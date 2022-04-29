УКР
Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз і $33 млрд допомоги: Ми захищаємо спільні цінності

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та всьому американському народові за лідерство у допомозі Україні в боротьбі проти російської агресії.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дякую Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу США. Сьогодні вона потрібна як ніколи!" - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден планує запросити у Конгресу США $33 млрд для підтримки України

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. Також 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.

Топ коментарі
+22
Прохання зі спільних цінностей викреслити Єрмака з Татаровим
29.04.2022 09:49 Відповісти
29.04.2022 09:49 Відповісти
+11
Вован, навіть і не думай, на руки грошей ніхто не дасть))
29.04.2022 09:50 Відповісти
29.04.2022 09:50 Відповісти
+11
Демченко,аферістовича- лещенка- наєма, коломойського, фірташа, "слуг урода", родичів, партнерів по "95 кварталу", "лізі сміху", "скотам" та іншому медіалайні, дочок викладачів, однокурсників, людЯй прАльного походження, ...
29.04.2022 09:59 Відповісти
29.04.2022 09:59 Відповісти
Коментувати
Прохання зі спільних цінностей викреслити Єрмака з Татаровим
29.04.2022 09:49 Відповісти
29.04.2022 09:49 Відповісти
Дєрьмак з татаровим вже руки протирають. Є що "пилять".
29.04.2022 09:52 Відповісти
29.04.2022 09:52 Відповісти
Демченко,аферістовича- лещенка- наєма, коломойського, фірташа, "слуг урода", родичів, партнерів по "95 кварталу", "лізі сміху", "скотам" та іншому медіалайні, дочок викладачів, однокурсників, людЯй прАльного походження, ...
29.04.2022 09:59 Відповісти
29.04.2022 09:59 Відповісти
Про баригу ..не забувайте
29.04.2022 10:00 Відповісти
29.04.2022 10:00 Відповісти
А зеЛоха чого забули?

https://site.ua/artur.balaev/vladimir-zelenskii-superagent-fsb-timofei-feik-ili-realnost-iy59n62?fbclid=IwAR1KoDEDQiMgDQjc96cmp2XmO89iDrechx0dALgdNEGvGAzthFwufmEPvJE
29.04.2022 10:18 Відповісти
29.04.2022 10:18 Відповісти
Вован, навіть і не думай, на руки грошей ніхто не дасть))
29.04.2022 09:50 Відповісти
29.04.2022 09:50 Відповісти
29.04.2022 09:52 Відповісти
29.04.2022 09:52 Відповісти
"Петріоти" давайте. Кацапня задовбала своїми ракетами.
29.04.2022 09:53 Відповісти
29.04.2022 09:53 Відповісти
І Томагавки
29.04.2022 09:56 Відповісти
29.04.2022 09:56 Відповісти
Щас любители Сивочолого начнут Зраду разгонять. Это они умеют... В унисон с Кремлем
29.04.2022 09:59 Відповісти
29.04.2022 09:59 Відповісти
Хто випустив кацапню з Криму?
29.04.2022 10:03 Відповісти
29.04.2022 10:03 Відповісти
Їм не дійде. Вони ************ люсю дрістовіч слухають а головне вірять таким брехунам як люся.
29.04.2022 11:11 Відповісти
29.04.2022 11:11 Відповісти
Інтєрєсно , хто же ето мог бить . Може Порошенко .?
. .
29.04.2022 11:19 Відповісти
29.04.2022 11:19 Відповісти
ты сидишь на сайте у "любителя Сивочолого" и что-то квакаешь. Брысь в свои группы типа "зекоманда", "зепрезидент"
29.04.2022 13:27 Відповісти
29.04.2022 13:27 Відповісти
Як там з "цінностями коломойського"?
Коли поверне вкрадені 5.5 млрд.дол? Чи Бєня у нас в Україні недоторканний?
29.04.2022 09:56 Відповісти
29.04.2022 09:56 Відповісти
При чем тут Беня к военной помощи от США? Вы там совсем что ли конченные?
29.04.2022 10:00 Відповісти
29.04.2022 10:00 Відповісти
Человек просто указал на наши внутренние резервы. Зачем так возмущаться?
29.04.2022 10:14 Відповісти
29.04.2022 10:14 Відповісти
тому що він зебіл бенін ще з 14-го
29.04.2022 16:08 Відповісти
29.04.2022 16:08 Відповісти
Кто Бене дал 5,5 млрд долларов и позволил украсть - вот вопрос!
Очень неудобный вопрос для многих здесь пасущихся.
29.04.2022 10:48 Відповісти
29.04.2022 10:48 Відповісти
29.04.2022 09:59 Відповісти
29.04.2022 09:59 Відповісти
.Ого ,, який довжелезний . !!!
29.04.2022 11:13 Відповісти
29.04.2022 11:13 Відповісти
А ти думав...
29.04.2022 12:12 Відповісти
29.04.2022 12:12 Відповісти
А сексотам все нейметься .
Амери баблос на перемогу дають , а " воно " все по методам строчить .
На даний час ..посібники *****
29.04.2022 10:02 Відповісти
29.04.2022 10:02 Відповісти
Дмитрику, йди на хрін...
29.04.2022 10:08 Відповісти
29.04.2022 10:08 Відповісти
Наразі така лайка вже моветон.
Треба за російським ваєнним корабльом
29.04.2022 10:12 Відповісти
29.04.2022 10:12 Відповісти
«Амери» - ще б «піндоси» написав.
29.04.2022 10:13 Відповісти
29.04.2022 10:13 Відповісти
Ось ..я і правий .
В унісон з касабами працюєте
М
29.04.2022 10:17 Відповісти
29.04.2022 10:17 Відповісти
Яке ж ти кончене!

