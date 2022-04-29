УКР
Новини Війна
12 649 71

Зеленський переконаний, що фейк Наришкіна про намір Польщі захопити частину України має на меті викликати паніку

украина,польша

Російські новини - це свого роду інформаційні ракети, які мають на меті викликати паніку.

Про це на брифінгу для польських ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він зазначив, що не має часу думати про те, що говорять російські політики, які повторюють пропагандистську інформацію про можливість захоплення Польщею частини Західної України.

Зеленський підкреслив: у Варшаві прекрасно знають, що у випадку агресії проти неї "Польща і Україна будуть разом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує сербського письменника Деспота для просування на Заході наративу про "неминучий розпад України", - Центр протидії дезінформації

Він наголосив на глибокій потребі об’єднання у світлі російської агресії. Зеленський зауважив, що історичні питання, які раніше створювали проблеми в українсько-польських відносинах, є "нічим у порівнянні з дружбою та єднанням обох країн, до чого призвела ненависть до спільного ворога".

Зеленський подякував Польщі та польському народові за безпрецедентну допомогу Україні та українцям, яку вони надають після початку широкомасштабної війни РФ проти України.

Укрінформ нагадує, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив російським пропагандистським ЗМІ, що Польща планує встановити військово-політичний контроль над своїми колишніми історичними територіями в Україні.

Також читайте: Польща передала Україні понад 200 танків Т-72, а також "Гвоздики" та "Гради"

Автор: 

дезінформація (351) Зеленський Володимир (25203) Польща (8758) пропаганда (2850) росія (67283) Наришкін Сергій (37)
Топ коментарі
+39
А як думаєте правда що китайці вже рашку ділять.
На державному тв показали
показати весь коментар
29.04.2022 19:00 Відповісти
+17
на гробки додому відпустили?
показати весь коментар
29.04.2022 19:05 Відповісти
+16
Угу.русня смотрит "скотов" и тоже верит. В "тупых хохлов", "адиннарот" и "браццкие народы".
показати весь коментар
29.04.2022 19:07 Відповісти
А як думаєте правда що китайці вже рашку ділять.
На державному тв показали
показати весь коментар
29.04.2022 19:00 Відповісти
якщо це правда, то це переможенька!
показати весь коментар
29.04.2022 19:03 Відповісти
Хороший троллинг. Хотя, ботекс не только Уралом и Приморьем уже не управляет.
показати весь коментар
29.04.2022 19:04 Відповісти
А маскву нам всучили, надо полагать, в качестве наказания?
Вот нахрена нам этот вшивый чумной барак с наибольшей концентрацией одичалых?
Ратуй божа ад гэткага трафею...
показати весь коментар
29.04.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 20:35 Відповісти
Та не, нам желтенькое. Зеленое, наверное, скрепная территория
показати весь коментар
29.04.2022 21:35 Відповісти
Ой, не успокаивайте меня. Тако горе, тако попадалово...
Телеграм Uniannet уже выложил это с переводом на русский. Там прям белым по зелёному английскими буквами так и написано: Belarus. И хрен отпетляешь. Лучше бы уже какую контрибуцию впаяли бы, чем так бесчеловечно нас наказывать...
Видать китаёзы решили, что "карфаген должен быть разрушен" на этот раз таки окончательно и даже семь соток не оставили под скрепную территорию.
https://t.me/uniannet/50911 https://t.me/uniannet/50911

показати весь коментар
29.04.2022 23:49 Відповісти
Да, лучше было бы Москву и область оставить в качестве резервации "русского мира". С заборами 10 метров, и возможностью выезда только после трёхмесячного карантина с проверкой психиатрами. Чтобы было понятно, кого победили.
показати весь коментар
02.05.2022 17:04 Відповісти
Давно пора! Всі зачекались!
показати весь коментар
29.04.2022 19:04 Відповісти
Якщо коротко то це карта намальована латійцем, не впевнений що нам чи будь-якими європейцям потрібні території населені упоротими кацапами.
https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii
показати весь коментар
29.04.2022 19:07 Відповісти
Тап ні , щось Україні малувато, Мабуть по-Новгород із Пітєром і Москвою, історично вірно!
показати весь коментар
29.04.2022 19:13 Відповісти
Чернобыль и Москва
показати весь коментар
29.04.2022 19:27 Відповісти
У Китаю 70 млн гомосексуалістів зарегестрированих...
Ясно що ділять рашку-на всіх недостатьньо..
показати весь коментар
29.04.2022 19:13 Відповісти
Китай их одними 3,14дарасами от3,14здить может...
показати весь коментар
29.04.2022 22:07 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 22:35 Відповісти
по місцях стояти - до розбору рф наготуватися!

