Знайдене ще одне масове поховання на звільненій від російських окупантів Київщині , - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знайшли ще одне масове поховання на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні. Всього ж на території Київщини знайдено вбитими близько дев’яти сотень цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для польських ЗМІ

Президент зазначив: " "Міжнародні інституції інколи, дійсно, повільно діють й іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили. Але тим не менш, вони ж забирають сліди (своїх злочинів – ред.) – пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи.

Але тим не менш, вони (слідчі – ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей!

Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!"

Президент додав, що українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Він запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Пізніше, Речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі УП уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.

+23
Якщо це правда, то на 95% ці жертви на совісті зеленського, який брехав людям про неможливість війни і не дав команди евакуйовуватись
29.04.2022 20:58 Відповісти
+16
На китайском государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала, передает https://t.me/c/1233777422/27520 «Украина Online» .
29.04.2022 20:54 Відповісти
+15
29.04.2022 20:55 Відповісти
На китайском государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала, передает https://t.me/c/1233777422/27520 «Украина Online» .
29.04.2022 20:54 Відповісти
29.04.2022 20:55 Відповісти
Можно было и больше оставить Японии. Китайцы жлобы конечно...
29.04.2022 21:02 Відповісти
Курилы все-таки не закрасили..
29.04.2022 21:08 Відповісти
а бульбашам за що стільки землі?Вони ж навіть не стараються!Вся територія бульбостану має відійти Литві і Україні історичні землі.
29.04.2022 21:57 Відповісти
зачем беларуси что то ещё отдали? Там всё должна быть Украина
29.04.2022 23:10 Відповісти
Це не помилка при перекладі?
29.04.2022 20:54 Відповісти
Якась дибільна звітність та статистика у наших правоохоронців та чиновників!
Вони же зовсім недавно звітували, що "200 зниклих без вісті".
І тут раптово 900 неврахованих вбитих!
Вони не знають скільки було мешканців?
А як вивезених повертати будемо, як що не знаємо скільки вивезено?
29.04.2022 20:55 Відповісти
так були знімки колетивних могил по Маріуполю на ютубі тижнів 2 тому, там взагалі квадратура велчезна за розмірами і могили розширялись і по довжині і по ширині
29.04.2022 22:13 Відповісти
Якщо це правда, то на 95% ці жертви на совісті зеленського, який брехав людям про неможливість війни і не дав команди евакуйовуватись
29.04.2022 20:58 Відповісти
ЗСУ воює, а не цивільне населення. Тобі сидячи в затишному пабі ніколи не зрозуміти біль 14 дівчини, яку згвалтували рашисти. Хоч її, як і сотні інших жертв можна було б врятувати від кривдників простою евакуацією за тиждень до війни.
29.04.2022 21:21 Відповісти
А так они много навоевали. Он, все в могилах лежат. И ещё неизвестно скоко таких могил будет
29.04.2022 21:38 Відповісти
по собі судите?
навіть зараз, під час війни, далеко не всі виїжджають, ба більше - близько мільйона українців повернулося назад, в Україну, дуже багато тих, хто бажає воювати
29.04.2022 21:58 Відповісти
Эти люди много навоевали? Те, кто сейчас закопаны по могилам? А сколько ещё будет таких могил? А те, кого кацапы вывезли? Те много навоюют? Дети? Дети - мёртвые и пропавшие? Они тоже воюют?
29.04.2022 22:09 Відповісти
Той хто залишився б охороняти власне житло після евакуації жінок і людей старшого віку ( якби йому вчасно зброю видали ) . Хто за вашою логікою мав воювати - пенсіонери , жінки , діти ? (( Саме вони більшість у таких могилах становлять ((
29.04.2022 22:35 Відповісти
Воно закликало на шашлики їхати.

