Перестрілка бурятів з чеченцями сталася поблизу Чорнобаївки, бо перші не бажають йти у наступ і хочуть більшу долю награбованого, - розвідка
Вночі в окупованій Киселівці Чорнобаївської сільської громади Херсонської області відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.
В інциденті відзначились понад сотні учасників, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки МО України.
"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу як "загороджувальні загони". Їхнє завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.
Ще одна причина - нерівномірність розподілу награбованого. Основний "зиск" від мародерства отримують ті ж чеченці", - йдеться у повідомленні.
Також через небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.
"З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.
Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись", - повідомили у розвідці.
- Нет конечно❗Ветераны☠👍
пороблено і задавнено
але хіба ж ми проти?
нехай щастить!
https://twitter.com/i/status/1520046886325006337
Так Крим касапи заселяли після 1944 вивезли кр.татар у середню азію, а самі в їх хатах оселилися, вперше це було випробувано після геноциду-голодомору українців 1932-33р.р
P. S.
Чекаємо на наступні серії бойовика "Chornobaivka - forever"! 😁
В ящиках с гранатомётами, приехавшими для ВСУ из Испании, были спрятаны палки с испанской колбасой, а к ним прилагалась открытка с подписью: «Желаю победы! С любовью, Летиция». Наши бойцы не сразу поняли, что это подпись королевы Испании
Dios salve a la reina! 🙏
God save the Queen! 🙏
Надіюсь, перемножили себе на нуль.
поки чеченці із бурятами стрілялись із-за награбованого маскаль
те награбоване стиривїм усім шкарпетки прав.
Ктото строил, выплачивал кредиты, а им пришли убили и спокойно с самками клепать гаденышей.
Ну большевики ведь, один в один.
и все хотят непременно первые ряды