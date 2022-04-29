Німеччина про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: "Дії російської сторони є нелюдськими"

Офіційний Берлін засудив обстріл російськими ракетами Києва під час візиту в українську столицю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Реакцію ФРН озвучив на брифінгу представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо найсерйознішим чином повітряну атаку на Київ у той час, коли там саме в цей час проводив переговори генеральний секретар Гутерріш", - заявив Бюхнер.

"Дії російської сторони є нелюдськими. Це відбувається на очах світової спільноти, що вкотре показує, що Путін та його режим не мають жодної поваги до міжнародного права", - сказав речник.