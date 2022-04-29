Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії вони готові надати, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю вранці закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.
Про це міністр написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ
Кулеба наголосив, що Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі та стукала у двері НАТО, але вони так і не відчинилися.
"Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - заявив глава МЗС.
