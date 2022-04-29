УКР
Житель Дніпропетровщини підібрав ворожий касетний боєприпас і загинув внаслідок детонації, - Офіс Генпрокурора

​​На Дніпропетровщині через детонацію забороненого касетного боєприпасу загинув мирний мешканець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, рухаючись на власному транспортному засобі, підібрав нерозірваний касетний боєприпас, внаслідок чого стався вибух. Чоловік дістав численні осколкові поранення та помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім

Зауважується, що окупанти продовжують обстрілювали околиці обласного центру забороненими боєприпасами.

смерть (6812) Офіс Генпрокурора (3399) касетні боєприпаси (131) Дніпропетровська область (4159)
Топ коментарі
+18
Кажи - не кажи, проси - не проси, а він "підібрав. Земля тобі пухом.
29.04.2022 15:35
29.04.2022 15:35 Відповісти
+17
ну вот "*****?", спрашивается..... ну знаешь же что война идет! шо за люди!?
29.04.2022 15:41
29.04.2022 15:41 Відповісти
+12
Черговий володар премії Дарвіна...
29.04.2022 15:35
29.04.2022 15:35 Відповісти
29.04.2022 15:35
29.04.2022 15:35
Розмінував...
29.04.2022 15:37
29.04.2022 15:37 Відповісти
ну хотя бы не зря умер
29.04.2022 15:52
29.04.2022 15:52 Відповісти
Не треба так. Це ж людина.
29.04.2022 17:19
29.04.2022 17:19 Відповісти
что ты несешь это ты не зря умрешь - меньше вони будет на планете?
29.04.2022 23:45
29.04.2022 23:45 Відповісти
а ты чего радуешься? вы что совсем больные - это же украинские граждане
29.04.2022 23:47
29.04.2022 23:47 Відповісти
5-й случай в области
29.04.2022 15:40
29.04.2022 15:40 Відповісти
ну вот "*****?", спрашивается..... ну знаешь же что война идет! шо за люди!?
29.04.2022 15:41
29.04.2022 15:41 Відповісти
Напрашивается вопрос:
-ты, мля, не в курсе что война?
29.04.2022 15:42
29.04.2022 15:42 Відповісти
Думал дома пригодится
29.04.2022 15:46
29.04.2022 15:46 Відповісти
как еще сказать чтоб обходили стороной всякую хрень...а не то что "подбирали" ?????
ну вот нафига ему сдался тот снаряд ?????
29.04.2022 15:47
29.04.2022 15:47 Відповісти
металолом? дурна цікавість? хотів тещу запустити на Луну?
29.04.2022 15:48
29.04.2022 15:48 Відповісти
Металом не принимают, дурна цикависть наврядчи, тещя на мисяць саме воно😁
29.04.2022 15:51
29.04.2022 15:51 Відповісти
Вообще то вроде есть ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
наверно она должна сделать реестр и фото всех опасных предметов и с ними ознакомить население в НОВОСТНЫХ программах , в Фейсбук, в ютубе и т д . Это ее прямая обязанность - предупредитьукраинцев
29.04.2022 15:49
29.04.2022 15:49 Відповісти
Такое во время войны и сразу после её всегда происходит. К сожалению похожих случаев будет ещё. Кто-то умрёт из-за любопитства. Кто-то не на то наступит. После второй мировой во всей Европе тоже жители погибали точно так из-за не разорвавшихся мин, бомб и снарядов.
29.04.2022 15:50
29.04.2022 15:50 Відповісти
Історія має чомусь вчити. Ні?
29.04.2022 16:04
29.04.2022 16:04 Відповісти
какая история ? откуда они знают историю? нужно ставить банеры на вьезде во все лесо-посадки - руками не трогать близко не подходить
29.04.2022 23:49
29.04.2022 23:49 Відповісти
Я в 69році з сусідськими хлопцями проводив знешкодження нерозірваного снаряду від сорокоп"ятки ,знайденому під Луцьком шляхом нагрівання на вогнищі. Ангел-охоронець був з нами, тому всі троє прожили за 60 років. Правда батьки тоді якимось чином дізнались, то дупи були бідні.
29.04.2022 18:34
29.04.2022 18:34 Відповісти
Я також, 82ку і також на вогнищі в кар*єрі в 67році,але везли її на ровері в торбі з землею,спостерігали четверо здалеку(5 клас).
29.04.2022 19:37
29.04.2022 19:37 Відповісти
То ви з 55 року? В нас був ще ньюанс. З першого заходу не взірвався, то підійшли і полили водою. Як зараз пам"ятаю як він шипів. Потім я назбирав сухого хмизу і підпалив знову. Вибух міг пошкодити в 40 метрах ЛЕП 110 кв. Це вже аналіз після закінчення Львівської політехніки. І ще:осколок з воронки десь до 90-х зберігався.
29.04.2022 20:42
29.04.2022 20:42 Відповісти
ну вот зачем...
29.04.2022 15:51
29.04.2022 15:51 Відповісти
Барбекю з Ракети, аналогів-немає, підставка для бульби з ракеті - аналогівнемає... а потім ось таке трапляється...
29.04.2022 15:55
29.04.2022 15:55 Відповісти
О я ***
29.04.2022 15:57
29.04.2022 15:57 Відповісти
Дивують особи які не знають що саме вони підбирають і як з цим мати справу. Чомусь кожен ідіот хоче мати в запасі мішок вибухівки "на продаж"...
29.04.2022 16:03
29.04.2022 16:03 Відповісти
Один з законів Мерфі в дії: якщо може статися, то обов'язково станеться! 😲
P. S.
Він з тієї категорії людей, що не чули про закони Мерфі, і очевидно не читав, що категорично забороняється не те що брати в руки, а навіть наближатися до ***********, що не розірвалися! Хочеться вірити, що інші дорослі зроблять правильні висновки, а от з дітьми буде проблема! 🤔
29.04.2022 16:20
29.04.2022 16:20 Відповісти
На жаль, вже не спитати, - Навiщо?!!?
29.04.2022 18:24
29.04.2022 18:24 Відповісти
я от думаю, що цей ********* виглядав не як ********* же. он вони під дитячі іграшки ті *********и маскують. мабуть, і цей виглядав якось непаливно.
29.04.2022 19:21
29.04.2022 19:21 Відповісти
 
 