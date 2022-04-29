Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що уряд країни направить групу експертів для допомоги Україні зі збором доказів воєнних злочинів російських військ.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія принесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, в тому числі проти жінок. Британський досвід допоможе знайти правду і притягнути до відповідальності режим Путіна. Справедливість настане", - заявила Трасс.

За її словами, "група фахівців надасть допомогу українському уряду у зборі доказів та судовому переслідуванні за воєнні злочини й включатиме експертів із сексуального насильства в умовах конфлікту".

Вони прибудуть до Польщі на початку травня і зустрінуться з міжнародними партнерами, неурядовими організаціями, біженцями та представниками української влади, щоб визначити допомогу, яку можуть надати.

Досвід експертів "допоможе виявити істину та притягти путінський режим до відповідальності за все, що вони зробили", наголошує Трасс.

Заяву оприлюднено перед візитом Трасс до Гааги, де вона має намір зустрітися з головою Міжнародного кримінального суду Пйотром Гофманським.