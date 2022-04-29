УКР
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72, а також "Гвоздики" та "Гради"

танк

Польща передала Україні пострадянські танки T-72 - понад 200 одиниць, що дозволить оснастити дві танкові бригади.

Польща надала Україні достатню кількість танків для формування двох бригад – понад 200 одиниць Т-72, ​​– з’ясувало Інформаційне радіоагентство (IAR). Крім танків, в Україну відправили теж, серед іншого, кілька десятків бойових машин піхоти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

Наразі Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих. Серед озброєнь, які від Польщі отримала Україна, є самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі 1 травня стартують масштабні військові навчання

Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності. Самі українці хваляться, що мають польські безпілотники Warmate – систему баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів.

Пострадянські танки Т-72 Україні вже передала Чехія. У Польщі є майже 400 одиниць цієї техніки. Згідно з рішенням Міноборони Польщі в 2019 році деякі з них були модифіковані, в основному з погляду вогневих можливостей цих танків. Проте за даними IAR, українській армії передають переважно машини з-поза програми модернізації.

+117
Полякам респект.
29.04.2022 12:00 Відповісти
+106
- Ну шо, помогли тебе твои ляхи❓
- 🤙Да, помогли
29.04.2022 12:07 Відповісти
+77
Щиро дякуємо!
29.04.2022 12:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Поляки і Прибалти чудово знають-що то є руска курва..Вони чудово розуміють, що по Сувалковському коридору от дійсно захопити за тиждень Польщу можна.Недавно на кордоні з білоруссю їхніх прикордонників закидали камінням.дич
29.04.2022 12:30 Відповісти
Вот прям всю Польшу, по коридору, и прямо за неделю? С всеми базами и войсками НАТО что там расположены? Да ты кремлевский мечтатель!
29.04.2022 14:05 Відповісти
Та ти шо, па калідору і, прямо, камінням закидали, аж до Німеччини? Жуть, сам зрозумів, що ти тут ********, чмо косориле?
29.04.2022 22:09 Відповісти
Танки це залізні гроби на гусені, а тим більше немодифіковані без активної броні, вони горять як сірники
29.04.2022 12:25 Відповісти
Броню сделают им (активная броня это по сути взрывчатка), а по поводу гробов - человечество как бы еще не придумало чем можно наступать вместо танков.
29.04.2022 12:38 Відповісти
Не знаю, як на мене танки в ******** війні вже втратили свою актуальність і ефективність, принаймні коли твій противник накачаний птрк на будь-який смак
29.04.2022 12:51 Відповісти
ок, наступай пешком!
29.04.2022 14:07 Відповісти
Як же не придумало? А артилерія, бойові дрони чи авіація, птрк для чого тоді? Переваг з цією технікою у танків немає жодних. Танк, як засіб пересування піхоти у даний час заміняють легка і високомобільна бронетехніка.
З першої світової танки задумувались як засоби протидії піхоті. У ті часи можливо це було ефективно, на даний час усе кардинально змінилося: танки для піхоти лише як тренувальні мішені, як ми всі це спостерігаємо на разі)
29.04.2022 14:26 Відповісти
які пропозиції будуть від диванного експерта? Іти в атаку без танків? З голою сракою та лозунгом "герої не вмирають"?
29.04.2022 13:33 Відповісти
З чим йти в атаку потрібно вирішувати у кожній окремій ситуації, залежно від озброєння ворога. В першу чергу потрібно знищувати далекобійну артилерію, іншу бронетехніку. Якщо наступ планується з підтримкою з повітря дронами чи авіацією - спочатку знищити ппо противника. Коли важка техніка ворога буде знищена, тоді піхота зможе провести зачистку залишків піхоти противника.
Я не стверджую, що саме так має все відбуватися. Лише викладаю своє бачення щодо варіантів наступу для уникнення втрат побратимів.
29.04.2022 14:38 Відповісти
І справа не тільки в активній броні. Проблема в тому, що боєкомплект в Т 72 не відділений від екіпажу. Використання Javelin спричиняє детонацію боєкомплекту і танку відриває башту. Уявляєте, що там з екіпажем. В танку Леопард 2А7, наприклад, можливі джерела вогню або вибуху віддалено від екіпажа. У башті, ********** і гідравліка розташовані у відсіку який відокремлено від екіпажу (подивіться будь - яке фото Леопарда 2А7 - видно великий задній звіс башні). У разі детонації, вибухові панелі даху відсіку направляють вибух і вогонь назовні. Москалі намагалися створити танк Армата Т14 з нежилою (безлюдною) башнею з тією ж ціллю. Заряджання, прицілювання і постріл відбувається без фізичної присутності екіпажа. І що? Скільки зроблено армат? Думаю, що вони не здатні таке зробити надійно
29.04.2022 20:48 Відповісти
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1519934066623139840 2 ч

