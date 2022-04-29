Митниці, які не працювали на початку вторгнення військ РФ, поступово відновлюють роботу, - Щуцький

У Державній митній службі України розповіли, як працює митниця в умовах війни та яку співпрацю було налагоджено з європейськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького.

Зокрема, за словами Олександра Шуцького, на кордоні збільшено кількість митників. Для прискорення здійснення митного оформлення гуманітарних вантажів і товарів пункти пропуску в зоні діяльності Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької митниць були підсилені працівниками з південних та східних митниць.

"Поступово відновлюють роботу ті митниці, які були відключені на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Наразі вже частково запустили Миколаївську митницю, декілька постів у Сумській митниці, працює Одеська митниця", - розпоів він.

Щуцький також наголосив, що налагоджено співпрацю з європейськими партнерами. Адже кордон - це взаємодія з двох боків.

"Якщо ми спрощуємо в Україні всі бюрократичні процедури, то вони залишаються на іншій стороні. Тому були проведені переговори з митними адміністраціями Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Вдалося оперативно домовитись про спрощення проходження кордону для гуманітарних вантажів та людей. Найближчим часом можуть запрацювати спільні пункти пропуску з митницями суміжних країн. Зокрема, є можливість реалізувати це у пункті пропуску "Устилуг", де українські та польські митники одночасно проводили б митний контроль", - додав перший заступник голови Держмитслужби.

