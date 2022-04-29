УКР
Посол Великої Британії Сіммонс повернулася до Києва: "Це була довга поїздка, але воно того варте"

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

Про це дипломатка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була довга поїздка, але воно того варте. Так чудово знову бути в Києві", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс

Посол Великої Британії Сіммонс повернулася до Києва: Це була довга поїздка, але воно того варте 01

Мелінда Сімоннс-з поверненням...
29.04.2022 19:14 Відповісти
Все таки не дарма Британія покинула ЄС. Тепер в них немає порожніх розмов, а лише дії, які не треба узгоджувати з угорщиною чи Німеччиною.
29.04.2022 19:21 Відповісти
Welcome back, Melinda!
29.04.2022 19:44 Відповісти
Давай, пані Посол, побільше зброї Україні від Її Величності Королеви!
Хай Бог береже Велику Британію і Королеву!
29.04.2022 19:45 Відповісти
І головне, щоб везли повз рученят Єрмака.
29.04.2022 22:46 Відповісти
 
 