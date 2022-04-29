Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз і $33 млрд допомоги: Ми захищаємо спільні цінності
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та всьому американському народові за лідерство у допомозі Україні в боротьбі проти російської агресії.
Про це він написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дякую Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу США. Сьогодні вона потрібна як ніколи!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. Також 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.
