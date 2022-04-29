Цвинтарі та нові місця поховань заборонено відвідувати на Луганщині, рашисти полюють на великі скупчення людей, - ОВА

На Луганщині запроваджено заборону на відвідування цвинтарів та нових місць поховань.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни використовують кожну можливість, аби вбивати. Свята, особливі дати для них - це дні, коли вони полюють на великі скупчення людей.

Згадайте тільки Великдень, коли рашисти цинічно гатили по наших містах увесь день свята.



Поминальні дні - важливий для багатьох обряд прояву поваги до тих, кого вже немає з нами. Але цьогоріч - тільки подумки.



Після війни вшануємо пам‘ять всіх загиблих та померлих, як це годиться, все надолужимо! Не ризикуйте своїм життям та здоров’ям!" - наголосив глава ОВА.

