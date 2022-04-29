УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Війна
42 095 0

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві загинула журналістка Віра Гирич. ФОТО

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва загинула мешканка будинку, співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Олександр Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники виявили тіло загиблого у будинку в Києві, в який вчора влучила російська ракета, - Кличко

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві загинула журналістка Віра Гирич 01

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві загинула журналістка Віра Гирич 02

Автор: 

Київ (20033) обстріл (30409) жертва (270) Повітряні атаки на Київ (915)
Поділитися:
Підсумувати:
 
 