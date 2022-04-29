Путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії, - Нуланд

Російська переговорна позиція - це тотальний цинізм.

Про це в інтерв'ю виданню Медуза заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних сигналів про те, що він (Путін. - Ред.) намагається знайти якийсь вихід, ми не бачимо. Російська переговорна позиція це тотальний цинізм. Вони наполягають на повній капітуляції України, а під час переговорів його генерали бомблять українські міста та беруть в облогу Маріуполь. Людина, яка народилася в Ленінграді невдовзі після блокади, в якій загинули його родичі, не може не розуміти, що таке військова облога міста з мирними жителями", - йдеться в повідомленні.

Нуланд наголосила, що якщо Путін не готовий закінчувати війну, нехай оголосить перемир'я, українці повернуться за стіл переговорів хоча б із усвідомленням того, що Росія готова сумлінно відстоювати дипломатичне рішення.

"Натомість війна триває, він вимагає не менше ніж повну капітуляцію України і навіть не дає вивезти мирних жителів із Маріуполя. Але він міг би припинити все це за хвилину. Так буде краще для самої Росії — не кажучи вже про Україну та інший світ", - підсумувала вона.

