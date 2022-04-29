У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова
Російські окупанти вбили 14-річну спортсменку Аліну Перегудову, яка входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики. Разом з Аліною загнула її мати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про трагічну новину повідомляють у Маріупольській міській раді.
Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.
"Їй 14 років та вона давала великі надії у важкій атлетиці. Аліна досягла чималих успіхів. Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього...", - йдеться у повідомленні.
Талановита спортсменка Донеччини загинула від ворожих снарядів. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір.
Твари рашисткие,гореть вам в аду
Спочивай спокійно з мамою.
