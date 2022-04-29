Нідерландська компанія Hospitainer надасть Україні шість мобільних шпиталів на 10 млн євро

Україна отримує потужну підтримку міжнародних партнерів задля відновлення медичної галузі.

Як передає Цензор.НЕТ, за ініціативою МБФ "Фонд Добра та Любові" уряд Нідерландів та компанія Hospitainer передадуть Україні шість мобільних шпиталів на загальну суму 10 млн. євро.

28 квітня у ході зустрічі представників компанії Hospitainer, МБФ "Фонд Добра та Любові" та "International Medical Corps" (IMC) із Міністерством охорони здоров’я України було обговорено поставку шпиталів, а також пріоритетні потреби системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану та стратегічні речі для програми відбудови країни.

"Я щиро вдячний урядові Нідерландів за те, що він швидко розглянув звернення Фонду Добра та Любові щодо надання допомоги українській системі охорони здоров’я та закупив у компанії Hospitainer необхідні мобільні шпиталі для України. У рамках подальшої співпраці ми плануємо організувати системне відновлення лікарень", - зазначив голова опікунської ради МБФ "Фонд Добра та Любові" Олександр Дубовий

Сторони досягли згоди щодо відновлення пошкоджених українських шпиталів за участі компанії Hospitainer та "International Medical Corps" (IMC). Ексклюзивним партнером та координатором такої допомоги з боку Нідерландів виступатиме МБФ "Фонд Добра та Любові".

Мобільні шпиталі можуть вміщувати від 30 до 50 осіб, мають операційну кімнату, лікарняні та процедурні палати, вбудовані лабораторії та усе необхідне медобладнання. Також в рамках проекту були надані медикаменти, розраховані на використання протягом одного року.

