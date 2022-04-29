ДБР зупинило постачання у РФ підприємством російського олігарха Дерипаски компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу. Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ Олега Дерипаски.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.
Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.
Продукція незаконно експортувалась до рф. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України.
За результатами спільних дій ДБР та Офісу Генерального прокурора вжито заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовлено відповідне клопотання.
Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами. Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тут тільки зупинили постачання,
то далі постачати але в європу, державі треба підтримка економіки
Це - їх максимальний рівень.
За це їм дають зарплати у 100 тис.грн + премії...
маєтки та яхти у " бідних" росіян.
Нажаль це вся така влада й*бнута, а новоявлений лейтенант тільки одна з ланок процесу прой*бування держави з 2019 року(