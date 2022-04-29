Російські окупанти у Дніпрорудному викрали двох британських волонтерів, які допомагали евакуювати людей
За даними британської волонтерської групи Presidium Network, двоє громадян Великої Британії були викрадені російськими військовими у місті Дніпрорудне Запорізької області.
Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Операційний директор групи Домінік Бірн стверджує, що британці Пол Юрі та Ділан Гілі були захоплені окупантами, коли допомагали евакуації сім'ї із зони бойових дій. Бірн каже, волонтери діяли самостійно та не були пов'язані з жодною організованою групою.
Бірн також повідомив, що сім'ю, якій британці допомагали евакуюватися, росіяни допитували про "британських шпигунів". Сім'ї потім вдалося дістатися Польщі.
Росія захоплення британських громадян не підтвердила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Sav #513490
показати весь коментар29.04.2022 13:52 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Онотоле Онотольевич
показати весь коментар29.04.2022 14:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар29.04.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль