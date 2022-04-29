Посол Великої Британії Сіммонс повернулася до Києва: "Це була довга поїздка, але воно того варте"
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.
Про це дипломатка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була довга поїздка, але воно того варте. Так чудово знову бути в Києві", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай Бог береже Велику Британію і Королеву!