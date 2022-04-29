На Луганщині чотирьом поліцейським повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора
Поліцейські пішли на співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації Лугнаської області та добровільно вступили на посади "працівників міліції".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури чотирьом співробітникам підрозділів Головного управління Нацполіції в Луганській області повідомлено про підозру у державній зраді.
За даними слідства, діючі працівники поліції зрадили присязі. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганської області вони пройшли співбесіду з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ на посади "працівника міліції" новостворених незаконних "структур". Таким чином вони добровільно розпочали "службу" в так званих Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском та Беловодском РОВД МВД "ЛНР".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління ДВБ Нацполіції України.
