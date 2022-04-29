Житель Дніпропетровщини підібрав ворожий касетний боєприпас і загинув внаслідок детонації, - Офіс Генпрокурора
На Дніпропетровщині через детонацію забороненого касетного боєприпасу загинув мирний мешканець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.
"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, рухаючись на власному транспортному засобі, підібрав нерозірваний касетний боєприпас, внаслідок чого стався вибух. Чоловік дістав численні осколкові поранення та помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що окупанти продовжують обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами.
