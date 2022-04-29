УКР
Німеччина про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: "Дії російської сторони є нелюдськими"

Офіційний Берлін засудив обстріл російськими ракетами Києва під час візиту в українську столицю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Реакцію ФРН озвучив на брифінгу представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо найсерйознішим чином повітряну атаку на Київ у той час, коли там саме в цей час проводив переговори генеральний секретар Гутерріш", - заявив Бюхнер.

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві загинула журналістка Віра Гирич.

"Дії російської сторони є нелюдськими. Це відбувається на очах світової спільноти, що вкотре показує, що Путін та його режим не мають жодної поваги до міжнародного права", - сказав речник.

Німеччина (7661) Київ (20033) обстріл (30409) Гутерріш Антоніу (404) Повітряні атаки на Київ (915)
а если бы Гуттиериша не было, то норм ?
показати весь коментар
29.04.2022 14:05 Відповісти
Ненормально в любом случае .

Но этими ракетами по гуттерашу , прибывшем из мацквы после переговоров с хутиным , хутин засветил своё психическое состояние - он сошёл с ума . И его нужно срочно уничтожать
показати весь коментар
29.04.2022 14:12 Відповісти
Дії німецької сторони теж іноді є Не послідовними, іноді загадковими, а іноді відверто лукаяими. Стосовно України, звичайно. І звичайно це стосується періоду від 2005 року і до сьогодні. Дуже сподіваюся, що ці дії таки стануть зрозумілими, адекватним і відповідно дружніми. Пора рвати з фашистсько-імперським минулим.
показати весь коментар
29.04.2022 14:05 Відповісти
Тобто, коли цього суб'єкта в Києві нема, то обстрілювати можна і це не виглядає так нелюдяно?
показати весь коментар
29.04.2022 14:07 Відповісти
‼️‼️‼️До всего мира должно дойти - хутин реально сошёл с ума .

Сейчас «элите» раше надо поставить условие - или они сами его уничтожат или мир начинает на него и них охоту .

после удара крылатыми ракетами по гутерешу , вывод однозначен
показати весь коментар
29.04.2022 14:08 Відповісти
Может все уже забыли , что хутин ударил ракетами , когда Байден был рядом со Львовом ? Уже тогда надо было бить американцам ракетами по хремлю
показати весь коментар
29.04.2022 14:10 Відповісти
*****...
показати весь коментар
29.04.2022 14:17 Відповісти
Кацапи зняли маски зі своїх рил.
показати весь коментар
29.04.2022 14:08 Відповісти
Там i без маски видно гниле нутро.
показати весь коментар
29.04.2022 14:16 Відповісти
Не уже ли как же так.
показати весь коментар
29.04.2022 14:09 Відповісти
це ***** пояснило всьому ЄС
можна з ним домовлятися чи ні.
це пояснення німцям, які 2 місяці бикують недаючи зброю.
показати весь коментар
29.04.2022 14:17 Відповісти
обосрались бедняжки в официальном берлине ? я выражаю крайне глубокую озабоченность и сочувствие. шольца похоже дядя Байден на бутылку посадил ))) что бы тот прочувствовал "рузьге мир" на собственной жопе.
показати весь коментар
29.04.2022 14:17 Відповісти
Интересно, если бы гутиереша грохнули при этом?
показати весь коментар
29.04.2022 14:21 Відповісти
> Ми засуджуємо найсерйознішим чином повітряну атаку Джерело:

****, а якщо б не приіхав на селфі, тобто усе б було як подобається?? Ну так дупі своій росіяцьку залізяку притулив би... Може дійде якщо рване?? Довбень.
показати весь коментар
29.04.2022 14:23 Відповісти
Ні, ну якби того Гуттеріша в Києві не було, то ті обстріли були б людськими, напевно, а так не по-людськи якось...
показати весь коментар
29.04.2022 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco пукин вйо-бнутый, чтоб вы поняли(с)
показати весь коментар
29.04.2022 14:58 Відповісти
Лишние доказательство неадекватности ***** и рашки.
показати весь коментар
29.04.2022 15:08 Відповісти
Еще б сказали не этично
показати весь коментар
29.04.2022 15:47 Відповісти
ясно что плешивый клоп в кремле сам не упокоится, пока его не раздавят.
показати весь коментар
29.04.2022 18:28 Відповісти
 
 