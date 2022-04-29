Війська РФ вранці обстріляли Сумщину: зафіксовано прильоти понад тридцяти мін, - Держприкордонслужба
Сьогодні вранці ворог з території РФ обстріляв Сумщину.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", - йдеться у повідомленні.
ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЕСЛИ С ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ, ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ В ПОЛОСЕ 80-100 км ВГЛУБЬ ТЕРРИТОРИИ РФ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ АРТИЛЛЕРИЕЙ ВСУ!
ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИСУТСТВИЮ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ВООРУЖЕННЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ ПРЕСТУПНОГО КРЕМЛЁВСКОГО РЕЖИМА!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ.
Нужно давать ответ.