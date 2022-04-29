Зеленський переконаний, що фейк Наришкіна про намір Польщі захопити частину України має на меті викликати паніку
Російські новини - це свого роду інформаційні ракети, які мають на меті викликати паніку.
Про це на брифінгу для польських ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Він зазначив, що не має часу думати про те, що говорять російські політики, які повторюють пропагандистську інформацію про можливість захоплення Польщею частини Західної України.
Зеленський підкреслив: у Варшаві прекрасно знають, що у випадку агресії проти неї "Польща і Україна будуть разом".
Він наголосив на глибокій потребі об’єднання у світлі російської агресії. Зеленський зауважив, що історичні питання, які раніше створювали проблеми в українсько-польських відносинах, є "нічим у порівнянні з дружбою та єднанням обох країн, до чого призвела ненависть до спільного ворога".
Зеленський подякував Польщі та польському народові за безпрецедентну допомогу Україні та українцям, яку вони надають після початку широкомасштабної війни РФ проти України.
Укрінформ нагадує, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив російським пропагандистським ЗМІ, що Польща планує встановити військово-політичний контроль над своїми колишніми історичними територіями в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На державному тв показали
Вот нахрена нам этот вшивый чумной барак с наибольшей концентрацией одичалых?
Ратуй божа ад гэткага трафею...
Телеграм Uniannet уже выложил это с переводом на русский. Там прям белым по зелёному английскими буквами так и написано: Belarus. И хрен отпетляешь. Лучше бы уже какую контрибуцию впаяли бы, чем так бесчеловечно нас наказывать...
Видать китаёзы решили, что "карфаген должен быть разрушен" на этот раз таки окончательно и даже семь соток не оставили под скрепную территорию.
https://t.me/uniannet/50911 https://t.me/uniannet/50911
https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii
Ясно що ділять рашку-на всіх недостатьньо..
Українці - "Без проблем - Чукоткою і Камчаткою. Вибачте, Сахалін для Японії зарезервовано".
Разве что Туркменистан и что там рядом и на север от него и Азербайджана.
А так - пошёл он нафиг - пусть на большее не мылится...
Це робиться для того , щоби розсварити нас із поляками під час війни !
А те що меле кремлівський щур не заслуговує жодної уваги.
У ********* світі немає ніякого зенсу намагатися ділити території за географічною ознакою. Все відбувається у геть іншому виміру.
Кстати, 100 лет назад было собрано польское войско, не дать советам захватить Украину, но в последний момент Польша отказалась от этой затеи, в следствии чего мы были поглощены совком. Спустя 100 лет при идентичной ситуации Польша (да весь цивилизованный мир) решила больше не допускать ошибку.