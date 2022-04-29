УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 543 18

У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова

Російські окупанти вбили 14-річну спортсменку Аліну Перегудову, яка входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики. Разом з Аліною загнула її мати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про трагічну новину повідомляють у Маріупольській міській раді.

У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова 01

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати", - від російських обстрілів в бомбосховищах "Азовсталі" гинуть діти. ФОТО

"Їй 14 років та вона давала великі надії у важкій атлетиці. Аліна досягла чималих успіхів. Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього...", - йдеться у повідомленні.

Талановита спортсменка Донеччини загинула від ворожих снарядів. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір.

армія рф (18498) діти (5265) Маріуполь (3262) спорт (1640) вбивство (3154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Жаль девочку... Из-за херсонских упырей сдавших с потрохами Чонгар и Херсон, а также упырей в офисе, который запретил АЗОВУ идти на Бердянск чтобы исключить оперативное окружение Мариуполя, погибли десятки тысяч не в чем не повинных людей. Отдельной веревки на фонаре заслуживает шакал мэр Бойченко, который вместе со всем исполкомовским кодлом сбежал из города в первый день войны, не предупредив людей. Офис ЗЕ по сути мариупольцев на заклание русне отдал.
показати весь коментар
29.04.2022 10:39 Відповісти
+20
8 лет твердили из всех утюгов что путину нужен сухопутный коридор в Крым и вместо того чтобы отразить эту атаку, сокращали финансирование армии последние три года. Как это в голове укладывается?
показати весь коментар
29.04.2022 10:52 Відповісти
+15
показати весь коментар
29.04.2022 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2022 10:37 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 10:38 Відповісти
Светлая память девочке.
Твари рашисткие,гореть вам в аду
показати весь коментар
29.04.2022 10:39 Відповісти
Жаль девочку... Из-за херсонских упырей сдавших с потрохами Чонгар и Херсон, а также упырей в офисе, который запретил АЗОВУ идти на Бердянск чтобы исключить оперативное окружение Мариуполя, погибли десятки тысяч не в чем не повинных людей. Отдельной веревки на фонаре заслуживает шакал мэр Бойченко, который вместе со всем исполкомовским кодлом сбежал из города в первый день войны, не предупредив людей. Офис ЗЕ по сути мариупольцев на заклание русне отдал.
показати весь коментар
29.04.2022 10:39 Відповісти
Так шо пуцин не напав? ***** не причем одна зрада кругом?
показати весь коментар
29.04.2022 10:46 Відповісти
8 лет твердили из всех утюгов что путину нужен сухопутный коридор в Крым и вместо того чтобы отразить эту атаку, сокращали финансирование армии последние три года. Как это в голове укладывается?
показати весь коментар
29.04.2022 10:52 Відповісти
Ну брехать ето ваше всьо. Военный бюджет только увеличивался все эти годы. Так а что же было 8 лет назад в Крыму и ордло, тоже зрада? И как то интересно попытка захватить Киев ето тоже 8 лет про сухопутный коридор? Вы как обосрались с оккупацией за три дня Киева, так в нете свежерегистрируемые полезли зраду раздувать. Но придет время и с юга и востока страны вас выбьют как и из под Киева.
показати весь коментар
29.04.2022 12:03 Відповісти
уважаемый, не надо дурость нам свою показывать, бюджет армии каждый год рос - это правда, но правда так же то что оборонный заказ три года подряд был провален. То есть армия недофинансировалась. Как результат люди из армии уходили не заключая новые контракты. Мы войну встретили, согласно официальным данным с комплектацией наших бригад(батальонов ) от 35 до 75% от штатного расписания. Это ведь кто то устроил? Да, вопросы зрады после войны будем подымать но у человека накипело и прорвалось, это тяжело, не все выдерживают. Но не тебе говнодаву его судить. А по вопросу кто враг а кто друг это ещё посмотрим.
показати весь коментар
29.04.2022 13:23 Відповісти
Любезнейший речь именно о том что средств выделялось с каждым годом больше, то что что то недофинансировалось, то это ни как не уменьшает увеличение финансирования ВСУ. То что там разбежалась армия, эти колебания были постоянны с 2014 г и зависили от зарплат, как к стати и в полиции но существенного значения не имели, колличество ВСУ регулируется законом. Ну а остальные ваши сопли и любовь к экскрементам и зрадам можете обсуждать с любовью со всеми этими мартовским новонародженими ботами, которых как и вас ставит в тупик что же было 8 лет назад тоже зрада и ***** не причем, как и сейчас? Так же очень показательны вопли про сданый юг и скромно не замечать освобожденный север. Так что кипите в своих экскрементах но реальность от этого не меняется.
показати весь коментар
29.04.2022 14:02 Відповісти
Менше базікай непотрібне. Ти таке розумне поки сидиш в інтернеті, а як справа доходить хоча б до воєнкомату, то тут язичок моментально забігає в одне місце. А коли таких як ти СБУ виймає з інтернета, то взагалі такими паїньками стаєте, що аж тошно на вас дивитися. Від страху клянетеся, що забудете всі свої "стратегічні думки і наробки" і, що не претендуєте на роль вождя інтернетних військ, а так тільки язиком хотілося своє его поялозити в тіхаря.
показати весь коментар
29.04.2022 12:00 Відповісти
Бідна дитина. Чергова жертва виродків.
Спочивай спокійно з мамою.
показати весь коментар
29.04.2022 10:45 Відповісти
Тварюки відповідатимуть за все.Вічная пам"ять,янголятко...
показати весь коментар
29.04.2022 10:50 Відповісти
Кроме нее там еще как минимум десяток тысяч погибло ("освобожденных от нацистов" и собственной жизни)!
показати весь коментар
29.04.2022 10:59 Відповісти
Рашиські варвари суки ,випустіть гади мирних жителів і поранених з Маріуполя ,ви перейшли всі межі ,чи має право така держава на існування 21 столітті ?
показати весь коментар
29.04.2022 11:38 Відповісти
В ответ мы срочно должны утилизировать свинью марьяну наумову. которая слишком активно поддерживает террористов на донбассе. Надеюсь после войны мы будем собирать деньги что бы нанять Моссад, для операции - Гнев божий 2. Или вы хотите что бы такие как соловьём ухеал себе доживать старость в Испанию, и так и остался безнаказанным? Наши же слишком добренькие, или ссут.

Вот почему активисты были ночью возле дома шария, и никто не всадил ему ножа в печень, так как он этого заслужил??? Там был только детский лепет. А он с них посмеялся и на следующий же день дальше продолжил обсирать Украину. Что трудно убить безоружного врага Украины, когда он в метре от тебя?

Мы должны доставать тех кто совершала преступление против нашего народа, но так и не остался дохлым гнить в земле. Для меня эти преступления не будут иметь срока давности. Я до сих пор помню что нужно прекратить жизнь милчакова например, то что он сбежал, это не побвод про него забыть.
показати весь коментар
29.04.2022 16:42 Відповісти
 
 