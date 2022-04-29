3 589 13
Казахстан не надаватиме Росії механізми обходу санкцій, - Кулеба після перемовин з главою МЗС Тлеуберді
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер очільника дипломатичного відомства України.
За його словами, в ході бесіди були підтверджені дружні відносини між Україною і Казахстаном. Також обговорювалося співробітництво в рамках міжнародних організацій.
"Він (Тлеуберді. - Ред.) запевнив, що Казахстан не надає і не буде надавати механізми обходу санкцій", - додав Кулеба.
Раніше стало відомо, що завод з виробництва мотоциклів "Урал" перенесли з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Компанія прийняла таке рішення через санкції проти Росії.
про Казахстан, до речі, було сказано, що вони не будуть брати участь в схемах.
і що в будь-якому разі всякі обхідні шляхи - це "тонєнькій ручєйок" - і він нікого не врятує.
так шо рашисти готуються до великого обвалу і їх ніщо не врятує.