Рятувальники виявили тіло загиблого у будинку в Києві, в який вчора влучила російська ракета, - Кличко
Рятувальники виявили тіло загиблого у житловому будинку в Шевченківському районі Києва, куди 28 квітня влучила ракета російських військових.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - розповів він.
Також Кличко повідомив, що унаслідок обстрілу четверо людей шпиталізовані.
За його словами, будинок, в який влучив снаряд — новий, туди не встигло заселитись багато людей.
Також Кличко повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок атак РФ в столиці поранені 435 мирних жителів, понад 100 загинули, серед них - 4 дитини.
Раніше повідомлялося про десять травмованих людей.
В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.
Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.