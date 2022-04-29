"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехоплення СБУ розмови прихильника нацизму з "елітної" 2-ї мотострілецької дивізії РФ Клименка. АУДIО

Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "асвабаждаєт" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають прихильників нацизму до своїх лав.

Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю, передає Цензор.НЕТ.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.

"Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах. Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою. Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії, яка вважається елітою збройних сил рф і завжди бере участь у військових парадах у москві. Ось така в рф військова "еліта", - зазначають у СБУ.