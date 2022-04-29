Знайдене ще одне масове поховання на звільненій від російських окупантів Київщині , - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знайшли ще одне масове поховання на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні. Всього ж на території Київщини знайдено вбитими близько дев’яти сотень цивільних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для польських ЗМІ
Президент зазначив: " "Міжнародні інституції інколи, дійсно, повільно діють й іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили. Але тим не менш, вони ж забирають сліди (своїх злочинів – ред.) – пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи.
Але тим не менш, вони (слідчі – ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей!
Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!"
Президент додав, що українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.
Він запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.
Пізніше, Речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі УП уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.
Вони же зовсім недавно звітували, що "200 зниклих без вісті".
І тут раптово 900 неврахованих вбитих!
Вони не знають скільки було мешканців?
А як вивезених повертати будемо, як що не знаємо скільки вивезено?
навіть зараз, під час війни, далеко не всі виїжджають, ба більше - близько мільйона українців повернулося назад, в Україну, дуже багато тих, хто бажає воювати
А Верховна ЗРада пішла на самі довші канікули за всю історію. Ще й Порошенко за те, що волав про армію і термінові закони намагались ув'язнити - та люди не дали і вгниди засцяли...
розпустил Раду ,под предлогом ковида , а сам с каламоем в Буковеле на одном этаже проживал ,зная ,что через месяц война на лыжах катался ! Виноваты - правящая власть , брехавшая каждый день маляр ,Данилов ,арахамтя и прочие "прислужники"
Позор это у тех у кого есть совесть...
Эти скоты гордятся своими преступлениями.
Мрази должны быть огорожены и с самолётов туда забрасывать ножки Буша - чтоб не разбегались...
Асфальт блд.. - і совість як у асфальту
росія, за суттю - країна-гопнік
пропаганда - то лише черговий привід для гопніка до когось до"батися
Как итог всех его ошибок - десятки тысяч загубленных жизней мариупольцев, изнасилованные девочки в Буче и сотни расстрелянных людей ни за что рашистами, потому что глупый клоун стал президентом и наворотил таких делов, что уму не постижимо.