показати весь коментар
29.04.2022 19:20 Відповісти
Та вже пересічні американці питали - "а чим ви розрахуєтесь з нами за допомогу?"
Українці - "Без проблем - Чукоткою і Камчаткою. Вибачте, Сахалін для Японії зарезервовано".
показати весь коментар
29.04.2022 19:30 Відповісти
За цією картою у України з грузинами має бути спільний кордон! 😁
показати весь коментар
29.04.2022 19:43 Відповісти
Україні виход до Каспію.. того достптньо.. там є родовища
показати весь коментар
29.04.2022 20:54 Відповісти
РаШку поделим на куски. Отдадим всё Турции!
показати весь коментар
29.04.2022 19:27 Відповісти
х.р Турции на всю морду. Хитрожопый Эрдоган.
Разве что Туркменистан и что там рядом и на север от него и Азербайджана.
А так - пошёл он нафиг - пусть на большее не мылится...
показати весь коментар
29.04.2022 20:14 Відповісти
Китайці вже давно рашку ділять, і досить таки вдало
показати весь коментар
29.04.2022 21:45 Відповісти
Не паніку,а недовіру....на рашистські репліки відповідаємо презирством...вони відстали у своєму світоглядному розвитку років на 100
показати весь коментар
29.04.2022 19:01 Відповісти
Не на 100, а на завжди!
показати весь коментар
29.04.2022 19:06 Відповісти
Ми віримо в тебе Презедент, не здавайся, не підкачай Гетьмане Зеленський
показати весь коментар
29.04.2022 19:01 Відповісти
на гробки додому відпустили?
показати весь коментар
29.04.2022 19:05 Відповісти
Що?
показати весь коментар
29.04.2022 19:06 Відповісти
йди до дому
показати весь коментар
29.04.2022 19:11 Відповісти
Я вдома, щось не складається з методичкою?) Немає такого так
показати весь коментар
29.04.2022 19:27 Відповісти
Ти вдома, коли у спамі? 🤔
показати весь коментар
29.04.2022 19:46 Відповісти
те ж сказали - нах.й иди - или ума нет так и со слухом туго?
показати весь коментар
29.04.2022 20:15 Відповісти
люся, не пались так з методичками
показати весь коментар
29.04.2022 20:49 Відповісти
та він вже дома, дорвався до інтернету, і зразу сюди. Родичі обіцяли у понеділок повернуть до лікарні. Так що поки буде всіх тут розважати.
показати весь коментар
29.04.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 22:37 Відповісти
Угу.русня смотрит "скотов" и тоже верит. В "тупых хохлов", "адиннарот" и "браццкие народы".
показати весь коментар
29.04.2022 19:07 Відповісти
ага, один Гетьман в 1654 році вже "не підкачав"!
показати весь коментар
29.04.2022 19:11 Відповісти
идинахМацКва...
показати весь коментар
29.04.2022 19:27 Відповісти
Панику у кого? У идиотов? Так таких в Украине немного.
показати весь коментар
29.04.2022 19:02 Відповісти
Не, я,к примеру, хочу почитать повествование про героические подвиги Коли Сракотряса, за которые оно было награждено именным "Стечкиным".
показати весь коментар
29.04.2022 19:09 Відповісти
люся, не дискредитируй президента. он заявил о единстве
показати весь коментар
29.04.2022 19:10 Відповісти
тебе не повезло - один юродивый для тебя нашёлся ))))
показати весь коментар
29.04.2022 19:08 Відповісти
Паніку від чого? Від Польщі? 😀 Це від країни, де українці другі за національним складом? 😁 До речі, поляки зараз чемні і зла українцям точно не чинять. Як мінімум.
показати весь коментар
29.04.2022 19:50 Відповісти
до хрена - ну может не идиотов но мазохистов было до войны процентов 73
показати весь коментар
30.04.2022 02:00 Відповісти
До чого тут паніка ?

