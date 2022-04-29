Норвегія закрила для вантажівок з РФ кордон, а для кораблів - порти
Уряд Норвегії вирішив приєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити сухопутний кордон для вантажівок з РФ, а порти - для російських кораблів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
При цьому Осло зробить виняток для рибальських суден. Це означає, що обмеження не торкнуться двох третин усіх заходів російських суден до Норвегії.
У норвезькому уряді наголосили, що ЄС так само зробив виключення для рибальських суден.
Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією та Росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.
"Ми запроваджуємо п'ятий пакет санкцій ЄС у Норвегії. Це означає, що Стурскуг ми відразу закриємо для вантажних перевезень, що буде запроваджено заборону перевезення низки хімічних речовин. Ми робимо один виняток, і це для Шпіцбергена, тому що там маємо Договір про Шпіцберген. До тих, хто його підписав, ставитимуться однаково", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.
Договір про Шпіцберген надає Норвегії суверенітет, тобто право керувати Шпіцбергеном, але всім сторонам, які підписали договір, буде дозволено здійснювати там безперешкодну діяльність. Радянський Союз підписав договір у 1925 році, а Росія вирішила продовжувати його дотримуватися у 1992 році.
Російські судна не зможуть заходити до Норвегії з наступних вихідних.
За статистикою, минулого року в порти Норвегії зайшли 978 російських рибальських суден. Берегова адміністрація Норвегії підтвердила, що картина руху у першому кварталі 2022 року була приблизно такою самою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка там "Русофобія", не треба вживати расєйські наративи.
Хто кацапів боїться (фобія - страх)?
їх тільки ненавидять та зневажають.
В якому "нашем понимании"?
Є єдине правильне розуміння - загально прийняте.
А от паРашка дуже ******** підмінювати та перекручувати поняття, типу "військова операція" - замість війни, "звільнення", замість - окупація та т.і.
Доречі, термін "русофобия" виник саме на паРашці і саме в перекрученному тлумаченні.
Так що ваше пояснення, м'яко кажучи - недоречне.
Цікаве ще і інше, хто їх на Шпіцберген буде завозити в помітній кількості?
думаю рашка примудрится этим воспользоваться...