У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова

Російські окупанти вбили 14-річну спортсменку Аліну Перегудову, яка входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики. Разом з Аліною загнула її мати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про трагічну новину повідомляють у Маріупольській міській раді.

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України. Торік на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати", - від російських обстрілів в бомбосховищах "Азовсталі" гинуть діти. ФОТО

"Їй 14 років та вона давала великі надії у важкій атлетиці. Аліна досягла чималих успіхів. Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього...", - йдеться у повідомленні.

Талановита спортсменка Донеччини загинула від ворожих снарядів. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір.