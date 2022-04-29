УКР
Агресія Росії проти України Війна
2 849 12

Митниці, які не працювали на початку вторгнення військ РФ, поступово відновлюють роботу, - Щуцький

щуцький

У Державній митній службі України розповіли, як працює митниця в умовах війни та яку співпрацю було налагоджено з європейськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького.

Зокрема, за словами Олександра Шуцького, на кордоні збільшено кількість митників. Для прискорення здійснення митного оформлення гуманітарних вантажів і товарів пункти пропуску в зоні діяльності Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької митниць були підсилені працівниками з південних та східних митниць.

"Поступово відновлюють роботу ті митниці, які були відключені на початку широкомасштабного вторгнення РФ. Наразі вже частково запустили Миколаївську митницю, декілька постів у Сумській митниці, працює Одеська митниця", - розпоів він.

Щуцький також наголосив, що налагоджено співпрацю з європейськими партнерами. Адже кордон - це взаємодія з двох боків.

Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ

"Якщо ми спрощуємо в Україні всі бюрократичні процедури, то вони залишаються на іншій стороні. Тому були проведені переговори з митними адміністраціями Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Вдалося оперативно домовитись про спрощення проходження кордону для гуманітарних вантажів та людей. Найближчим часом можуть запрацювати спільні пункти пропуску з митницями суміжних країн. Зокрема, є можливість реалізувати це у пункті пропуску "Устилуг", де українські та польські митники одночасно проводили б митний контроль", - додав перший заступник голови Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше Щуцький пояснював, до чого призвело спрощене митне оформлення транспортних засобів та як це позначилось на ввезенні в Україну гуманітарної допомоги.

вторгнення (380) Державна митна служба (684) Щуцький Олександр (5)
Топ коментарі
+11
а що робить сумська митниця? вантажі з роzzії розмитнює?
показати весь коментар
29.04.2022 13:33 Відповісти
+6
бідненьки - два місяці без хабарів..
показати весь коментар
29.04.2022 13:53 Відповісти
+4
сумські митні пости - це шок

тобто в Харкові воюємо, а у Сумах працюємо ?

може досить вже ?
показати весь коментар
29.04.2022 14:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-0I0kmPiPnE
показати весь коментар
29.04.2022 13:32 Відповісти
В столице входящей в состав РФ Бурятии Улан-Удэ в спортивном комплексе Лукодром, где дети тренируются в стрельбе из лука, проходят церемонии прощания с оккупантами РФ, которых ликвидировали в Украине."К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", - говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".
показати весь коментар
29.04.2022 13:34 Відповісти
наиболее тяжелые бои идут вокруг Лисичанска и Северодонецка. Российские захватчики пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022
показати весь коментар
29.04.2022 13:37 Відповісти
Нехай щастить.
показати весь коментар
29.04.2022 14:00 Відповісти
Шуцький основний барига, гаманець зеленої блювоти.
показати весь коментар
29.04.2022 13:37 Відповісти
Для відновлення роботи митниць направте туди Колю Мітбола.Це великий спеціаліст зі збору мита.Десь не чутно стало цього зеленомордого сракотряса.Мабуть десь,ризикуючи життям, виконує секретне завдання найвеличнішого глибоко в тилу "Велюра" ворога.
показати весь коментар
29.04.2022 13:45 Відповісти
це вже нижче ДНА!
такого світ ще не бачив....
показати весь коментар
29.04.2022 14:42 Відповісти
Торгівля понад усе. А війни ніхто не оголошував. Проходить спецоперація Московії.
показати весь коментар
29.04.2022 16:08 Відповісти
Непонятно.

Сумская область на северо-востоке Украины.
Граничит
на западе с Черниговской областью Украины,
на севере и востоке - с Российской Федерацией,
на юго-востоке - с Харьковской областью Украины,
на юге - с Полтавской областью Украины.
показати весь коментар
29.04.2022 16:56 Відповісти
 
 