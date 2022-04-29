УКР
Російські окупанти в Мелітополі перейшли вже до масових викрадень людей, пересуватися в місті небезпечно, - мер Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що почастішали випадки викрадення російськими окупантами людей на блокпостах і просто на вулицях, тому наразі пересуватися містом і районом небезпечно.

Про це Федоров розповів в ефірі національного марафону вранці 29 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку. Два тижні тому вони розпочали пропонувати їм вступати в російську армію, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку. Людей тримають у нелюдських умовах у підвалі. Думаю, їх хочуть використовувати, як обмінний фонд або як гарматне м'ясо для участі в операціях під час війни з Україною.

Небезпечно стає уже і на виході з Мелітополя і просто пересуватись в Мелітополі і Мелітопольському районі", - зазначив він.

Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО.

Федоров також нагадав, що 28 квітня наші військові підірвали міст, який мав велике логістичне значення для окупантів, бо за допомогою цього мосту перевозили військову техніку до станції Мелітополь і Новобогданівка, і саме ця військова техніка брала участь в операціях окупантів і в Маріуполі, і на півдні України.

За словами мера, після цього окупанти стали відразу шукати, хто це зробив – усіх обшукували, всіх допитували. Федоров зазначив, що це не призвело до жодних успіхів з боку окупантів.

Мер Мелітополя висловив упевненість, що робота з підриву транспортних вузлів, які використовують загарбники, триватиме.

Він також розповів, що викрадення зерна та продовольства окупантами перейшло вже до промислових масштабів. Зокрема, влада публікувала відео, на якому видно, як понад 50 вантажівок вивозять зерно.

Невідомою наразі залишається і доля скіфського золота, яке викрали росіяни, але Федоров вірить, що його вдасться повернути.

Ситуація в регіонах: ракетні удари по Хмельниччині, Краматорську та Києву, викрадення мирних жителів на Херсонщині, з "Азовсталі" планується евакуація, - звіти ОВА

Водночас мер сумнівається в тому, що окупантам вдасться ввести в обіг свої рублі на окупований території, навіть попри те, що вони вже повезли частину колаборантів з числа банківських працівників на навчання в Ростов-на-Дону.

За словами Федорова, він не вірить в успіх російських загарбників, бо є "значний опір діям окупантів".

армія рф (18498) Мелітополь (776) окупація (6824) викрадення (832) Федоров Іван (653)
+6
А ти більше з телевізора розповідай, який потужний в місті партизанський рух... Дб.бл.!
29.04.2022 10:15 Відповісти
+4
29.04.2022 10:15 Відповісти
+3
РАШИЗМ = ФАШИЗМ..
Смерть москалям
29.04.2022 09:58 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ..
Смерть москалям
29.04.2022 09:58 Відповісти
29.04.2022 10:15 Відповісти
роzzійська федерація - федерасти😡🤬
29.04.2022 10:26 Відповісти
Шкода, що черешнева столиця страждає від клятих кацапів, але треба враховувати що принаймні 85 відсотків місцевих жителів були закохані в рашку. Боритеся хлопці ! Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
29.04.2022 10:06 Відповісти
ммм черешня
29.04.2022 13:30 Відповісти
все фіксувати для доказів геноциду викрадення людей і навмисне створення штучного голоду
сподіваємось партизани побільше замочать москалів
29.04.2022 10:11 Відповісти
может Путина выкрасть ушлебка??? и поменять его на всю Армию России?? только вот вряд ли кацабы согласятся... и да зря Путин вчера приказ-ал обстрелять Киев во время диалога с Генеральным Секретарем ООН ой зря вещь сначала Гуттеришь был настроен только на критику работы СБ ООН после обстрела он сказал о кардинальной реформе СБ ООН и сказал прямо есть Ассамблея т.е. я полагаю что формат СБ просто будет нивелирован тем что его полномочия передадут постоянно действующей все время Ассамблеи ООН..365 дней большинство более 100 стран выделят по 1 человеку а они там и так постоянно работают для оперативных решений вопросов.. тому у Рашки истерика и припадки...
29.04.2022 10:12 Відповісти
А ти більше з телевізора розповідай, який потужний в місті партизанський рух... Дб.бл.!
29.04.2022 10:15 Відповісти
Ця савченко в штанях дуже розпіарений. А чим він заслужив державні нагороди, зустрічі з папой, макроном ітд? Чим бл? Тим що з партії українських *******, чи тим що начебто був в заручниках як савченчиха? Ці тік-ток морди уже порядком набридли.
29.04.2022 10:22 Відповісти
Вы ублюдки продолжайте менять орков на гражданских заложников, а потом не удивляйтесь ***** что они их будут брать!
29.04.2022 13:06 Відповісти
 
 