Надо признать удивительный факт:
из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
29.04.2022 12:27 Відповісти
29.04.2022 12:28 Відповісти
Навіщо про це писати? Іде війна. Це секртна інформація: де скільки і яких Україна має військ. краще це інформагенство зясувала скільки і якої зброї в росіян, особливо скільки ракет якіми обстрілюють територію України і як іде їх виробництво.
29.04.2022 12:30 Відповісти
Справжній Гуцул має бути на фронті а не у Франції жаб їсти
29.04.2022 12:38 Відповісти
А настоящий кацап должен быть со свежей регистрацией аккаунта
29.04.2022 14:08 Відповісти
щоб кацапи в штани срались....вони хоч лишньохромосомні, але інстинкт самозбереження в деяких трохи присутній
29.04.2022 17:35 Відповісти
Модификации Т-72 выпускались по лицензии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Югославии (https://ru.wikipedia.org/wiki/M-84_%28%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%29 M-84 ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше (https://ru.wikipedia.org/wiki/PT-91 PT-91 ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Чехословакии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индии , которые их экспортировали
29.04.2022 12:34 Відповісти
Нихуево.... Теперь понятно куда соляра исчезла... Если абрамсы или 80У докинут то вообще горючки не станет. Але *****, головне кацапидл чавити
29.04.2022 12:50 Відповісти
молодцы поляки!
29.04.2022 13:02 Відповісти
Допомоги більше ніж на 1 млрд євро! Щира дяка полякам!
29.04.2022 13:08 Відповісти
Поляки розуміють..що то за пошесть .. російский мір
29.04.2022 13:56 Відповісти
29.04.2022 13:50 Відповісти
полякам на Абрамси та Челенджери замінять партнери
29.04.2022 13:56 Відповісти
Респект полякам.
29.04.2022 14:09 Відповісти
Отлично!Ещё ковэлык путинуХуйлу на плешывую безмозглую гнелую голову!!!Побольше давайте чтоб эта мразь в дерьме захлебнулась!!!
29.04.2022 14:10 Відповісти
"Гвоздики",это цветы к майским.
29.04.2022 14:17 Відповісти
Ну кацапи ж хотіли щоб їх квітами зустрічали в Україні
29.04.2022 14:57 Відповісти
Цветы на похороны.))))
29.04.2022 21:23 Відповісти
Спасибо вам дружбаны, выручаете Украину, век будем помнить вашу доброту!
29.04.2022 14:56 Відповісти
Кацапы так ждали Польского вторжения, вот они 200танков вторглись, дождались ахаха)))
29.04.2022 15:46 Відповісти
Zabijać kacapa bez litości. Niech żyje Rzeczpospolita, niech żyje Ukraina!
29.04.2022 17:35 Відповісти
Поляки понимают, что Украина защищает не только свой народ, но и Польшу. Спасибо полякам за помощь
29.04.2022 19:39 Відповісти
А як же тепер поляки нас окупуватимуть?
29.04.2022 19:45 Відповісти
Нищтяки для ЗСУ от друзей - https://www.youtube.com/watch?v=QM4bGQOAQdM https://www.youtube.com/watch?v=QM4bGQOAQdM

- https://www.youtube.com/watch?v=gp7ZAbGfAMc
29.04.2022 20:32 Відповісти
Дякуемо!!!

Смерть кацапам!!!
29.04.2022 20:52 Відповісти
Польша брати назавжди!!!
29.04.2022 21:21 Відповісти
Думаєте це все? ні )) Dalej będzie więcej ))
29.04.2022 21:39 Відповісти
Гвоздіки і Гради це круто, кацапи будуть смажитись.
29.04.2022 23:49 Відповісти
Каждому кацапы по гвоздике, спасибо полякам, мы вместе бьемся против чумы 21 века, перед которой померк ковид!
01.05.2022 11:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 