Мета США - домогтися, щоб війна завершилася стратегічною поразкою для Путіна, - Нуланд

Сполучені Штати разом із союзниками готуються до такого розвитку подій, коли Росія використає ядерну зброю.

Про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю виданню "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій (як ядерна війна.- Ред.). Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя", - сказала Нуланд.

Заступниця держсекретаря США також прокоментувала погрози ядерною війною, які виловлюють російські пропагандисти в ефірі державного телебачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії, - Нуланд

"Це дуже безвідповідальна поведінка для країни - постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення", - сказала Нуланд.

Водночас, вона підкреслила, що ця війна має завершитися поразкою РФ.

"Наша мета - досягти того, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна. Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого. І, звичайно, ми хочемо, щоб Україна не лише вижила, а й процвітала як демократична незалежна держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом.

Росіяни теж не заслуговують на всі страждання, які на них обрушує ця війна: тіл убитих солдатів, які прибувають додому в трунах і мішках до їхніх дружин, матерів і дітей, наслідків економічних санкцій. Але причина цього - лише рішення Путіна розпочати війну в Україні замість того, щоб вкласти всю свою енергію в зміцнення самої Росії та її економіки", - переконана Нуланд.

Також читайте: Ядерна риторика РФ дуже небезпечна, в атомній війні програють усі, - очільник Пентагону Остін