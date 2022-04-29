Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора
За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).
За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями збройних сил РФ. Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від численних поранень потерпілі померли на місці злочину.
Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Але як ще можна покараи отаких виродків?!
Не треба їх в тюрму, бо це означає годувати цих покидьків за наш з вами рахунок, та ще й з можливістю дострокового звільнення.
трындетьпидозры раздавать это не мешки ворочать или бандитов садить тут ума много не надо
Чому їх зразу не завалити, без повідомлень? Нехай вони особисто потім повідомлять ними вбитих, що й вони вже там.
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519985287845322752 2 ч
Не понимаю ор России из-за передачи США оружия Украине. Это же уникальная возможность в бою доказать превосходство систем вооружений РФ, не имеющих аналогов в мире!
Представьте видео: Су-35 сбивает F-16, Град накрывает HIMARS - в Рособоронпром очередь покупателей выстроится!
Нет?