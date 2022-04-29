Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23 тис. осіб, 189 літаків, 155 гелікоптерів, 986 танків і 2 418 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 квітня втрати особового складу противника становлять близько 23 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем – 435 (+4) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 73 (+1) од,

літаків – 189 (+2) од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили модифікований російський БТР-80 з екіпажем. ВIДЕО 18+

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).

Спеціальна техніка - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.