Польща передала Україні понад 200 танків Т-72, а також "Гвоздики" та "Гради"
Польща передала Україні пострадянські танки T-72 - понад 200 одиниць, що дозволить оснастити дві танкові бригади.
Польща надала Україні достатню кількість танків для формування двох бригад – понад 200 одиниць Т-72, – з’ясувало Інформаційне радіоагентство (IAR). Крім танків, в Україну відправили теж, серед іншого, кілька десятків бойових машин піхоти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.
Наразі Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих. Серед озброєнь, які від Польщі отримала Україна, є самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27.
Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності. Самі українці хваляться, що мають польські безпілотники Warmate – систему баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів.
Пострадянські танки Т-72 Україні вже передала Чехія. У Польщі є майже 400 одиниць цієї техніки. Згідно з рішенням Міноборони Польщі в 2019 році деякі з них були модифіковані, в основному з погляду вогневих можливостей цих танків. Проте за даними IAR, українській армії передають переважно машини з-поза програми модернізації.
З першої світової танки задумувались як засоби протидії піхоті. У ті часи можливо це було ефективно, на даний час усе кардинально змінилося: танки для піхоти лише як тренувальні мішені, як ми всі це спостерігаємо на разі)
Я не стверджую, що саме так має все відбуватися. Лише викладаю своє бачення щодо варіантів наступу для уникнення втрат побратимів.
Надо признать удивительный факт:
из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
Смерть кацапам!!!