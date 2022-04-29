Німеччина про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: "Дії російської сторони є нелюдськими"
Офіційний Берлін засудив обстріл російськими ракетами Києва під час візиту в українську столицю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Реакцію ФРН озвучив на брифінгу представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми засуджуємо найсерйознішим чином повітряну атаку на Київ у той час, коли там саме в цей час проводив переговори генеральний секретар Гутерріш", - заявив Бюхнер.
"Дії російської сторони є нелюдськими. Це відбувається на очах світової спільноти, що вкотре показує, що Путін та його режим не мають жодної поваги до міжнародного права", - сказав речник.
Но этими ракетами по гуттерашу , прибывшем из мацквы после переговоров с хутиным , хутин засветил своё психическое состояние - он сошёл с ума . И его нужно срочно уничтожать
Сейчас «элите» раше надо поставить условие - или они сами его уничтожат или мир начинает на него и них охоту .
после удара крылатыми ракетами по гутерешу , вывод однозначен
можна з ним домовлятися чи ні.
це пояснення німцям, які 2 місяці бикують недаючи зброю.
****, а якщо б не приіхав на селфі, тобто усе б було як подобається?? Ну так дупі своій росіяцьку залізяку притулив би... Може дійде якщо рване?? Довбень.