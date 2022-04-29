УКР
Російські окупанти у Дніпрорудному викрали двох британських волонтерів, які допомагали евакуювати людей

рф

За даними британської волонтерської групи Presidium Network, двоє громадян Великої Британії були викрадені російськими військовими у місті Дніпрорудне Запорізької області.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Операційний директор групи Домінік Бірн стверджує, що британці Пол Юрі та Ділан Гілі були захоплені окупантами, коли допомагали евакуації сім'ї із зони бойових дій. Бірн каже, волонтери діяли самостійно та не були пов'язані з жодною організованою групою.

Бірн також повідомив, що сім'ю, якій британці допомагали евакуюватися, росіяни допитували про "британських шпигунів". Сім'ї потім вдалося дістатися Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон, - спецпосланець США Ван Шаак

Росія захоплення британських громадян не підтвердила.

армія рф (18498) Велика Британія (5742) полон (1636) волонтери (1351) воєнні злочини (1924)
треба повісити в Лондоні 20 маскалів..
29.04.2022 13:52 Відповісти
Асвабаділі ат англасакстічєскіх баєвіков, дИлдЬІваєвалЄ дон
29.04.2022 14:22 Відповісти
Русня тільки те і робить, що собі в ногу стріляє. А потім дивуються, звідки та "русафобія" взялась.
29.04.2022 14:55 Відповісти
 
 