РФ націлена на максимальне знищення Маріуполя. Переговори чи обмін на Медведчука їх не цікавлять, - Подоляк

Для Росії зламати Маріуполь та вбити його захисників цінніше, ніж забрати Медведчука чі будь-кого іншого.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний... Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників, для них набагато більша (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук - не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо", - сказав він.

Подоляк зазначив, що шанси на проведення переговорів залишаються. Але Росія націлена на максимальне знищення Маріуполя.

"На жаль, Російська Федерація поки що все це (пропозиції щодо звільнення цивільних і військових у місті. – Ред.) ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають. Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці: вб'ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч", - каже радник глави ОП.

Він підтвердив, що процес переговорів з РФ уповільнився, коли стало відомо про звірства окупантів на Київщині. Крім того, Росія ще має достатньо ресурсів для проведення активних бойових дій і хоче отримати певні тактичні перемоги. Тож підстав для очної зустрічі переговорників наразі немає.

Переговори Зеленського і Путіна, за його словами, "сьогодні все ж таки не на часі".

Радник голови ОП також вважає, що бойові дії в будь-якому разі будуть перенесені на територію РФ.

"Інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло. І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати... Безумовно, такі ексцеси на базах ГСМ, на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади", - додав Подоляк.