РФ націлена на максимальне знищення Маріуполя. Переговори чи обмін на Медведчука їх не цікавлять, - Подоляк

Для Росії зламати Маріуполь та вбити його захисників цінніше, ніж забрати Медведчука чі будь-кого іншого.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний... Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників, для них набагато більша (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук - не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо", - сказав він.

Читайте: У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова

Подоляк зазначив, що шанси на проведення переговорів залишаються. Але Росія націлена на максимальне знищення Маріуполя.

"На жаль, Російська Федерація поки що все це (пропозиції щодо звільнення цивільних і військових у місті. – Ред.) ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають. Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці: вб'ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч", - каже радник глави ОП.

Він підтвердив, що процес переговорів з РФ уповільнився, коли стало відомо про звірства окупантів на Київщині. Крім того, Росія ще має достатньо ресурсів для проведення активних бойових дій і хоче отримати певні тактичні перемоги. Тож підстав для очної зустрічі переговорників наразі немає.

Також читайте: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться, - Пєсков

Переговори Зеленського і Путіна, за його словами, "сьогодні все ж таки не на часі".

Радник голови ОП також вважає, що бойові дії в будь-якому разі будуть перенесені на територію РФ.

"Інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло. І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати... Безумовно, такі ексцеси на базах ГСМ, на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади", - додав Подоляк.

Топ коментарі
+21
показати весь коментар
29.04.2022 10:50 Відповісти
+9
показати весь коментар
29.04.2022 10:50 Відповісти
+8
показати весь коментар
29.04.2022 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Медвед відпрацьваний матеріал, він причетний до ганебного підписання в мінську та подальшого лайна в Україні. Зараз він вже їм не треба
показати весь коментар
29.04.2022 10:48 Відповісти
Весь цивілізований світ має бути націлений на повне знищення смердючої лапатної балалайні...
показати весь коментар
29.04.2022 10:50 Відповісти
Мариуполь на вашей совести - за несколько дней до войны ЗЕ рассказывал почему дороги важнее финансирования армии. Также ЗЕ свернул ряд важных военных программ ради этих дорог (вспомните с каким скандалом его заставили заказать Нептуны в конце 2021 года) - все его решения касающиеся сокращения финансирования армии вылились в десятки тысяч смертей мариупольцев!

Если бы пустил в производство ОТРК ГРОМ 2 - и не было бы никаких окружений Мариуполя, была бы армия в два раза больше (и меньше дорог) - и не ходили бы русаки по югу страны как на параде. Вся ваша цепочка решений привела в трагедии Мариуполя, учитывая что 8 лет из всех утюгов говорили что русня будет делать сухопутный коридор в Крым.
показати весь коментар
29.04.2022 10:50 Відповісти
Сколько бы ты оружия купил за тот асфальт? Не сделал бы дороги ныли б чтго дорог нет. Зрадофилы. Армия дала достойный ответ рашистам нех тут вонять
показати весь коментар
29.04.2022 11:02 Відповісти
300 млрд було витрачено на асфальт за 2.5 роки. На ракети потрібно було не більше 1 лярду. От і думай
показати весь коментар
29.04.2022 11:29 Відповісти
Може скинь якісь підтвердження своїх слів?
показати весь коментар
29.04.2022 11:51 Відповісти
Для ******** отвечу.Стоимость 1 км дороги при Зеленском 7млн дол, 40 млн дол обошлась разработка Нептуна.А теперь посчитай сколько можно было сделать оружие и ****** на *** Зе бот ******!!!
показати весь коментар
29.04.2022 11:29 Відповісти
Ти розмовляєш як типовий бидлорашист, Нептуни є і вони чудово відправили у підводне плавання "москву". Туши свій підгорілий пукан
показати весь коментар
29.04.2022 11:50 Відповісти
не бреши, Нептунів нема; бо вони були виготовлені ще в 2019-му як експерементальні для випробувань; а ті парочку, яких залишилось - нині бережуть "про всяк випадок", для десанту, наприклапд.
показати весь коментар
29.04.2022 13:30 Відповісти
Зеля ************.
показати весь коментар
29.04.2022 11:09 Відповісти
І не тільки Маріуполь, Буча, Гостомель, Харків, Чернігів це теж все велике крадівництво,а саме головне невинні жертви бездарного Зе керівництва😢.
показати весь коментар
29.04.2022 11:20 Відповісти
цікава нова подлякова брехня з методички... цікава...
Але все-одно: брехню - в спам.
показати весь коментар
29.04.2022 13:23 Відповісти
медведчук--мертвечук
показати весь коментар
29.04.2022 10:51 Відповісти
І як тільки подоляк здогадався?
показати весь коментар
29.04.2022 10:55 Відповісти
та кому нужно то старое затасканное и нищее теперь говно???
даже лахудра падла-ломница и то перестала людей отвлекать своими стенаниями...
показати весь коментар
29.04.2022 11:00 Відповісти
Мертвечина даже своему куму не нужно. Пускай весь мир видит что ***** даже на своих родственников насрать, не говоря уже на своих агентов. Посадить Мертвечину в зоопарк и повесьте табличку *кум ******. Пускай все смотрят кто считает что ***** их защитит.
показати весь коментар
29.04.2022 11:03 Відповісти
Может попробовать пальцы Мертветчука в кремль отправить???
показати весь коментар
29.04.2022 11:04 Відповісти
треба більше розрекламувати що рашистський фюрер всіх своїх кидає
показати весь коментар
29.04.2022 11:08 Відповісти
Та ви шо? А хто дозволив легко підійти і оточити Маріуполь? Те, що московити покидьки і потвори ми знаємо, а хто з наших "патріотів" допоміг їм в цьому? Чому не розповідаєте наріду? Не ваші там сини і дочки в завалах. То прості "Азовці", морпіхи, нацгвардійці, поліцейські і прості громадяни, Ваші в бункерах і під величезною охороною.
показати весь коментар
29.04.2022 11:10 Відповісти
Начинайте отправлять Медведчука в Кремль по частям. Вначале руки, после ноги, голову в самом конце.
показати весь коментар
29.04.2022 11:10 Відповісти
Сперва яичко оксане отправить
показати весь коментар
29.04.2022 11:25 Відповісти
Есть кацапские попы. За бороды их из Лавры и на обмен. ***** пойдет на это, поскольку они для него на 100% свои, в отличие от медведчука, который как бы и свой, но не очень. Для ***** важно добраться до азовцев, это принципиально для него. Бесноватый одержим этой идеей. Но кацапские попы могут изменить ход его мыслей. Тут требуется отчаянная смелость, но ведь и ситуация отчаянная. Простых решений тут не будет...
показати весь коментар
29.04.2022 11:20 Відповісти
Кацапские попы - работники ФСБю И такой же расходный материал, который нужен только в том месте где они есть сейчас. Не думаю что ***** они на обмен интересует.
показати весь коментар
29.04.2022 12:33 Відповісти
"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний..."