Це робиться для того , щоби розсварити нас із поляками під час війни !
показати весь коментар
29.04.2022 19:08 Відповісти
Польща і Україна вже разом.
А те що меле кремлівський щур не заслуговує жодної уваги.
У ********* світі немає ніякого зенсу намагатися ділити території за географічною ознакою. Все відбувається у геть іншому виміру.
показати весь коментар
29.04.2022 19:13 Відповісти
Поляки нам багато допомагають, не тільки зброю дають, а й біженцям, сьогодні читав, що й модульні будинки надають, у "братушек" кацапських нема нічого, крім намірів вбивати, злоби та заздрощів, тому вони свою отруту льют на поляків.
показати весь коментар
29.04.2022 19:14 Відповісти
пока что мі захватили всю Польшу)
показати весь коментар
29.04.2022 19:14 Відповісти
По чём сахар?
показати весь коментар
29.04.2022 19:26 Відповісти
Якесь дурне переконання. Хай дєрьмак підготує кловану якесь інше.
показати весь коментар
29.04.2022 19:25 Відповісти
Нахрена президенту страни переконливо коментувати бред, чи він вважае що українці вже повірили в його "какая разніца" і косоворотчку на українське свято.
показати весь коментар
29.04.2022 19:26 Відповісти
Паніку не викликало,а от регіт - так!
показати весь коментар
29.04.2022 19:30 Відповісти
Україна немає в своєму складі, польських історичних земель, ті області про які йдеться то українські землі які входили в склад Речі Посполитої, монархічної федеративної держави, яка утворилась внаслідок підписання Люблінської унії в 1569 році.
показати весь коментар
29.04.2022 19:30 Відповісти
Это он сам такую дурню придумал или подоляк подсказал? Такие фейки - это для того, чтоб поссорить нас с поляками. Причем тут паника? какая нахер паника?
показати весь коментар
29.04.2022 19:33 Відповісти
Головне щоб препіздент всю москальску хєрню коментував та розганяв.
показати весь коментар
29.04.2022 19:33 Відповісти
Частина українців і так вже в Польщі. І захоплювати не потрібно.
показати весь коментар
29.04.2022 19:33 Відповісти
Ого! Хтось вже злякався.
показати весь коментар
29.04.2022 19:37 Відповісти
а він що - в Польщі?
показати весь коментар
29.04.2022 19:41 Відповісти
хух. ну нарешті пояснило сонечко мені, аж відлягло.
показати весь коментар
29.04.2022 19:42 Відповісти
От такой инфы только зебланы могут паниковать.
показати весь коментар
29.04.2022 19:50 Відповісти
Oto kacapaskie sołdaty z krejsera "Moskwa" w czarnomorskim sosie w niskiej cenie

показати весь коментар
29.04.2022 20:01 Відповісти
Дивно,що коментувати це ,
показати весь коментар
29.04.2022 20:06 Відповісти
воно, падлюка, навмисно...
показати весь коментар
29.04.2022 20:17 Відповісти
Зеля може і бажав щоб була паніка. Але це білше смішно.
показати весь коментар
29.04.2022 20:23 Відповісти
Поляки передали більше 200 танків т-72, амуніцію, **********, системи залпового вогню, а тепер хочуть напасти? Логіка в москалів взагалі відсутня.
показати весь коментар
29.04.2022 20:26 Відповісти
Ага, именно поэтому они нам дали оружия на 2 млрд долларов))
Кстати, 100 лет назад было собрано польское войско, не дать советам захватить Украину, но в последний момент Польша отказалась от этой затеи, в следствии чего мы были поглощены совком. Спустя 100 лет при идентичной ситуации Польша (да весь цивилизованный мир) решила больше не допускать ошибку.
показати весь коментар
29.04.2022 20:27 Відповісти
Слушать вой оборотней с ********** вредно для здоровья. Всё.
показати весь коментар
29.04.2022 20:43 Відповісти
Влажные мечны гамасекав пида рассии, пущай лущее пасмотрят как чайники паделили их, и нам "разрешили" атрезать "благодетели".

показати весь коментар
29.04.2022 20:47 Відповісти
Черговий висер для вузьколобих
показати весь коментар
29.04.2022 21:43 Відповісти
 
 