Рятувальники виявили тіло загиблого у будинку в Києві, в який вчора влучила російська ракета, - Кличко

Рятувальники виявили тіло загиблого у житловому будинку в Шевченківському районі Києва, куди 28 квітня влучила ракета російських військових.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва. ВIДЕО камер спостереження

Також Кличко повідомив, що унаслідок обстрілу четверо людей шпиталізовані.

За його словами, будинок, в який влучив снаряд — новий, туди не встигло заселитись багато людей.

Також Кличко повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок атак РФ в столиці поранені 435 мирних жителів, понад 100 загинули, серед них - 4 дитини.

Раніше повідомлялося про десять травмованих людей.

Автор: 

Київ (20033) Кличко Віталій (3552) обстріл (30409) жертви (1879) Повітряні атаки на Київ (915)
29.04.2022 10:45 Відповісти
RIP...
29.04.2022 10:59 Відповісти
В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.
Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.

29.04.2022 11:56 Відповісти
 
 