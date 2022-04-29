УКР
Путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії, - Нуланд

путін

Російська переговорна позиція - це тотальний цинізм.

Про це в інтерв'ю виданню Медуза заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних сигналів про те, що він (Путін. - Ред.) намагається знайти якийсь вихід, ми не бачимо. Російська переговорна позиція це тотальний цинізм. Вони наполягають на повній капітуляції України, а під час переговорів його генерали бомблять українські міста та беруть в облогу Маріуполь. Людина, яка народилася в Ленінграді невдовзі після блокади, в якій загинули його родичі, не може не розуміти, що таке військова облога міста з мирними жителями", - йдеться в повідомленні.

Нуланд наголосила, що якщо Путін не готовий закінчувати війну, нехай оголосить перемир'я, українці повернуться за стіл переговорів хоча б із усвідомленням того, що Росія готова сумлінно відстоювати дипломатичне рішення.

"Натомість війна триває, він вимагає не менше ніж повну капітуляцію України і навіть не дає вивезти мирних жителів із Маріуполя. Але він міг би припинити все це за хвилину. Так буде краще для самої Росії — не кажучи вже про Україну та інший світ", - підсумувала вона.

путін володимир (24642) Нуланд Вікторія (175) переговори з Росією (1411)
Топ коментарі
+17
Пуйло ж сказало, що всі сруськіє попадуть в РАЙ - після цієї заяви в РАЮ задумалися про вступ в НАТО
показати весь коментар
29.04.2022 20:31 Відповісти
+17
показати весь коментар
29.04.2022 20:34 Відповісти
+13
Всего одна пуля остановит ху.ла и войну и хаос который создал этот бункерный толпойоп.
показати весь коментар
29.04.2022 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкций не снимать…
показати весь коментар
29.04.2022 20:27 Відповісти
перевод с дипломатического ....А воно таки конченое *********...
показати весь коментар
29.04.2022 20:33 Відповісти
Чомусь згадалася стара стрічка - "Вусатий Нянь".

"Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю весёлых и вообще всех."
показати весь коментар
29.04.2022 20:44 Відповісти
Всего одна пуля остановит ху.ла и войну и хаос который создал этот бункерный толпойоп.
показати весь коментар
29.04.2022 20:27 Відповісти
і в такому випадку є 99% вірогідності, що появиться інший ампіратор касапії ********. Як чинне ***** появилось після єльціна - сподіваюсь, ніхто не забув, хто розв'язав першу чеченську (та й другу також...) війну в 1996-му році?
Все просто: це така природа касапів: завойовувати.
показати весь коментар
29.04.2022 20:44 Відповісти
бред - не появится никакой император там будет война между кланов
показати весь коментар
30.04.2022 03:05 Відповісти
він не з тих хто відрікається від трону! не справжній цар. Народженний у трущобах...
показати весь коментар
29.04.2022 20:28 Відповісти
Хутлєр повинен здохнути! Так буде ще краще для самого козлостану не кажучи вже про Україну та світ вцілому.
показати весь коментар
29.04.2022 20:28 Відповісти
цього мало. Має здохнути весь касапстан.
показати весь коментар
29.04.2022 20:45 Відповісти
Откуда такая уверенность? Неужели на таком высоком уровне не знают психологию маньяков?
История, мля, ничему не учит. Жаль...
показати весь коментар
29.04.2022 20:28 Відповісти
Ті гроші які вже пішли на війну скоро будуть вимірюватися триліонами доларів. Кілера за 10 міліардів доларів можна найняти?
показати весь коментар
29.04.2022 20:29 Відповісти
можна только путлер перекупит его - у него самого то милиардов 300-400 в .. было
показати весь коментар
30.04.2022 03:07 Відповісти
Потрібно розчавити бункерного смердючого клопа в його смердючому клоповнику-тоді війна припиниться...
показати весь коментар
29.04.2022 20:29 Відповісти
Ні не припиниться. Доки не відбудеться денацифікація **********, міжнародний суд над рашизмом і притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців. Без цього буде хіба що *****-2,3,4...
показати весь коментар
29.04.2022 22:18 Відповісти
нет ты не прав - война сразу закончится так как в рашке начнется передел собственности и борьба за поддержку запада
показати весь коментар
30.04.2022 03:09 Відповісти
Пуйло ж сказало, що всі сруськіє попадуть в РАЙ - після цієї заяви в РАЮ задумалися про вступ в НАТО
показати весь коментар
29.04.2022 20:31 Відповісти
Не попадуть. Бо як поцілять, то буде все як завжди. Навіть у блакитне небо не влучать. Влучать у мирних мешканців пекла, щоб усі знали хто найкрутіший. Тут би пеклу треба було б задуматися - а чи не вступити до НАТО?
показати весь коментар
29.04.2022 20:39 Відповісти
Пусть Московия здохнит.
Никокой россии не существует.
показати весь коментар
29.04.2022 20:32 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 20:34 Відповісти
Якби Нуланд читала "12 стільців" ,то знала б таку фразу "ну нє будтє рєбьонкам"((((
показати весь коментар
29.04.2022 20:37 Відповісти
Якщо він сам припинить війну, то його челядь сприйме це як слабість і розірве на сувеніри.
показати весь коментар
29.04.2022 20:37 Відповісти
***** всё ждёт печенушек от Нуланд. Могла бы послать ему пачку вместе с извещением явится лично в Гаагу.
показати весь коментар
29.04.2022 20:39 Відповісти
для касапів, можливо, припинити війну прямо зараз було би й краще... але для світу буде краще, якщо вся касапія розпадеться на друзки.

