ДБР зупинило постачання у РФ підприємством російського олігарха Дерипаски компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу. Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ Олега Дерипаски.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.

Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.

Продукція незаконно експортувалась до рф. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив санкції проти 217 осіб та 18 компаній РФ: У списку доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберг

За результатами спільних дій ДБР та Офісу Генерального прокурора вжито заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовлено відповідне клопотання.

Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами. Тривають слідчі дії.

Мда,не минуло і пів року. Можна подумати, що раніше цього не знали,а самі розруху фінансували Скільки ще таких "добрих" підприємств в Україні. А то кричать німці,німці
29.04.2022 10:54 Відповісти
ДБР до этого некогда было, они за Порохом гонялись с повестками.
29.04.2022 11:03 Відповісти
тільки зараз? Та ви що бл...,знущаєтесь?Ще скажіть,що ми і титан в даний час постачаємо до *********,і іншу стратегічну сировину.Слів нема.
29.04.2022 10:57 Відповісти
ДБР-респект...
29.04.2022 10:53 Відповісти
Чому досі не просто не заарештовано, а не конфісковано???
29.04.2022 12:09 Відповісти
меня вот что напрягает ---почему всех кто добывал ископаемые в карьере, потом грузил, подавал вагоны- не пошли все скопом под статью Измена Родине???!! или как --бабло не воняет??!! война на дворе -- а у них главное зарплату получить.. типа мы придурки, маленькие людишки и мы не в курсах- что мы добываем и для кого???!! ой ли... ведь не лично Дерипаска с отбойным молотком в том карьере работал потом грузил ???!!
29.04.2022 11:35 Відповісти
все йде через митницю..
29.04.2022 14:02 Відповісти
"Поступово відновлюють роботу ті митниці, які були відключені на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Наразі вже частково запустили Миколаївську митницю, декілька постів у Сумській митниці, працює Одеська митниця" Джерело:
29.04.2022 14:03 Відповісти
після війни виявиться що взагалі весь впк рабсії зроблений з ресурсів з України
29.04.2022 11:00 Відповісти
Я прочитав заголовок, подумав що десь за межами України посприяли.... а тут у нас
29.04.2022 11:02 Відповісти
"ЗАРАЗ НЕ НА ЧАСІ! ВСЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ!" (с) зеле-боти.
29.04.2022 11:29 Відповісти
типа "***** расшатывать лодку"
29.04.2022 12:46 Відповісти
СБУ знає про всі підприємства, які задіяні в ВПК. Чому тільки зараз кинулися? Ось це питання до ДБР.
29.04.2022 11:04 Відповісти
Мабуть літінанту підвищили звання.
29.04.2022 11:17 Відповісти
Ахреніти. І це тільки зараз?!
29.04.2022 11:01 Відповісти
....ЧОМУ НЕ НАЦІОНАЛІЗУВАЛИ РАСІЯНЬСЬКЕ????
29.04.2022 11:01 Відповісти
На третьем месяце войны вдруг оказалось, что торговля идет полным ходом...
29.04.2022 11:03 Відповісти
заспокойтесь всі, товар в вагонах, ж\д сполучення з кацапією зруйноване в перші дні війни, загружені вагони можуть стояти ще з тих часів... й чекати, поки те все ненаціоналізують.
29.04.2022 11:03 Відповісти
то ж все москальське повинні були конфіскувати
а тут тільки зупинили постачання,

