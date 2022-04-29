Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями збройних сил РФ. Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.