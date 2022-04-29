Після російських бомбардувань шпиталю на "Азовсталі" кількість поранених зросла до 600, - мер Маріуполя Бойченко

Після бомбардувань польового шпиталю на території оточеного заводу "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей.

Про це повідомив під час брифінгу мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Вчора ви вже знаєте, що на шпиталь скинули бомби. Вони зруйнували шпиталь, а це ознака військового злочину, тому що до цього було 170 поранених, а зараз уже понад 600", - заявив чиновник.

Він наголосив, що окупанти продовжують руйнувати місто та вбивати мирних жителів. За його даними, війська РФ вже вбили понад 20 тисяч маріупольців, що, як він зазначив, є "геноцидом російськомовного населення" України з боку військ РФ.

"Там майже немає їжі, майже немає води, майже немає ліків. У таких умовах вони перебувають уже понад 60 діб. І вони благають про допомогу, і ми благаємо про допомогу міжнародних лідерів, щоб ми об'єдналися заради порятунку життя мирного населення. Тому що там рахунок іде вже не на добу, а на години", - сказав Бойченко про ситуацію на "Азовсталі".

Нагадаємо, 28 квітня окупанти скинули на "Азовсталь" багатотонні авіабомби. Внаслідок цього на території підприємства завалилася операційна.