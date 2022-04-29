З околиць Маріуполя до фільтраційного табору вивезли майже всіх чоловіків і вже понад тиждень не випускають, - радник мера Андрющенко

З околиць Маріуполя загарбники до фільтраційного табору в село Безіменне вивезли майже всіх чоловіків і вже понад тиждень не випускають.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Желаю каждому русскому городу такую участь", - перші хвилини після бомбардування російськими окупантами драмтеатру у Маріуполі. ВIДЕО

"На околицях (Мирний, Волонтерівка, Віноградне) до фільтраційного табору у Безіменне вивезли майже всіх чоловіків. Навіть після проходження фільтрації їх вже понад тиждень не випускають додому. Продовжуємо з’ясовувати причини та наслідки", - написав радник мера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ націлена на максимальне знищення Маріуполя. Переговори чи обмін на Медведчука їх не цікавлять, - Подоляк

Він зазначив, що фільтраційних органів в самому Маріуполі немає, і для проходження фільтрації, без чого надалі перебування в місті стає ускладненим, треба самостійно дістатись фільтраційних органів (або в чотири фільтртабори, або до відповідних точок фільтрації на окупованої території).

Для спрощення процесу від колишнього "Метро" в Центральному районі та від школи №5 Лівобережного району щодня відправляються автобуси "МЧС ДНР" в Старобешеве Донецької області, де й проходить фільтрація. Після фільтрації там можна або самостійно повернутись в Маріуполь (транспорт не надається, тобто автобуси в один кінець), або обрати шлях депортації до Росії. Принаймні, на відміну від таборів в Мангуші, Ялті, Нікольсокму, Безимянному відсутній примус депортації, розповів Андрющенко.

Він додав, що фільтраційні заходи у Маріуполі посилюються. В’їзд в місто навіть з папером про фільтрацію можливий лише за умови реєстрації в Маріуполі або наданням доказів, що їдеш до родичів умовно першої лінії – батьки, діти.

"В будь-який момент у будь-якій частині міста вас можуть зупинити і вимагати документи на перевірку", - констатував Андрющенко.