то далі постачати але в європу, державі треба підтримка економіки
29.04.2022 11:05 Відповісти
Та ви шо? Та цей олігарх діє в Україні, як хазяїн, це Ви попробуйте продати мішок карпоплі, то зразу до Вас підійдуть, підїдуть сотні представників рвізних служб. Це не тільки про Глухів.Тільки зараз ДБР побачило постачання кромпонентів для ракет з Миколаєва на росію для виготовлення ракет, якими луплять по Миколаєву? Які ж молодці, а до цього ганялися виключно за музеями і картинами, як купив Порошенко. Це підприємство загадило "Південний Буг", знищило там рибу і забруднило воду, а ми тільки побачили і то, можливо мордою ткнули США.
29.04.2022 11:13 Відповісти
"Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ"... А що, ще десь є ще і легальні постачання чогось на мордар? Я правильно зрозумів???
29.04.2022 11:17 Відповісти
Розумом дилетантів не зрозуміти. Бо розуму у них то й немає. Хочуть щось родити таке дієве: ось ми які борці. А виходить як завжди.
29.04.2022 12:46 Відповісти
вспомнил былые времена, когда кварцевые генераторы настраивались по частоте не лазерной подрезкой, а лезвием "нева" )) так вот - "вжикккк-вжиккк" им по кантику кварца пока нужной частоты не достигали. ну а если перевжикали, то на напыление и снова под лезвие )) скорее всего в сегодняшней технологии настройки, на параше снова вернутся к отечественным лезвиям. импортные то попали под санкции.
29.04.2022 11:17 Відповісти
Два месяца воюем , и до сих пор, поставляется компоненты . А шо мы ещё поставляем, и главное как
29.04.2022 11:26 Відповісти
мудовічєнко руліт.
29.04.2022 11:28 Відповісти
Абырвалг Шариков , да в том то и дело , что не натретьем, месяце , а на 8-м году
29.04.2022 11:29 Відповісти
В УКРАИНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАШИСТОВ.ИЛИ СТОИТ НАПОМНИТЬ ,КАК ВЫРЕЗАЛИСЬ И ВЫВОЗИЛИСЬ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ? ИЛИ,КАК ОКУПАНТЫ ВЫВОЗЯТ УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО.? ДЕРИПАСКА ИДЕТ ЗА ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ
29.04.2022 11:35 Відповісти
Тварі слов нема.два місяці війна а вони скоти сидять в Закарпатті і в хрен не дують.Скоти шо до вони ніхрена не робили що зараз тільки людей терерозивули і відкати брали а щоб хоч якось двпутаті ка за жопу взяти ні нізя.Нахрена вони нада
29.04.2022 11:35 Відповісти
У ДБР краще за все виходить чахлих студентів-айтишніків на українсько-румунському кордоні ловити.

Це - їх максимальний рівень.

За це їм дають зарплати у 100 тис.грн + премії...
29.04.2022 11:36 Відповісти
Вихід простий -- націоналізація. Вчиться у Заходу, як " приватизують"
маєтки та яхти у " бідних" росіян.
29.04.2022 11:39 Відповісти
Повне саботування закону про націоналізацію кацапських активів вже не може бути звичайною халатністю зебілів - це цілеспрямована робота на ворога!
29.04.2022 11:42 Відповісти
Я вообще , в шоке , мы перечисляем деньги, ЗСУ , волонтёрам, ищем , новых людей, среди коренных ,которые могут помочь, а тут , Украинское производство, комлектует ВПК москалей . У меня нет слов . Баканов ,это твой проё......
29.04.2022 11:46 Відповісти
Баканов ,это твой проё......

Нажаль це вся така влада й*бнута, а новоявлений лейтенант тільки одна з ланок процесу прой*бування держави з 2019 року(
29.04.2022 13:24 Відповісти
а хто та чім здивован, коли головна Кишеня фюрера абрамовіч уникнув (благодаря НАМ!) санкцій та був присутній на перемовіх!?!?
29.04.2022 12:51 Відповісти
він не уникнув. арештували ж 7 млрд з 14.
29.04.2022 13:15 Відповісти
Тобто народ вже 8 років воює за Батьківщину з московитами, а якийсь "расєйскій олігарх" на нашій же землі розробляє родовище мінералів і вивозить їх на московію? Це пздц.
29.04.2022 13:19 Відповісти
Через два месяца войны, начали чухаться..., Венедиктова с ДБРом, вы зря получаете зарплату..!!
29.04.2022 13:29 Відповісти
Бо ці служби заточені виключно для боротьби проти патріотів і проукраїнських політиків. Але за два місяці пройшли незворотні зміни і ці бувші прокурори-корупціонери не втрачають нюх і почали діяти так, як мали би з самого початку.
29.04.2022 13:57 Відповісти
Мне интересно другое. Как эти все ****** смогли прихватить еще и карьеры, и доить наши недра.
29.04.2022 13:30 Відповісти
29.04.2022 14:08 Відповісти
Ліцензії видають компетентні органи і навіть не на місцях, а в Києві. Це два міністерства. Всі ми добре знаємо, що країною керує одна людина, в якого скрізь монобільшість. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України . Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. А на самому верху сидить " простий і бідний вчитель історії Голобородько". Всі питання до нього. Але зразу Вас попереджаю, щоб Ви не помилилися, що крали ті, що до нього -"бариги", а він маладой, нє крадущій і очєнь бальшой палітік.
29.04.2022 14:28 Відповісти
 
 