву та Київській області, а також по Хмельниччині, вранці обстріляла села у Дніпропетровській області, від постійних обстрілів продовжують потерпати Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області.
Про це свідчать дані голів областей ситуація в регіонах станом на 8.00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Харківська область: вночі тривав обстріл житлових районів міста Харків із артилерії та РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Протягом доби окупанти безперервно обстрілювали Харківський район, населені пункти Покотилівка, Хроли, Котляри.
Луганщина: ситуація залишається напруженою. За добу – обстріли Сєверодонецька, Лисичанська, Гірського, Привілля. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Загиблих серед цивільних немає.
Донеччина: вся лінія фронту – обстріли: "Гради", артилерія, міномети, авіація, ракети. У четвер ввечері був ракетний удар по околицях Краматорська.
Маріуполь – без змін. На сьогодні намічається операція по виводу із заводу "Азовсталь" цивільних.
Херсонщина: в області вибухи та обстріли, ворог намагається взяти під контроль населені пункти, вдається до погроз та викрадень.
На території області складна і напружена ситуація.
На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці росіяни з "Градів" обстріляли два села на межі з Херсонщиною. Попередньо, людей не зачепило. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.
Київщина: ввечері 28 квітня під час повітряної тривоги було завдано ракетного удару по інфраструктурі Фастівської громади. Поранено дві людини. Пожежа була локалізована. Наслідки влучення ліквідовуються.
У Києві через ракетний удар пошкоджено будинок, 10 людей постраждали.
Хмельницька область: увечері під час повітряної тривоги був ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній із територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.
Наслідки влучення ліквідують. Жертв нема.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській,Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
