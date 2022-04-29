УКР
Казахстан не надаватиме Росії механізми обходу санкцій, - Кулеба після перемовин з главою МЗС Тлеуберді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твітер очільника дипломатичного відомства України.

За його словами, в ході бесіди були підтверджені дружні відносини між Україною і Казахстаном. Також обговорювалося співробітництво в рамках міжнародних організацій.

"Він (Тлеуберді. - Ред.) запевнив, що Казахстан не надає і не буде надавати механізми обходу санкцій", - додав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - у Казахстані відповіли на погрози кремлівського пропагандиста Кеосаяна. ВIДЕО

Раніше стало відомо, що завод з виробництва мотоциклів "Урал" перенесли з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Компанія прийняла таке рішення через санкції проти Росії.

+13
Казахам-респект...
29.04.2022 17:02 Відповісти
29.04.2022 17:02 Відповісти
+8
Неожиданно приятно. Спасибо Казахи - Украина не забудет.
29.04.2022 17:10 Відповісти
29.04.2022 17:10 Відповісти
+7
Сподіваюсь, що казахи дотримать обіцянки.
29.04.2022 17:11 Відповісти
29.04.2022 17:11 Відповісти
29.04.2022 17:02 Відповісти
29.04.2022 17:10 Відповісти
29.04.2022 17:52 Відповісти
29.04.2022 17:06 Відповісти
29.04.2022 17:11 Відповісти
Казахстан: "Ой лузі червона калина"
https://www.youtube.com/watch?v=gMSLc352K2E
29.04.2022 17:31 Відповісти
29.04.2022 17:31 Відповісти
А ще узбеки ніколи не кликали росіян, на допомогу в придушенні заколоту.
29.04.2022 17:55 Відповісти
29.04.2022 17:55 Відповісти
Один дурний армяшка своїм язиком зробив більше ніж наші дипломати за двамісяці.
29.04.2022 18:21 Відповісти
29.04.2022 18:21 Відповісти
КАЗАХИ РОССИЯНАМ МОГУТ ДАТЬ КОНЯ ЗА ХЙ ПОДЕРЖАТЬ !)
29.04.2022 18:35 Відповісти
29.04.2022 18:35 Відповісти
Угу, сказав
29.04.2022 18:40 Відповісти
29.04.2022 18:40 Відповісти
респект казахам!
29.04.2022 18:40 Відповісти
29.04.2022 18:40 Відповісти
Нiхто не надаэ шляхiв обходу санкцiй, а деревяний чомусь росте. Як таке може бути? Або санкцii "липовi". або обходи бiльшi нiж санкцii.
29.04.2022 18:41 Відповісти
29.04.2022 18:41 Відповісти
все не так просто. дивилась якраз відео на ютьюбі, Зубаревич (росіянський експерт) розповідала, чому так.
про Казахстан, до речі, було сказано, що вони не будуть брати участь в схемах.
і що в будь-якому разі всякі обхідні шляхи - це "тонєнькій ручєйок" - і він нікого не врятує.
так шо рашисти готуються до великого обвалу і їх ніщо не врятує.
29.04.2022 19:15 Відповісти
29.04.2022 19:15 Відповісти
 
 