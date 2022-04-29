УКР
22 616 46

Ми не здамося, - генсек ООН Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва

гутерріш

Організація Об’єднаних Націй подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань в Україні, заявив Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш після візиту до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання до нього просте: ми не здамося, - зазначив Генсек. - ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і в усіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну".

ООН (3419) Гутерріш Антоніу (404)
Топ коментарі
+28
допомагайте...

показати весь коментар
29.04.2022 20:20 Відповісти
+22
От слов, к делу
показати весь коментар
29.04.2022 20:18 Відповісти
+20
Пора рашку выкидывать из совбеза.
показати весь коментар
29.04.2022 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От слов, к делу
показати весь коментар
29.04.2022 20:18 Відповісти
А шо оно и эта организация сможет сделать?
показати весь коментар
29.04.2022 20:24 Відповісти
Для начала - выгнать паРашу с ООН.
показати весь коментар
29.04.2022 20:38 Відповісти
Як тоді ти можеш пояснити той факт, що ЖОДНА держава ще не покинула таку "непотрібну" організацію?
показати весь коментар
30.04.2022 08:30 Відповісти
Ээээ❗К какому делу❓В нашей организации и от слов❓Да вы нас с кем то путаете
показати весь коментар
29.04.2022 20:29 Відповісти
Губошлеп.
показати весь коментар
29.04.2022 20:19 Відповісти
напевно приїхав додому Гутьєреш і свіжі памперси поміняв..осмілів здалеку ...бо вже не в Києві
показати весь коментар
29.04.2022 21:07 Відповісти
ООН =0.

а ноль как не умнажай остаётся ...........................
показати весь коментар
29.04.2022 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=r3yVwOSOzos
показати весь коментар
29.04.2022 20:25 Відповісти
навіть утроєне зусилля помножене на зусилля-ноль дає той самий ноль.
підручник ариxметики, 4й класс...
показати весь коментар
29.04.2022 20:19 Відповісти
допомагайте...

показати весь коментар
29.04.2022 20:20 Відповісти
дотискаємо те лайно, всі гуртом, на сміття - все до того йде
показати весь коментар
29.04.2022 20:35 Відповісти
Письменная озабоченность не?
показати весь коментар
29.04.2022 20:20 Відповісти
Якщо подвоїти нуль, все одно вийде нуль...
показати весь коментар
29.04.2022 20:21 Відповісти
Вийде два нуля.

- что такое два нуля и "м"?
- мужской туалет.
- а два нуля и "ж"?
- женский туалет.
- а два нуля и "н"?
- ООН.
показати весь коментар
30.04.2022 08:32 Відповісти
Зачот! Хорошо, когда в такой ситуации большие люди меняются в лучшую сторону.
показати весь коментар
29.04.2022 20:22 Відповісти
оно просто глубоко просралось , с облегчением вздохнуло !
показати весь коментар
29.04.2022 20:42 Відповісти
Пора рашку выкидывать из совбеза.
показати весь коментар
29.04.2022 20:22 Відповісти
2014 - самий рік був коли це потрібно було зробити,
а то і раніше...
прогавила і оон і всі інші те гамніще...
показати весь коментар
29.04.2022 20:39 Відповісти
Многие возмущаются-почему генсек оон в начале посетил Москву, а потом Киев. Да потому что у него есть инкстинт самосохранения и
показати весь коментар
29.04.2022 20:23 Відповісти
А приехал бы сначала в Киев - на один вопрос было бы больше к пуйлу: вовик, что это было?
показати весь коментар
29.04.2022 22:42 Відповісти
Ми не здамося, - сказав Гутерріш, - наша стурбованість міцна як ніколи, ми рішуче подвоїли наше занепокоєння!
показати весь коментар
29.04.2022 20:23 Відповісти
Ця організація нічого не зробила в реальності, для безпеки на землі,окрім (глибокої стурбованості) по відношенню до всіх актів агресії на земній кулі. Це така собі Ліга націй2 безпомічна і беззуба.
показати весь коментар
30.04.2022 07:09 Відповісти
Не можна подвоїти те-чого немає...
показати весь коментар
29.04.2022 20:26 Відповісти
а хіба ми планували здаватися? ))
показати весь коментар
29.04.2022 20:26 Відповісти
Бідолаха до пенсії вже дні рахує. )))
показати весь коментар
29.04.2022 20:32 Відповісти
Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва...
показати весь коментар
29.04.2022 20:33 Відповісти
Так він пісатєль, однако...