Подляк, хватит уже на Пороха все валить. А здюлей ваша зекоманда через Дерьмака получит от путлера. Жду ваших зеленых отмазок о неподсудности метветчука.
показати весь коментар
29.04.2022 11:20 Відповісти
Я так розумію у зебілів почалась істерія, що мудачук виявляється нікому не потрібен в парашії. А такий сюжет квартал95 зрежисерував: тут мертведчук втікає, тут мертведчука - ловлять, тут мали б обміняти.... однак режисер, як і у випадку з "рострілом шефіра" не передбачив, що екшн може підти не за сценарієм.
показати весь коментар
29.04.2022 11:25 Відповісти
Не говоріть дурниці, ***** він дуже потрібний, але тут, щоб тримати зеДебілів на шнурку, всі чутки що Медведчук відпрацьований матеріал і куму не потрібний розпускають зелені тому що бояться що Медведчук почне розмовляти, от тоді й вилізе правда про зелених зрадників.
показати весь коментар
29.04.2022 11:26 Відповісти
він був потрібен ***** тут до 24/02. Після початку третьої світової мертвечук для ***** - ніхто.
показати весь коментар
29.04.2022 11:37 Відповісти
Він був для зеленої блювоти один зі спонсорів, також один із власників улюбленого каналу зеДебів 1+1 і компромату на зелену блювоту у нього достатньо.
показати весь коментар
29.04.2022 13:05 Відповісти
Якщо був би відкритий процес Медведчук міг цікаве розказати, для прикладу, чому його канали підтримували Зеленського перед виборами і заодно з зеленою командою мочили Пороха, як він так успішно став депутатом і решта ОПЗЖшного кодла. Взагалі чому вони були союзниками проти патріотичних сил. Спонсорами Зеленського схоже був не тільки Беня, але і значно цікавіші персонажі.
показати весь коментар
29.04.2022 12:21 Відповісти
головним спонсором мертвечука був *****, який надав йому "бізнес": декілька нафтопереробних заводиків, а також нафту та перекачку в Україну нафтопродуктів по "пільговим" цінам. Тут бензин+дизелька реалізовувались по ринковим цінам, і на виручене бабло мертвечук мав вести підривну роботу проти України.
показати весь коментар
29.04.2022 13:22 Відповісти
Подляк, ***** хоче знищити не один Марик. Він всю Україну хоче колонізувати і скасувати саме поняття "Україна". І розраховував в здійснені цього злочину на Медведчука, тому і з ним цацкався, навіть зробив його своїм переговорним каналом (вже не кажучи про кумівство). А тепер справді, після 24/02 мертвечук ***** виявився непотрібним; ьо настала інша реальнісь.

Саме цікаве, що мертвечук це прокікав, тому не тікав зразу на московщину, як ото його марченко. Хотів на захід, в Монако, де в нього свої активи в банках...
показати весь коментар
29.04.2022 11:36 Відповісти
<********** Кацапії вигідний тут. Він працює на зелений антирейтинг. Як вони з ним нічого не зробили до вторгнення, так і тепер нічого йому не зроблять.
показати весь коментар
29.04.2022 12:01 Відповісти
Тут Мертведчук як шантаж зеленим. Якщо відкриє рота, то ми взнаємо подробиці зустрічі в Омані, про цікаве фінансування передвиборчої компанії боневтіка, про квоти Медведчука в партії "Слуга народу", і ще багато і багато цікавого.
показати весь коментар
29.04.2022 12:07 Відповісти
Медведчук потрібний Ху*лу в Україні, а не в Ростові , як списаний Яник. Тому марно було надіятись, що такий дешевий шантаж пройде. Ху*ло добився свого, що Зеленський перший запропонував виміняти Медведчука. Треба було чекати пропозицій з Мордору і анонсувати гучні судові процеси, роки ув'язнень для Медведчука. Президенту як звичайно не терпілося і знову "всрався". Цей актив втратив цінність на даний момент лля Ху*ла інакше його жінка б не записувала відосики.
показати весь коментар
29.04.2022 12:10 Відповісти
По поводу Медведчука. МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
показати весь коментар
29.04.2022 17:11 Відповісти
 
 