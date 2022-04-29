Рятувальники виявили тіло загиблого у будинку в Києві, в який вчора влучила російська ракета, - Кличко

Рятувальники виявили тіло загиблого у житловому будинку в Шевченківському районі Києва, куди 28 квітня влучила ракета російських військових.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва. ВIДЕО камер спостереження

Також Кличко повідомив, що унаслідок обстрілу четверо людей шпиталізовані.

За його словами, будинок, в який влучив снаряд — новий, туди не встигло заселитись багато людей.

Також Кличко повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок атак РФ в столиці поранені 435 мирних жителів, понад 100 загинули, серед них - 4 дитини.

Раніше повідомлялося про десять травмованих людей.