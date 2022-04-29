Казахстан не надаватиме Росії механізми обходу санкцій, - Кулеба після перемовин з главою МЗС Тлеуберді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер очільника дипломатичного відомства України.

За його словами, в ході бесіди були підтверджені дружні відносини між Україною і Казахстаном. Також обговорювалося співробітництво в рамках міжнародних організацій.

"Він (Тлеуберді. - Ред.) запевнив, що Казахстан не надає і не буде надавати механізми обходу санкцій", - додав Кулеба.

Раніше стало відомо, що завод з виробництва мотоциклів "Урал" перенесли з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Компанія прийняла таке рішення через санкції проти Росії.