До речі: що означає для касапів "припинити війну за одну хвилину"? Вивести свої війська з усіх окупованих територій включно з Кримом?
А на інакше в переговорах ми не погодимось, ніколи.
показати весь коментар
29.04.2022 20:40 Відповісти
А репарації?
показати весь коментар
29.04.2022 22:13 Відповісти
кто это мы? твой зеленский уже погодився лишь бы не воевать
показати весь коментар
30.04.2022 03:11 Відповісти
Пані Нуланд, там немає чим мислити - ***** використаний кондом
показати весь коментар
29.04.2022 20:41 Відповісти
Путін припиняє війну. І що далі? російський Херсон...російський Донбас...російський Крим...?
показати весь коментар
29.04.2022 20:41 Відповісти
Кращий комент в цій новині(обговоренні)
показати весь коментар
29.04.2022 20:44 Відповісти
облезлому додыхающему *****, как крысе загнанной в угол, плевать на всё и всех...
в своем бункере, оторванный от информации и правды... оно боится даже собственной тени и в каждом видит киллера...мания величия переросла в манию преследования и паранойю...
оно никогда не даст приказа прекратить...ибо победобесие ему выело весь ботокс в голове и оно возомнило себя победителем в великой отечественной... оно примеряет этот мундир с детства...
показати весь коментар
29.04.2022 20:43 Відповісти
Не припинить, назад дороги в нього нема. Найшвидший шлях припинити війну - вибух побутового газу під час наради путлера і його шобли. Як у Кремінній.
показати весь коментар
29.04.2022 20:45 Відповісти
Проблема в том, что этот плешивый гидроцефал совсем кукухой поехал, и живет в своем маня-мирке, где он "вяликий завоеватель" и уже победил весь мир. Не представляю, когда реальность постучится ему в лоб, когда всех кацапов ВСУ в фарш перемелет? Но и тогда у него все будет "по плану".
показати весь коментар
29.04.2022 20:45 Відповісти
Мертвий путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії...
показати весь коментар
29.04.2022 20:47 Відповісти
После Саммита на базе в Рамштайне Крыса кремлевская попадет в Ад...там тишина и черьти давно Казан прииготовили для бульону..
..
показати весь коментар
29.04.2022 20:59 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZWRluM9j2YIM4tgKRIIaqN4Hgpxt4RwJD2whKmalRm3lXPSowprXLcpdXeMp6uOFMZ2YQpE_H2WN1NcUIFt3zWsjjqeqfSmzhy-x6sJpVGzW7WPuSpbCP134-XIdbt5FBc&__tn__=-]C%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych is with https://www.facebook.com/evhen.zherebetskyi?__cft__[0]=AZWRluM9j2YIM4tgKRIIaqN4Hgpxt4RwJD2whKmalRm3lXPSowprXLcpdXeMp6uOFMZ2YQpE_H2WN1NcUIFt3zWsjjqeqfSmzhy-x6sJpVGzW7WPuSpbCP134-XIdbt5FBc&__tn__=-]C%2CP-R Evhen Zherebetskyi .

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 18 hrs ·

"Ми хочемо отримати максимум гарантій для України" - глава держави розповів про підготовку угоди щодо завершення війни, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим (цитата з видання "***********").

Що це таке?!!

А Єрмак там сидів у суфлерській будці? Це що - відповідь Банкової, під диктовку кремля, на підсумки зустрічі в Рамштайні та голосування за ленд-ліз?!

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2***********.com.ua%2F2022%2F04%2F28%2Fmy-hochemo-otrymaty-maksymum-garantij-dlya-********-glava-derzhavy-rozpoviv-pro-pidgotovku-ugody-shhodo-zavershennya-vijny%2F%3Ffbclid%3DIwAR0j87Z5w9c0YBLgDEsr6Z-zqH1lPDrmw9adWtqUZu0XUK0FKVi_m6VDg3Q&h=AT3Dpdv7Kl0m4-Dt_vi6rFSmfSln3zWqNQWLR1TDKvl1_EHuA9-YEWvORlut6y_QlHoDWDLe98sK34XXN1UMll9zRxjpx-VWaLvjscOmi-d0yOJ0kE6fL5mY0t8u-Slw237IFXvg5A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT15YyyDNFdt6FM_bMCtGMvuj15pRHquQoEtZwglmtwcMZgNNRMgjjoztgVfgkPLbBpqmjh4HUkHOa46U9xU0N_cEOTRmNcLdImBXTZe20ueU6KsdEiQNjtiocPRzRuz5BRr6q6tBXuiiw-rHTSgXesoCw https://**********.com.ua/.../my-hochemo-otrymaty.../



