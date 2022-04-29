УКР
Війська РФ вранці обстріляли Сумщину: зафіксовано прильоти понад тридцяти мін, - Держприкордонслужба

Сьогодні вранці ворог з території РФ обстріляв Сумщину.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", - йдеться у повідомленні.

ВНИМАНИЕ!
ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЕСЛИ С ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ, ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ В ПОЛОСЕ 80-100 км ВГЛУБЬ ТЕРРИТОРИИ РФ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ АРТИЛЛЕРИЕЙ ВСУ!

ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИСУТСТВИЮ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ВООРУЖЕННЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ ПРЕСТУПНОГО КРЕМЛЁВСКОГО РЕЖИМА!

ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ.
29.04.2022 12:24
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
29.04.2022 12:25
***** своими самообстрелами на границе убедил нас , что ему нужны обстрелы, соответственно наши решили что умнее и теперь не отвечают в ответ. Ну а теперь каждый день будут обстреливаться приграничные территории. Тот случай когда ***** действительно переиграл.
Нужно давать ответ.
29.04.2022 12:40
нічого, скоро їм буде атвєтка
29.04.2022 12:51
Тоесть они минами пустые територии, а потов идут отдыхать и покурить на нефтебазу. Ну, как бы ОК.
29.04.2022 12:58
Не зовсім поля, новини так собі завтра будуть, чи ввечері... Якщо будуть
29.04.2022 14:13
Вопрос к зели. Украине в Британии дали все РАК и вы бздите накрывать города РФ? На кой хер вы тогда вообще просите?
29.04.2022 13:46
Тем более что уже накрывали
29.04.2022 14:02
Та дайте прикордонникам міномети і нехай розважаються.
