Посол Великої Британії Сіммонс повернулася до Києва: "Це була довга поїздка, але воно того варте"

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

Про це дипломатка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була довга поїздка, але воно того варте. Так чудово знову бути в Києві", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Британія надішле експертів для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні, - Трасс