1616

4 Comments

4 Shares



Like



Share

показати весь коментар
29.04.2022 21:18 Відповісти
Єдиний шляг "припинення вогню" він на кордоні Ростовської , Белгородської області (й) України .
Другий напрямок це колонна біженців мацьковського улуса на Керченськом мосту и в керчинський протоці з наступним підривом цього мосту !
показати весь коментар
29.04.2022 21:24 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXe8iDgvkaN-hiZzgSKy1KVFBwgVycfrgcxdRUgPBGMtrRCVsduY_V0lJy3sjBmuKuWXTzmZ9RP9t2OVMVwxdaD-SvdAA64Af9h_kYZosLRiE7c6ImjnYsAWY379NDlEEY&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл

Абсолютно жахливі повідомлення з Маріуполя. Рашисти скинули особливо потужні бомби, призначені для руйнування бункерів та пробивання багатометрових бетонних перекриттів. Напередодні неприховано демонстрували роботу зрадника, одного з працівників керівної ланки підприємства, який чітко показав ворогу розташування підземних приміщень під заводом. Завдяки йому вони отримали достатню інформацію, щоб вирахувати, де саме може розташовуватися шпиталь для поранених. Здорова логіка спрямовує захисників перенести своїх поранених у найбільш захищені приміщення. З досвіду попередніх бомбардувань мали підстави вважати, що ці укриття не будуть зруйновані. Але є ще й злочинна логіка - умисно вдарити саме в ці місця, заготувавши особливо потужну зброю.

Я не буду й не маю моральної сили публікувати кадри з цього жахливого місця смерти. Як повідомляють, серед поранених бійців дуже багато загинули. Друзі пробують їх відкопати із завалів, знайти живих. Це дійсно жахливо. Ворог не вміє битися із живими й здоровими, тому умисно вишукує місце перебування хворих і поранених та вбиває їх. Переконаний, що удар наносили саме в напрямку ймовірного розташування шпиталю. Ці виродки умисно демонструють свою жорстокість і нелюдяність, мріючи цим зламати стійкість і опір живих.

І ще про мерзенного путіна. Цей недолюдок недавно демонстративно на камери заявляв, що віддає наказ припинити обстріли й атаки Азовсталі. Це з першого й до останнього слова було брехнею. Наказ був протилежним - посилити удари та збільшити потужність смертоносних зарядів. Для чого ця наволоч брехала? Це не на внутрішній ринок. Тим мерзенним сотворінням у їхній помийці таке почуття, як людяність, незнайоме - чим більше десь когось, кого їм назвали ворогами, убивають, тим для них більша "радость і ґордость"... Це було для зовнішньої авдиторії. Тема Маріуполя та евакуації цивільних і поранених стала основною у численних зверненнях до нього від міжнародних лідерів. Цей район Маріуполя не переставали бомбити після тієї фрази ні на годину. Але він забажав відбитися від надокучливих розмов - мовляв, ми там не ведемо бойових дій, ми не стріляємо Нехай виходять, ми їх випустимо. А тим часом, доки іноземні лідери із почуттям виконаного обов'язку заспокоювалися, нищив останній осередок опору зі ще страшнішою силою.

А стосовно саме цього дикого удару по шпиталю, то тут я бачу пряму прив'язку до візиту Генсека ООН. Кожні переговори з путлєром та бажання його вмиротворити завжди призводять до збільшення числа жертв. Цього разу він продемонстрував свою зневагу до всіх людських принципів Антоніо Гуттерешу. Це така путінська нелюдська бравада: ось що я можу зробити - і які у вас проти мене засоби й механізми? Я тобі обіцяв, що не буду бомбити, - а я ні перед ким зобов'язань не маю. А ще це убивство беззахисних було чітко підігнане в часі до приїзду Генсека до Києва і його переговорів із Зеленським - отакий додатковий меседж.

Істинно, навіть найстрашніша смерть у муках самого путлєра і всього його звироднілого насєлєнія не спокутує того зла, яке вони творять...





показати весь коментар
29.04.2022 21:34 Відповісти
Ніколи він її сам з доброї волі не припинить. Розумна жінка і такі бабські уявлення. Каток війни вже не зупинити наказами.
показати весь коментар
29.04.2022 21:51 Відповісти
Причому тут *****, буде не він, а хто не будь інший буде те саме, це боротьба між двома світоглядами, між рабами та вільними людьми й закінчиться вона може тільки нашою перемогою, над рабами і їх потомками. Вся зелена команда це представники такого ж світогляду як і *****, тому нам так важко боротися з ворогом та своїми зрадниками.
показати весь коментар
30.04.2022 05:53 Відповісти
Припинити і піти проти волі свого народу?
показати весь коментар
30.04.2022 09:10 Відповісти
 
 