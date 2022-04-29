Зеленський переконаний, що фейк Наришкіна про намір Польщі захопити частину України має на меті викликати паніку

Російські новини - це свого роду інформаційні ракети, які мають на меті викликати паніку.

Про це на брифінгу для польських ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він зазначив, що не має часу думати про те, що говорять російські політики, які повторюють пропагандистську інформацію про можливість захоплення Польщею частини Західної України.

Зеленський підкреслив: у Варшаві прекрасно знають, що у випадку агресії проти неї "Польща і Україна будуть разом".

Він наголосив на глибокій потребі об’єднання у світлі російської агресії. Зеленський зауважив, що історичні питання, які раніше створювали проблеми в українсько-польських відносинах, є "нічим у порівнянні з дружбою та єднанням обох країн, до чого призвела ненависть до спільного ворога".

Зеленський подякував Польщі та польському народові за безпрецедентну допомогу Україні та українцям, яку вони надають після початку широкомасштабної війни РФ проти України.

Укрінформ нагадує, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив російським пропагандистським ЗМІ, що Польща планує встановити військово-політичний контроль над своїми колишніми історичними територіями в Україні.

