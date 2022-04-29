Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23 тис. осіб, 189 літаків, 155 гелікоптерів, 986 танків і 2 418 броньованих машин
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 квітня втрати особового складу противника становлять близько 23 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 986 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
артилерійських систем – 435 (+4) од,
РСЗВ - 151 (+0) од,
засоби ППО - 73 (+1) од,
літаків – 189 (+2) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
кораблі /катери - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).
Спеціальна техніка - 31 (+0).
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Юбилей скорее всего будет завтра..
23000 русских свиноматок будут танцевать...праздную эту юбилейную цифру..
Но мне 300 (самоваров), любопытно сколько?
Черниговщина.
За словами російського солдата, він досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.
Цитата
"Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - заявив окупант.
Крім того, окупант розповів про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10.
А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна", наголосив він.