УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15211 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 273 36

Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора

велика,димерка

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями збройних сил РФ. Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Шароградського, - ГУР МО

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Автор: 

Київська область (4192) вбивство (3154) колабораціонізм (1192) воєнні злочини (1924) Офіс Генпрокурора (3399)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Повесить, уродов в центре села, чтоб каждый мог подойти и плюнуть в них
показати весь коментар
29.04.2022 15:29 Відповісти
+28
ГАСИТИ ПУБЛІЧНО.ІНАКШЕ НЕ ДАМО РАДИ З НЕЧИСТЯМИ!!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 15:29 Відповісти
+21
Колись, я був проти смертної кари...
Але як ще можна покараи отаких виродків?!
показати весь коментар
29.04.2022 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повесить, уродов в центре села, чтоб каждый мог подойти и плюнуть в них
показати весь коментар
29.04.2022 15:29 Відповісти
Колись, я був проти смертної кари...
Але як ще можна покараи отаких виродків?!
показати весь коментар
29.04.2022 15:31 Відповісти
Я особисто вважаю, що надсилати таких на задачі по розмінуванню територій - чудове покарання.
Не треба їх в тюрму, бо це означає годувати цих покидьків за наш з вами рахунок, та ще й з можливістю дострокового звільнення.
показати весь коментар
29.04.2022 15:58 Відповісти
А може повісити у твоїй халупі, щоб ти плювалося до кінця днів
показати весь коментар
29.04.2022 17:00 Відповісти
Шкодуєш, що ці виродки на вулиці не тебе зустріли?
показати весь коментар
29.04.2022 18:08 Відповісти
, ти часом не з тих двох зрадників - колаборантів?
показати весь коментар
29.04.2022 19:24 Відповісти
ГАСИТИ ПУБЛІЧНО.ІНАКШЕ НЕ ДАМО РАДИ З НЕЧИСТЯМИ!!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 15:29 Відповісти
Де прізвища і морди зрадників?
показати весь коментар
29.04.2022 15:30 Відповісти
А їх хіба затримано?
показати весь коментар
29.04.2022 15:41 Відповісти
Навіть якщо вони втекли до путінської помийки, там вони будуть людьми другого сорту для вищої раси росіян і ці двоє приповзуть на колінах до тюрьми, бо в тюрьмі хоч туалет не на вулиці
показати весь коментар
29.04.2022 16:20 Відповісти
Винесли підозру і йдіть додом
показати весь коментар
29.04.2022 15:33 Відповісти
да трындеть пидозры раздавать это не мешки ворочать или бандитов садить тут ума много не надо
показати весь коментар
29.04.2022 23:34 Відповісти
Оце як читаю про "повідомлення у державній зраді", то вже ясно, що ті два перця або втечуть, або відмажуться.
Чому їх зразу не завалити, без повідомлень? Нехай вони особисто потім повідомлять ними вбитих, що й вони вже там.
показати весь коментар
29.04.2022 15:33 Відповісти
якщо вони уже не накивали пятами .. а припистохать зразу їх не можна було ..
показати весь коментар
29.04.2022 15:40 Відповісти
Судя по всему они уже свалили вместе с рашистами
показати весь коментар
29.04.2022 15:42 Відповісти
Не переживай за них, ибо нет наказания (для любителей путина) хуже, чем жить в этой самой путинской помойке. Да кстати, там они для русаков, будут не русаками а хох...ми (людьми второго сорта)
показати весь коментар
29.04.2022 16:22 Відповісти
коллаборанты это предатели -по законам военного времени -расстрел на месте.
показати весь коментар
29.04.2022 15:36 Відповісти
нет у нас сейчас такого закона - а жаль , но есть много тяжёлой работы на которой при желании они могут больше пол года не протянуть
показати весь коментар
29.04.2022 16:21 Відповісти
Закона военного времени нет ни в одной стране. И шо?
показати весь коментар
29.04.2022 20:55 Відповісти
Тогда партнеры тех стран, в которых ты живешь, тут же поднимут вой: "агаааа, все не так однозначно. Вот видите, эти украинцы тоже жестокие, как чеченцы в 2000х..... там может мы зря ввели санкции...так может мы зря оружие поставляем украинцам а не россиянам (которые за него неплохо отстегнут ворованным у народа баблом)....и т.д. и т.д.
показати весь коментар
29.04.2022 16:25 Відповісти
Какое нах подозрение...война...на месте мочить..
показати весь коментар
29.04.2022 15:37 Відповісти
Имена, фамилии и адреса родственников в студию
показати весь коментар
29.04.2022 15:38 Відповісти
на кол сук!
показати весь коментар
29.04.2022 15:45 Відповісти
Так, ці нелюди заслуговують того, про що тут пишуть. Але чим ми будемо кращі, якщо влаштуємо над ними суд Лінча? Та й смерть - не така вже страшна для них. Так, кілька секунд, ну хвилина - і все. А ось хай мерзотники посидять в камері залишок та подумають про те, нащо вони в ций світ прийшли, а змінити вже нічого не можна - оце для них саме воно.
показати весь коментар
29.04.2022 15:47 Відповісти
Ці гниди всіх продадуть за своє нікчемне життя навіть на каторзі, смертний вирок через повішання і нехай в камері сере в штани в очікуванні страти.
показати весь коментар
29.04.2022 15:57 Відповісти
Ну хоч би судити прилюдно, щоб вони в очі людям дивилися, щоб вони ті очі бачили все своє останнє життя
показати весь коментар
29.04.2022 15:58 Відповісти
Полонених може і треба залишати живими, а свої гнилюків розстрілювать безпозадно, щоб інші розуміли, що з ними буде!
показати весь коментар
29.04.2022 15:53 Відповісти
І такі підараси повірте в кожному вашому домі є, о так і живе Україна
показати весь коментар
29.04.2022 16:06 Відповісти
це пожиттєве
показати весь коментар
29.04.2022 16:10 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519985287845322752 2 ч

Не понимаю ор России из-за передачи США оружия Украине. Это же уникальная возможность в бою доказать превосходство систем вооружений РФ, не имеющих аналогов в мире!
Представьте видео: Су-35 сбивает F-16, Град накрывает HIMARS - в Рособоронпром очередь покупателей выстроится!
Нет?

показати весь коментар
29.04.2022 16:10 Відповісти
Посадить на колы в самом селе ,пусть каждый сможет подойти и пожелать продержаться подольше !
показати весь коментар
29.04.2022 16:11 Відповісти
які можуть буть підозри?? в розпил уродів недоношиних
показати весь коментар
29.04.2022 16:14 Відповісти
Хіба є у цих виродків мама, батько, діти?
показати весь коментар
29.04.2022 16:31 Відповісти
 
 