Нам американці життя та Неньку рятують, а ти з з кацапами проти нас працюєш.
29.04.2022 10:21 Відповісти
29.04.2022 10:21 Відповісти
После того как боле чем 11 млрд $ "закатал в асфальт", а мог бы потратить на перевооружение армии, которое дешевле американского как минимум в три раза (вот вам и 33 млрд ПРОСРАНЫХ ДЕНЕГ)!
Я бы промолчал, если бы в Украине не шла война с 2014 года, если бы во главе кремлевских орков не был бы ЯРЫЙ ЫМПЕРИАЛИСТ, бандюган и вор, если бы вокруг все молчали и никто не заикался, что полномасштабная война "не за горами". Нынешний "героизм" (с постоянным метанием и желанием заключить сделку с диаволом - "очередное перемирие") никак не заглаживает прошлие стратегические просчеты и откровенную глупость, за которые нужно искренне ПОКАЯТЬСЯ и ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ у народа Украины!
29.04.2022 10:12 Відповісти
29.04.2022 10:12 Відповісти
100%
Але нарід вже забув, нарід слухає ************ люсю дрістовіч яке дрище їм у голови.
Там ще список величезний тих кого й близько не має бути біля влади чи у ОП. Але Зеленський "не бачить, не чує, не робить" !
29.04.2022 11:15 Відповісти
29.04.2022 11:15 Відповісти
По лендлизу же можно попросить танки Абрамс и пво? Стоит вообще рассчитывать на танки?
29.04.2022 10:13 Відповісти
29.04.2022 10:13 Відповісти
танки и ПВО с США требуют доп обучения
29.04.2022 10:17 Відповісти
29.04.2022 10:17 Відповісти
Не сси кацап, Українці швидко вчаться а деякі ВЖЕ вміють. Скоро підсмаження рашизздов пришвидшится у рази.... дуже скоро.
29.04.2022 11:16 Відповісти
29.04.2022 11:16 Відповісти
Велика подяка народу та уряду США!
29.04.2022 10:51 Відповісти
29.04.2022 10:51 Відповісти
Можу похвалити того хто писав текст Зеленському, що у позиціях куди будуть витрачатися ці кошти не було доріг і ніби все адекватно поділено, якби ще кошти пішли за тим призначенням.
29.04.2022 11:01 Відповісти
29.04.2022 11:01 Відповісти
Зелена ******** мерзото.
29.04.2022 11:12 Відповісти
29.04.2022 11:12 Відповісти
Вова ну про "спільні цінності" то ти перебільшив.
Б'ємося з спільним ворогом ТАК , а які твої цінності толком ніхто так й не зрозумів, бо ти кажеш одне а робиш іньше.
У Британії, наприклад, політик котри каже "війни не буде" після її (війни) початку залишається у політиці не дуже довго - день, два.
У Британії якщо прес секретар каже "операції не було" а потім виходить що була то вилітає за години з посади.
У Британії брехунів, пристосуванців та політичних проституток як Алєксєй Арєстовіч та іньші на посади радників не призначають.
Так само у Америці. Так про які "спільні цінності" Вова ти говориш???
Й саме трагічне те що популісти й брехуни цінічні стають "героями" за допомогою ТВ, радіо, інтернету, де їх вихваляють їх сраколізи а народ не розуміє й нездатний аналізувати.
29.04.2022 11:23 Відповісти
29.04.2022 11:23 Відповісти
Зеленский - талантливый артист. Кажется он продолжает играть роль президента, как в известном сериале. Продолжение следует...
29.04.2022 11:27 Відповісти
29.04.2022 11:27 Відповісти
Ого-го сколько денег
29.04.2022 12:23 Відповісти
29.04.2022 12:23 Відповісти
а ленд лиз уже приняли?
29.04.2022 13:25 Відповісти
29.04.2022 13:25 Відповісти
незважаючи на війну, на загибель наших співвітчизників, на героїзм наших захисників... тут шоколадні порохоботи продовжують свою брудну справу.... скільки Пеця з Рінаткою заробив на вугіллі.... куди ці гроші пішли...
Зрозумійте головне - коли (а це буде досить скоро) Україна переможе то всі ці пеці, сені, тягнибоки, ляшкі...... - вони ЗНИКНУТЬ!
а це гляньте для підтримки морального духу. також є гарна пісня!
https://www.youtube.com/watch?v=7f0MufNPMyo
https://mp3yad.net/55541-myusli-ua-vova-******-yih-blyat.html
29.04.2022 23:15 Відповісти
29.04.2022 23:15 Відповісти
 
 