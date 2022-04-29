Мета США - домогтися, щоб війна завершилася стратегічною поразкою для Путіна, - Нуланд
Сполучені Штати разом із союзниками готуються до такого розвитку подій, коли Росія використає ядерну зброю.
Про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю виданню "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій (як ядерна війна.- Ред.). Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя", - сказала Нуланд.
Заступниця держсекретаря США також прокоментувала погрози ядерною війною, які виловлюють російські пропагандисти в ефірі державного телебачення.
"Це дуже безвідповідальна поведінка для країни - постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення", - сказала Нуланд.
Водночас, вона підкреслила, що ця війна має завершитися поразкою РФ.
"Наша мета - досягти того, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна. Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого. І, звичайно, ми хочемо, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала як демократична незалежна держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом.
Росіяни теж не заслуговують на всі страждання, які на них обрушує ця війна: тіл убитих солдатів, які прибувають додому в трунах і мішках до їхніх дружин, матерів і дітей, наслідків економічних санкцій. Але причина цього - лише рішення Путіна розпочати війну в Україні замість того, щоб вкласти всю свою енергію в зміцнення самої Росії та її економіки", - переконана Нуланд.
А то нічого, що війну з Україной підтримують 74% россиян? Все одне один путін паганий, а вони не винні?
"...держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом." Цьому не бути. Дивує, що на Заході досі є люди, які винять у всьому виключно *****. А ці дюраві під@раси по наказу тут гвалтували та катували? Стріляти гнид при першому кроці за межі нашого кордону. Лише потім питати як звати і що хотів.
Юрій СИРОТЮК пише:
Дві речі які не можливо обговорювати з Росією: мир і систему воєнної організації України
Нещодавно колишня віце-прем'єрка з часів Порошенка Климпуш-Цинцадзе зробила важливе зізнання про те, що мир на умовах Кремля, гірше війни.
Вона знає про що говорить.
Бо ілюзорний ганебний мир у вигляді Мінська-1 і Мінська-2 дозволив Росії перегрупуватися, використати сірійську кампанію для росту своєї геополітичної ваги і випробування широкомасштабної війни з застосуванням авіації, флоту та ракетного оззброєння.
Під час «передишки» на українському фронті, Росія спробувала активно втрутитися в геополітичні розклади на африканському континенті і навіть в Південній Америці, Росія активно працювала над формуванням ПВК.
В Україні ж було придушено добровольчий рух, а відверті агенти Кремля отримали нафтові потоки, телевізійні канали та доступ до влади.
Тому не можу не погодитися, що мир на умовах Кремля страшніше війни.
І крім ганьби передбачає відкладену війну. Ще страшнішу.
Тому нині непокоїть, що предметом «безпредметних» розмов з окупантами (бо тільки армія визначить реальну лінію фронту з ворогом) є спосіб організації оборони України.
Очевидно, Україна впливає самостійно лише на один із трьох сценаріїв оборони.
Бо повернення Україні пограбованої ядерної зброї залежить від волі шахраїв, які цю зброю відібрали. І є наразі нереалістичним сценарієм.
Так само як малореалістичним є реальність гарантій безпеки України третіх сторін. Нині ніхто не готовий воювати проти Росії разом з Україною.
Навпаки, нині лише Україна воює проти Росії за всіх.
Тому наразі єдиним базовим і реалістичним сценарієм є орієнтація на власні сили в обороні країни.
Тут дивним виглядає навіть сама можливість обговорення з ворогом чисельності армії та якості оззброєння.
Армії і зброї апріорі має бути достатньо щоб в Росії відпадала навіть думка косо глянути в наш бік.
Базовою формою міжнародно-політичного позиціонування (до готовності прийняття України в НАТО)є оззброєний нейтралітет за умовним швейцарським зразком.
Він передбачає.
Масовий стрілецький вишкіл усього дорослого населення (п'ятимісячний базовий). З подальшою участь в щорічних зборах та залучення до тероборони та правом тримання зброї дома.
Право володіти цивільною вогнепальною зброєю відповідальних громадян.
Створенням військово-козацьких поселень на кордоні з ворогом.
Друге. ******* високоозброєну професійну армію на яку щороку витрачатиметься не менше 5% ВВП в мирний час.
Треттє. Наявність неядерних стратегічних ракетних сил. Ракет, що здатні наносити удари вглиб території противника та завдавати загрози та істотної шкоди стратегічним центрам ворога.
І це ми маємо робити апріорі не погоджуючи власних планів з будь-ким.
І ворог має знати, що у випадку агресії ми спочатку його швидко демілітаризуємо, а потім ще й деімперіалізуємо.
А до того часу жодного миру з Росіє не буде…