7 951 17

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23 тис. осіб, 189 літаків, 155 гелікоптерів, 986 танків і 2 418 броньованих машин

рф

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 квітня втрати особового складу противника становлять близько 23 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем – 435 (+4) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 73 (+1) од,

літаків – 189 (+2) од,

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем. ВIДЕО 18+

гелікоптерів  – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).

Спеціальна техніка - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23 тис. осіб, 189 літаків, 155 гелікоптерів, 986 танків і 2 418 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (18498) Генштаб ЗС (7127) ліквідація (4363) знищення (8017) втрати (4534)
+17
"Обычное село.... обычная бабушка продает обычную картошку"



Черниговщина.
показати весь коментар
29.04.2022 10:35 Відповісти
+13
Скоро "танковый юбилей"))
показати весь коментар
29.04.2022 10:21 Відповісти
+12
Нет...+16 это по отношению ко вчерашнему дню..
Юбилей скорее всего будет завтра..
показати весь коментар
29.04.2022 10:32 Відповісти
Скоро "танковый юбилей"))
показати весь коментар
29.04.2022 10:21 Відповісти
Уже: 986 + 16 = 1002!!! =)
показати весь коментар
29.04.2022 10:26 Відповісти
Нет...+16 это по отношению ко вчерашнему дню..
Юбилей скорее всего будет завтра..
показати весь коментар
29.04.2022 10:32 Відповісти
Да и самолётики тоже тянутся к 200!
показати весь коментар
29.04.2022 10:53 Відповісти
Сегодня праздник у девчат...сегодня будут танцы..
23000 русских свиноматок будут танцевать...праздную эту юбилейную цифру..
показати весь коментар
29.04.2022 10:22 Відповісти
Если ***** заплатит! Но мы его знаем!
Но мне 300 (самоваров), любопытно сколько?
показати весь коментар
29.04.2022 10:30 Відповісти
А що таке (+0)?
показати весь коментар
29.04.2022 10:27 Відповісти
Это значит ..что за вчерашний день ничего не было уничтожено..
показати весь коментар
29.04.2022 10:33 Відповісти
Eshcho nebilo oficalnoe, foto-video podtverzdenie, a tak mozet i gora trupov fašhistkix nacistov roZZijan, texniki... Srazu ze nepodshtitaesh... Tut ze tolko podtverzonie trupaki, nekto ze neznaet skolko posle arti daleke zdoxlo, skolko partizani prirezali...
показати весь коментар
29.04.2022 11:01 Відповісти
"Обычное село.... обычная бабушка продает обычную картошку"



Черниговщина.
показати весь коментар
29.04.2022 10:35 Відповісти
Блеск!
показати весь коментар
29.04.2022 10:47 Відповісти
Ракета и ее кассетная начинка.
показати весь коментар
29.04.2022 13:04 Відповісти
Так ще 10тис.оркіа і капут рашаармії
показати весь коментар
29.04.2022 11:00 Відповісти
КИЇВ. 29 квітня. Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з товаришем, у якому той визнає, що ангари з "грузом 200" повністю забиті. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу СБУ.

За словами російського солдата, він досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

Цитата

"Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", - заявив окупант.

Крім того, окупант розповів про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10.
А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що "це не їхня війна", наголосив він.
показати весь коментар
29.04.2022 11:07 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 11:09 Відповісти
Якась ***** блохаста.
показати весь коментар
29.04.2022 11:27 Відповісти
А я про танковый юбилей. Скоро 1000 танков будет уничтожено. Даже Стаханов не смог бы превзойти такой темп уничтожения российских танков. А это не просто танки это человеческий труд, который потрачен на производство этих танков. Сколько на эти средства можно было полезного сделать для народа, построить жилье, провести водопровод, канализацию, построить новые школы, детские садики, больницы, дороги. Но путин решил потрать их на войну, на убийство, потратил зря эти деньги. Все равно победа будет за Украиной за всем цивилизованным миром.
показати весь коментар
29.04.2022 11:23 Відповісти
 
 