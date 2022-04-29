Норвегія закрила для вантажівок з РФ кордон, а для кораблів - порти

Уряд Норвегії вирішив приєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити сухопутний кордон для вантажівок з РФ, а порти - для російських кораблів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

При цьому Осло зробить виняток для рибальських суден. Це означає, що обмеження не торкнуться двох третин усіх заходів російських суден до Норвегії.

У норвезькому уряді наголосили, що ЄС так само зробив виключення для рибальських суден.

Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією та Росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.

Також читайте: Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєння Україні

"Ми запроваджуємо п'ятий пакет санкцій ЄС у Норвегії. Це означає, що Стурскуг ми відразу закриємо для вантажних перевезень, що буде запроваджено заборону перевезення низки хімічних речовин. Ми робимо один виняток, і це для Шпіцбергена, тому що там маємо Договір про Шпіцберген. До тих, хто його підписав, ставитимуться однаково", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Договір про Шпіцберген надає Норвегії суверенітет, тобто право керувати Шпіцбергеном, але всім сторонам, які підписали договір, буде дозволено здійснювати там безперешкодну діяльність. Радянський Союз підписав договір у 1925 році, а Росія вирішила продовжувати його дотримуватися у 1992 році.

Також читайте: Донька Пєскова та падчерка Лаврова залишилися без криптогаманців

Російські судна не зможуть заходити до Норвегії з наступних вихідних.

За статистикою, минулого року в порти Норвегії зайшли 978 російських рибальських суден. Берегова адміністрація Норвегії підтвердила, що картина руху у першому кварталі 2022 року була приблизно такою самою.