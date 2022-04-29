22 616 46
Ми не здамося, - генсек ООН Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва
Організація Об’єднаних Націй подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань в Україні, заявив Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш після візиту до Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.
"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання до нього просте: ми не здамося, - зазначив Генсек. - ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань. У цій війні, як і в усіх війнах, цивільні особи завжди платять найвищу ціну".
Топ коментарі
+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.04.2022 20:20 Відповісти Посилання
+22 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар29.04.2022 20:18 Відповісти Посилання
+20 Харьков Сумской
показати весь коментар29.04.2022 20:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ноль как не умнажай остаётся ...........................
підручник ариxметики, 4й класс...
- что такое два нуля и "м"?
- мужской туалет.
- а два нуля и "ж"?
- женский туалет.
- а два нуля и "н"?
- ООН.
а то і раніше...
прогавила і оон і всі інші те гамніще...
Якщо не знає - то куди підуть, куди будуть направлені його "зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань"???
Де ваша оон була, коли кацапи бомбили Сирію, Грузію, Чечню?!
Але без чіткого розуміння єдиного джерела цих "людських страждань" ніяки договорняки не спрацюють . Тобто перший крок : з"ясувати (якщо навіть зараз комусь там в ООН не ясно) , й назвати вголос це джерело . Крок другий -- повна ліквідація цього джерела . Півторюю - повна .
Тобто , до рівня церг за гуманітаркою й бійок за тарілками гуманітарних щєй .... Й це єдиний шлях .
А усякі розмови про те , що требо усі сторони рахувати можете назад в дупу засунути !