показати весь коментар
29.04.2022 20:42 Відповісти
Та вы то ладно, главное чтобы МЫ не сдались.
показати весь коментар
29.04.2022 20:33 Відповісти
если вы кацапы сдадитесь ты Украина победит
показати весь коментар
30.04.2022 03:02 Відповісти
А в Москве путену так ручку жал! И почему только "удвоить"? А не удесятерить? Зарплата не позволяет? Или из теплой ванны не хочется вылазить?
показати весь коментар
29.04.2022 20:34 Відповісти
а яка падаль веде війну проти України - він не знає?
Якщо не знає - то куди підуть, куди будуть направлені його "зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань"???
показати весь коментар
29.04.2022 20:36 Відповісти
Ми ні, а ти йди за кацапським кораблем!
Де ваша оон була, коли кацапи бомбили Сирію, Грузію, Чечню?!
показати весь коментар
29.04.2022 20:38 Відповісти
Можливо задумка створити так контору була і непогана, але як показав час, толку з неї - нуль цілих, )(уй десятих.
показати весь коментар
29.04.2022 20:41 Відповісти
Ракета по Кийову трохи діду хвоста підсмалила.Аж піджилки затряслись.Своя шкурка дорожча.Побачимо
показати весь коментар
29.04.2022 20:43 Відповісти
Нафига он вообще приезжал? Оон нам никак не поможет. Это абсолютно беззубая организация.
показати весь коментар
29.04.2022 20:53 Відповісти
путин умудрился разозлить Генсека ООН, ну-ну
показати весь коментар
29.04.2022 20:56 Відповісти
Шлях до "зменшання людських страждань" він не може бути простим й тим більш тимчасовим договорняком по припиненню вогню . В Минську вже цілих два раза папірці понадписували .
Але без чіткого розуміння єдиного джерела цих "людських страждань" ніяки договорняки не спрацюють . Тобто перший крок : з"ясувати (якщо навіть зараз комусь там в ООН не ясно) , й назвати вголос це джерело . Крок другий -- повна ліквідація цього джерела . Півторюю - повна .
Тобто , до рівня церг за гуманітаркою й бійок за тарілками гуманітарних щєй .... Й це єдиний шлях .

А усякі розмови про те , що требо усі сторони рахувати можете назад в дупу засунути !
показати весь коментар
29.04.2022 20:59 Відповісти
Обісрацця!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 21:16 Відповісти
ООН подвоїть зусилля... , нуль помножений на два, дає нуль. Жартівник ти , Антоша.
показати весь коментар
29.04.2022 21:34 Відповісти
Ну что импотент ооновский отметился в мацкве с ****** . А теперь и на твоей совести в какой-то мере вина за убитую нашу журналистку.
показати весь коментар
29.04.2022 22:36 Відповісти
никто и не сдается. кацапстан будет уничтожен
показати весь коментар
29.04.2022 23:27 Відповісти
ПО ЭТОМУ НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
показати весь коментар
30.04.2022 04:35 Відповісти
...цікаво який бюджет ООН на отримання цих вічно "глубоко озабочєних" , можливо замість озабочення відправити їх у відпустку за власний рахунок, кантору здати під офіси біржовикам, а гроші нам потребу ЗСУ.
показати весь коментар
30.04.2022 05:07 Відповісти
Нормальний у них бюджет. Особливо у статті "представницькі витрати". І на сауни вистачить, і на бл@дєй. Ну і касабських газових ржублів стурбовані ублюдки з ООН не цураються тихенько отримувати за "правильні" голосування
показати весь коментар
30.04.2022 09:24 Відповісти
Тобто тепер через чотири місяці до гаспадіна пу на ковер прискачеш?
показати весь коментар
30.04.2022 10:10 Відповісти
 
 