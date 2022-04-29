УКР
Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії вони готові надати, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю вранці закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.

Кулеба наголосив, що Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі та стукала у двері НАТО, але вони так і не відчинилися.

"Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - заявив глава МЗС.

+49
Гарантії:
1. Вся ЗеШобла в тюрмі.
2. Вся Україна в НАТО.
29.04.2022 12:49 Відповісти
+44
Тільки НАТО.
29.04.2022 12:46 Відповісти
+42
Гарантії прості - НАТО, після закінчення війни
29.04.2022 12:46 Відповісти
когда народ по -умнеет нельзя избирать каломойских голоборотьков из телевизора
30.04.2022 05:46 Відповісти
Тільки НАТО.
29.04.2022 14:54 Відповісти
