"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехоплення СБУ розмови прихильника нацизму з "елітної" 2-ї мотострілецької дивізії РФ Клименка. АУДIО

Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "асвабаждаєт" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають прихильників нацизму до своїх лав.

Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю, передає Цензор.НЕТ.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Держдумі РФ пропонують запровадити для українських полонених примусове донорство, що практикувалося в нацистських таборах. ВIДЕО

"Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах. Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою. Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії, яка вважається елітою збройних сил рф і завжди бере участь у військових парадах у москві. Ось така в рф військова "еліта", - зазначають у СБУ.

армія рф (18507) нацизм (159) СБУ (13266) воєнні злочини (1924) перехоплення (360)
Топ коментарі
+68
Только смерть ждет вас тут, Украину вам не победить. А дома у вас нищета, руский ущербный быт усиленный изоляцией.
показати весь коментар
29.04.2022 17:07 Відповісти
+52
Хто московітську бидломасу ще має за людей? Это путін віноват?
показати весь коментар
29.04.2022 17:11 Відповісти
+51
Есть простое правило. Чем громче свинособака угрожает , тем быстрее обделывается в реальном бою.
показати весь коментар
29.04.2022 17:11 Відповісти
Знайдіть потвору і показово покарайте
показати весь коментар
29.04.2022 20:58 Відповісти
