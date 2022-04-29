Перестрілка бурятів з чеченцями сталася поблизу Чорнобаївки, бо перші не бажають йти у наступ і хочуть більшу долю награбованого, - розвідка

Вночі в окупованій Киселівці Чорнобаївської сільської громади Херсонської області відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.

В інциденті відзначились понад сотні учасників, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки МО України.

"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу як "загороджувальні загони". Їхнє завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.

Ще одна причина - нерівномірність розподілу награбованого. Основний "зиск" від мародерства отримують ті ж чеченці", - йдеться у повідомленні.

Також через небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

"З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись", - повідомили у розвідці.

