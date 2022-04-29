Путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії, - Нуланд
Російська переговорна позиція - це тотальний цинізм.
Про це в інтерв'ю виданню Медуза заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодних сигналів про те, що він (Путін. - Ред.) намагається знайти якийсь вихід, ми не бачимо. Російська переговорна позиція це тотальний цинізм. Вони наполягають на повній капітуляції України, а під час переговорів його генерали бомблять українські міста та беруть в облогу Маріуполь. Людина, яка народилася в Ленінграді невдовзі після блокади, в якій загинули його родичі, не може не розуміти, що таке військова облога міста з мирними жителями", - йдеться в повідомленні.
Нуланд наголосила, що якщо Путін не готовий закінчувати війну, нехай оголосить перемир'я, українці повернуться за стіл переговорів хоча б із усвідомленням того, що Росія готова сумлінно відстоювати дипломатичне рішення.
"Натомість війна триває, він вимагає не менше ніж повну капітуляцію України і навіть не дає вивезти мирних жителів із Маріуполя. Але він міг би припинити все це за хвилину. Так буде краще для самої Росії — не кажучи вже про Україну та інший світ", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю весёлых и вообще всех."
Все просто: це така природа касапів: завойовувати.
История, мля, ничему не учит. Жаль...
Никокой россии не существует.
До речі: що означає для касапів "припинити війну за одну хвилину"? Вивести свої війська з усіх окупованих територій включно з Кримом?
А на інакше в переговорах ми не погодимось, ніколи.
в своем бункере, оторванный от информации и правды... оно боится даже собственной тени и в каждом видит киллера...мания величия переросла в манию преследования и паранойю...
оно никогда не даст приказа прекратить...ибо победобесие ему выело весь ботокс в голове и оно возомнило себя победителем в великой отечественной... оно примеряет этот мундир с детства...
..
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 18 hrs ·
"Ми хочемо отримати максимум гарантій для України" - глава держави розповів про підготовку угоди щодо завершення війни, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим (цитата з видання "***********").
Що це таке?!!
А Єрмак там сидів у суфлерській будці? Це що - відповідь Банкової, під диктовку кремля, на підсумки зустрічі в Рамштайні та голосування за ленд-ліз?!
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2***********.com.ua%2F2022%2F04%2F28%2Fmy-hochemo-otrymaty-maksymum-garantij-dlya-********-glava-derzhavy-rozpoviv-pro-pidgotovku-ugody-shhodo-zavershennya-vijny%2F%3Ffbclid%3DIwAR0j87Z5w9c0YBLgDEsr6Z-zqH1lPDrmw9adWtqUZu0XUK0FKVi_m6VDg3Q&h=AT3Dpdv7Kl0m4-Dt_vi6rFSmfSln3zWqNQWLR1TDKvl1_EHuA9-YEWvORlut6y_QlHoDWDLe98sK34XXN1UMll9zRxjpx-VWaLvjscOmi-d0yOJ0kE6fL5mY0t8u-Slw237IFXvg5A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT15YyyDNFdt6FM_bMCtGMvuj15pRHquQoEtZwglmtwcMZgNNRMgjjoztgVfgkPLbBpqmjh4HUkHOa46U9xU0N_cEOTRmNcLdImBXTZe20ueU6KsdEiQNjtiocPRzRuz5BRr6q6tBXuiiw-rHTSgXesoCw https://**********.com.ua/.../my-hochemo-otrymaty.../
1616
4 Comments
4 Shares
Like
Share
Другий напрямок це колонна біженців мацьковського улуса на Керченськом мосту и в керчинський протоці з наступним підривом цього мосту !
Абсолютно жахливі повідомлення з Маріуполя. Рашисти скинули особливо потужні бомби, призначені для руйнування бункерів та пробивання багатометрових бетонних перекриттів. Напередодні неприховано демонстрували роботу зрадника, одного з працівників керівної ланки підприємства, який чітко показав ворогу розташування підземних приміщень під заводом. Завдяки йому вони отримали достатню інформацію, щоб вирахувати, де саме може розташовуватися шпиталь для поранених. Здорова логіка спрямовує захисників перенести своїх поранених у найбільш захищені приміщення. З досвіду попередніх бомбардувань мали підстави вважати, що ці укриття не будуть зруйновані. Але є ще й злочинна логіка - умисно вдарити саме в ці місця, заготувавши особливо потужну зброю.
Я не буду й не маю моральної сили публікувати кадри з цього жахливого місця смерти. Як повідомляють, серед поранених бійців дуже багато загинули. Друзі пробують їх відкопати із завалів, знайти живих. Це дійсно жахливо. Ворог не вміє битися із живими й здоровими, тому умисно вишукує місце перебування хворих і поранених та вбиває їх. Переконаний, що удар наносили саме в напрямку ймовірного розташування шпиталю. Ці виродки умисно демонструють свою жорстокість і нелюдяність, мріючи цим зламати стійкість і опір живих.
І ще про мерзенного путіна. Цей недолюдок недавно демонстративно на камери заявляв, що віддає наказ припинити обстріли й атаки Азовсталі. Це з першого й до останнього слова було брехнею. Наказ був протилежним - посилити удари та збільшити потужність смертоносних зарядів. Для чого ця наволоч брехала? Це не на внутрішній ринок. Тим мерзенним сотворінням у їхній помийці таке почуття, як людяність, незнайоме - чим більше десь когось, кого їм назвали ворогами, убивають, тим для них більша "радость і ґордость"... Це було для зовнішньої авдиторії. Тема Маріуполя та евакуації цивільних і поранених стала основною у численних зверненнях до нього від міжнародних лідерів. Цей район Маріуполя не переставали бомбити після тієї фрази ні на годину. Але він забажав відбитися від надокучливих розмов - мовляв, ми там не ведемо бойових дій, ми не стріляємо Нехай виходять, ми їх випустимо. А тим часом, доки іноземні лідери із почуттям виконаного обов'язку заспокоювалися, нищив останній осередок опору зі ще страшнішою силою.
А стосовно саме цього дикого удару по шпиталю, то тут я бачу пряму прив'язку до візиту Генсека ООН. Кожні переговори з путлєром та бажання його вмиротворити завжди призводять до збільшення числа жертв. Цього разу він продемонстрував свою зневагу до всіх людських принципів Антоніо Гуттерешу. Це така путінська нелюдська бравада: ось що я можу зробити - і які у вас проти мене засоби й механізми? Я тобі обіцяв, що не буду бомбити, - а я ні перед ким зобов'язань не маю. А ще це убивство беззахисних було чітко підігнане в часі до приїзду Генсека до Києва і його переговорів із Зеленським - отакий додатковий меседж.
Істинно, навіть найстрашніша смерть у муках самого путлєра і всього його звироднілого насєлєнія не спокутує того зла, яке вони творять...