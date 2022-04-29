Війська РФ вранці обстріляли Сумщину: зафіксовано прильоти понад тридцяти мін, - Держприкордонслужба

Сьогодні вранці ворог з території РФ обстріляв Сумщину.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", - йдеться у повідомленні.

