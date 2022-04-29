Ми не здамося, - генсек ООН Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва

Організація Об’єднаних Націй подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань в Україні, заявив Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш після візиту до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання до нього просте: ми не здамося, - зазначив Генсек. - ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і в усіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну".

