Влада РФ публічно визнає, що російську економіку в умовах санкцій найближчим часом очікує поразка, - Центр протидії дезінформації

рубль

Аналітики ЦПД стверджують, що структурна перебудова російської економіки під нові реалії малоймовірна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Оприлюднений в квітні аналіз Департаменту досліджень та прогнозування Банку Росії констатує, що початок найбільш шокових наслідків для російської економіки сьогодні стримується тим, що велика кількість підприємств продовжують функціонувати на старих запасах імпортних матеріалів та комплектуючих.

"Спроби налагодження поставок за рахунок т.зв. паралельного імпорту ускладнить логістику та призведе до подорожчання цього імпорту до "не ринкових" цін. Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до виробництва свідомо неконкурентоспроможної продукції", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції перетворюють Росію на закриту економіку та підштовхують її до рецесії, - Мінфін США

 Аналітики ЦБ роблять висновок, що  в умовах обмежень, за кілька років РФ прийде до самозабезпечення на "доцифровому" технологічному рівні.

"Це та сама ціна війни, яку вже почала виплачувати російська економіка!", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

29.04.2022 14:56 Відповісти
Нравится-не нравится ,****** к кацапам приближается .
29.04.2022 15:00 Відповісти
29.04.2022 15:09 Відповісти
Zдець
29.04.2022 14:56 Відповісти
29.04.2022 14:56 Відповісти
Затрофеїли БУК..."Останній Блокпост" відео https://t.me/LastBP/8623
29.04.2022 14:56 Відповісти
29.04.2022 14:57 Відповісти
Скоріше б вже
29.04.2022 14:59 Відповісти
Нравится-не нравится ,****** к кацапам приближается .
29.04.2022 15:00 Відповісти
29.04.2022 15:12 Відповісти
Це рост економіки, просто "отріцательний".
29.04.2022 15:01 Відповісти
ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ, «ГЛАВРЕД» 29.04.2022,

Россия в новых условиях:лишится основных источников дохода в виде нефтегазового экспорта;продолжит с возрастающими темпами терять граждан, убывающих на Запад;не сможет индустриально кооперироваться с остальным миром.

Никакого серьезного роста в такой ситуации не может быть - кроме того, за ближайшие десять лет наверняка случится и масштабный общемировой кризис, который Россия традиционно переживает хуже тех стран, откуда такой кризис приходит.
29.04.2022 15:01 Відповісти
Коротше-кацапам Ж.О.П.А.
29.04.2022 15:02 Відповісти
ситуация усугубляется ещё и тем, что теплеет и якутский скульптор не сможет до зимы производить все отечественные комплектующие, в которых уже сегодня остро нуждается парашенька ))
29.04.2022 15:03 Відповісти
29.04.2022 15:09 Відповісти
импортозамещение ))))
как и все в рашке ))))

https://www.instagram.com/p/Cc06shKu1Kq/ https://www.instagram.com/p/Cc06shKu1Kq/

29.04.2022 15:09 Відповісти
так даже это у них не получается! )))
29.04.2022 15:15 Відповісти
"Палучільсь х..ня". В принципі, як і з усім іншим "імпартозамєщєнієм".
29.04.2022 15:49 Відповісти
всёвыврёти там польза пользительная
29.04.2022 15:11 Відповісти
Ці аналітики за свою аналітику на росії і на "п'ятнашечку" можуть присісти.
29.04.2022 15:15 Відповісти
Головний рускій парадокс 2022 року: воювати "протів нацикав і фашистскай мразі" готова вся Росія. Воювати не хоче лише російська армія. Вони всі хочуть додому.

Скоро розхочуть воювати і їхні мамкі, жонкі, батяні. Бабушкі-старушкі і "дєди-ваєвалі".

Ще потім однокласники, після того як вип'ють по чарці з безногими корєшами-вєтєранамі.

І ось тоді буде досягнуто повного парадоксу: воюватиме тєлік. А війни на Росії хотітимуть лише ті, кого війна не торкнулась.

А в Україні - зачепило всіх.

Але все суспільство об'єдналося.

Ніхто і не помишляє про здачу.

Ось вам ментальна відмінність: у нас обпалені війною готові воювати, а в них - ні. І тут не лише про армію - тут про все суспільство.

Царська Росія пройшла шлях від "за вєру, царя і атєчєства" до "штик в зємлю" за два с половиною роки: від серпня 1914-го до лютого 1917-го.

Ерефія цей шлях пройде швидше. Бо швидше у цифрову епоху відбувається все.

Навіть якщо (не дай Боже) війна затягнеться до зими - зиму режим Путіна не переживе.

А ми, стогнучи, страждаючи і клянучи Путіна і расєянцев - вистоїмо. https://gazeta.ua/blog/56983/rosijska-armiya-ne-hoche-voyuvati-voni-vsi-hochut-dodomu
29.04.2022 15:15 Відповісти
Китай справно поставляє всі потрібні товари РФ, при тому що на основних китайських торгових площадках aliexpress і alibaba жодних обмежень на продаж товарів в РФ нема, приймають оплату картками мир з РФ, курс обміну при купівлі товарів на цих площадках на сьогодні 76 руб. за 1 $.
Ймовірно внутрішнє виробництво в РФ загнеться, але Китай зможе покрити весь критичний імпорт для РФ побутових товарів... головне щоб покупці платили та гроші були конвертованими...
Враховуючи надходження в РФ від покупців газу та нафти 63 млрд. $ за два останні місяці, рядові громадяни РФ не скоро відчують реальну дію санкцій...
29.04.2022 15:40 Відповісти
Погребинский ты, перелогинься!
29.04.2022 15:45 Відповісти
З вересня почнеться повний обвал.
29.04.2022 15:55 Відповісти
Желательно, чтобы они там передохли от голода.
29.04.2022 15:44 Відповісти
З голоду не перемруть, але це вимагатиме від них великих зусиль.
29.04.2022 15:57 Відповісти
требуем развала поганого отродья!
29.04.2022 15:49 Відповісти
 
 