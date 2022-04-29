Влада РФ публічно визнає, що російську економіку в умовах санкцій найближчим часом очікує поразка, - Центр протидії дезінформації
Аналітики ЦПД стверджують, що структурна перебудова російської економіки під нові реалії малоймовірна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Оприлюднений в квітні аналіз Департаменту досліджень та прогнозування Банку Росії констатує, що початок найбільш шокових наслідків для російської економіки сьогодні стримується тим, що велика кількість підприємств продовжують функціонувати на старих запасах імпортних матеріалів та комплектуючих.
"Спроби налагодження поставок за рахунок т.зв. паралельного імпорту ускладнить логістику та призведе до подорожчання цього імпорту до "не ринкових" цін. Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до виробництва свідомо неконкурентоспроможної продукції", - йдеться у повідомленні.
Аналітики ЦБ роблять висновок, що в умовах обмежень, за кілька років РФ прийде до самозабезпечення на "доцифровому" технологічному рівні.
"Це та сама ціна війни, яку вже почала виплачувати російська економіка!", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.
Россия в новых условиях:лишится основных источников дохода в виде нефтегазового экспорта;продолжит с возрастающими темпами терять граждан, убывающих на Запад;не сможет индустриально кооперироваться с остальным миром.
Никакого серьезного роста в такой ситуации не может быть - кроме того, за ближайшие десять лет наверняка случится и масштабный общемировой кризис, который Россия традиционно переживает хуже тех стран, откуда такой кризис приходит.
как и все в рашке ))))
Скоро розхочуть воювати і їхні мамкі, жонкі, батяні. Бабушкі-старушкі і "дєди-ваєвалі".
Ще потім однокласники, після того як вип'ють по чарці з безногими корєшами-вєтєранамі.
І ось тоді буде досягнуто повного парадоксу: воюватиме тєлік. А війни на Росії хотітимуть лише ті, кого війна не торкнулась.
А в Україні - зачепило всіх.
Але все суспільство об'єдналося.
Ніхто і не помишляє про здачу.
Ось вам ментальна відмінність: у нас обпалені війною готові воювати, а в них - ні. І тут не лише про армію - тут про все суспільство.
Царська Росія пройшла шлях від "за вєру, царя і атєчєства" до "штик в зємлю" за два с половиною роки: від серпня 1914-го до лютого 1917-го.
Ерефія цей шлях пройде швидше. Бо швидше у цифрову епоху відбувається все.
Навіть якщо (не дай Боже) війна затягнеться до зими - зиму режим Путіна не переживе.
А ми, стогнучи, страждаючи і клянучи Путіна і расєянцев - вистоїмо. https://gazeta.ua/blog/56983/rosijska-armiya-ne-hoche-voyuvati-voni-vsi-hochut-dodomu
Ймовірно внутрішнє виробництво в РФ загнеться, але Китай зможе покрити весь критичний імпорт для РФ побутових товарів... головне щоб покупці платили та гроші були конвертованими...
Враховуючи надходження в РФ від покупців газу та нафти 63 млрд. $ за два останні місяці, рядові громадяни РФ не скоро відчують реальну дію санкцій...