У Фастові внаслідок ракетного удару дві людини потрапили до лікарні. Були влучання по інфраструктурних об'єктах, - голова Київської ОВА Павлюк

Двох жителів Фастова на Київщині госпіталізували з пораненнями середнього ступеню тяжкості після російського ракетного удару по місту ввечері 28 квітня.

"По Фастову було завдано ракетного удару. На щастя, усі живі. Однак кілька громадян звернулися за допомогою до лікарів.
Пишаюся фастівчанами, які допомагали один одному локалізовувати наслідки обстрілу. По їх очам було видно, що сьогоднішній день зробив нас ще сильнішими. Особливо запам'яталися слова пані Євгенії, яка після вибуху сказала: "Цим вони нас не залякають. Нехай тепер вони бояться нас!" - розповів міський голова Михайло Нетяжук, передає Цензор.НЕТ.

"28 квітня близько 20 години росіяни нанесли ракетний удар по місту Фастів. Внаслідок цього було влучання по інфраструктурних об'єктах міста. Наразі пожежу локалізовано. Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - повідомив пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Рашисти випустили ракети по Фастову, - Геращенко

https://www.newsru.co.il/israel/29apr2022/ru_il_501.html Євгеї в іСраілі навіть в шоці від жидів з кацапії...
29.04.2022 13:13 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Ничего необычного... Просто обычная мусорка в Харькове.

29.04.2022 13:23 Відповісти
 
 