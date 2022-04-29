Російські окупанти у Дніпрорудному викрали двох британських волонтерів, які допомагали евакуювати людей

За даними британської волонтерської групи Presidium Network, двоє громадян Великої Британії були викрадені російськими військовими у місті Дніпрорудне Запорізької області.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Операційний директор групи Домінік Бірн стверджує, що британці Пол Юрі та Ділан Гілі були захоплені окупантами, коли допомагали евакуації сім'ї із зони бойових дій. Бірн каже, волонтери діяли самостійно та не були пов'язані з жодною організованою групою.

Бірн також повідомив, що сім'ю, якій британці допомагали евакуюватися, росіяни допитували про "британських шпигунів". Сім'ї потім вдалося дістатися Польщі.

Росія захоплення британських громадян не підтвердила.