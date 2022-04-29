УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
799 4

Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів від Світового банку, - Мінфін

банк,всемирный

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду СБ в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіна.

Зазначається, що грант буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

У відомстві нагадують, що Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк надасть Україні $4,8 млрд, - Зеленський

Автор: 

Світовий банк (830) кредит (3938) Мінфін (3694)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Фуйло отримає
сал упу
показати весь коментар
29.04.2022 17:55 Відповісти
На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории Российской Федерации после ее развала. Очередной удар в спину россиянам от их воображаемых союзников
показати весь коментар
29.04.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 18:00 Відповісти
Та гарно, але це фейк. Ця карта "гуляє" по мережі вже, як мінімум, пару років і спочатку створювалася для демонстрації того, яка країна найближче до того чи іншого регіону Росії. можна знайти аналогічні карти Франції, США та Австралії.
показати весь коментар
29.04.2022 18:11 Відповісти
 
 