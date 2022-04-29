Влада РФ публічно визнає, що російську економіку в умовах санкцій найближчим часом очікує поразка, - Центр протидії дезінформації

Аналітики ЦПД стверджують, що структурна перебудова російської економіки під нові реалії малоймовірна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Оприлюднений в квітні аналіз Департаменту досліджень та прогнозування Банку Росії констатує, що початок найбільш шокових наслідків для російської економіки сьогодні стримується тим, що велика кількість підприємств продовжують функціонувати на старих запасах імпортних матеріалів та комплектуючих.

"Спроби налагодження поставок за рахунок т.зв. паралельного імпорту ускладнить логістику та призведе до подорожчання цього імпорту до "не ринкових" цін. Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до виробництва свідомо неконкурентоспроможної продукції", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ЦБ роблять висновок, що в умовах обмежень, за кілька років РФ прийде до самозабезпечення на "доцифровому" технологічному рівні.

"Це та сама ціна війни, яку вже почала виплачувати російська економіка!", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.