А Верховна ЗРада пішла на самі довші канікули за всю історію. Ще й Порошенко за те, що волав про армію і термінові закони намагались ув'язнити - та люди не дали і вгниди засцяли...
29.04.2022 21:11 Відповісти
Зеленский
розпустил Раду ,под предлогом ковида , а сам с каламоем в Буковеле на одном этаже проживал ,зная ,что через месяц война на лыжах катался ! Виноваты - правящая власть , брехавшая каждый день маляр ,Данилов ,арахамтя и прочие "прислужники"
29.04.2022 22:41 Відповісти
Всі ці поховання треба розслідувати з іноземною присутністю,щоб ніяких там москальських переведення стрілок не було.
29.04.2022 21:00 Відповісти
"Переведення стрілок" усе одно буде. Але їх треба розглядати як обтяжливі обставини.
29.04.2022 21:09 Відповісти
И ето твари русофашистские сделали меньше чем за месяц. Даже не хочется представлять сколько миллионов они бы убили людей за год окупации. Гитлер по сравнению с ******** мелкий хулиган.
29.04.2022 21:02 Відповісти
Общался с многими родственниками, коллегами и знакомыми, практически в каждом селе куда заходили окупанты расстреливали гражданских людей. Уже сейчас счет убитых идет на десятки тысяч украинцев. Фашистскую Раzею нужно записать как самую большую в мире террористическую организацию. Чтобы твари рашистские никогда не отмылись от этого позора
29.04.2022 21:06 Відповісти
Какой нах позор?
Позор это у тех у кого есть совесть...
Эти скоты гордятся своими преступлениями.
Мрази должны быть огорожены и с самолётов туда забрасывать ножки Буша - чтоб не разбегались...
29.04.2022 21:15 Відповісти
В 1991 вже закинули. Літаками з США. На 43 млрд. доларів за програмою "Provide Hope". Результати подобаються? Відїлися кацапи на халяву, очухались і знову повернулися до "імперських планів"... Нічого їм "за поребрик" закидувати не варто. Нехай вчаться працювати!
29.04.2022 21:56 Відповісти
і вчать як буде китайською-пане,можна вже поїсти?
29.04.2022 21:59 Відповісти
Никаких больше ножек ‼️Пусть РашистыСадисты друг -друга жрут
29.04.2022 22:44 Відповісти
йому навіть на думку не спадає що він також відповідальний за цей геноцид українського народу.

Асфальт блд.. - і совість як у асфальту
29.04.2022 21:18 Відповісти
Самое страшное, что русских накачали пропагандой о том, чо здесь, в Украине, якобы действовали какие-то злобные нацисты, убивавшие всех русскоговорящих. Довели русских до такого скотского состояния, что на них не действует даже довод: "Зачем убивать тысячи русскоязячных жителей Харькова и Мариуполя, если цель - спасти русскоязячных?". Русские больны империализмом и фашизмом, и живут в виртуальной реальности, созданной ГБ-шными СМИ.
29.04.2022 21:18 Відповісти
там негативна селекція 850 років велася.
росія, за суттю - країна-гопнік
пропаганда - то лише черговий привід для гопніка до когось до"батися
29.04.2022 22:02 Відповісти
У нас і у кацапів різне визначення "нациста". Для них "нацист" це той хто не любить "руzкіх" а відтак не прагне всіма силами і зі зброєю в руках стати частиною "руzкого міра". І пофіг якою мовою розмовляють і в якій країні живуть ті хто не визнає "вєлічіє *****" і "вєлічіє руzкого міра" - всі нацисти яких треба знищити і відібрати у них айфони, унітази і кружевні трусєля...
29.04.2022 22:42 Відповісти
Цинізм цього зеленого виродка просто зашкалює! Ця тварюка, ще у листопаді знала від американської розвідки, що буде велика війна. Вже у грудні всі провідні західні змі кричали, що рашисти будуть атакувати. До цієї тварюки у січні приїжджав особисто глава розвідки США і попереджав, що треба готуватися до війни. Скажу більше, за два тижні до війни, цей клоунський гнидник вивіз свою сім'ю і батьків у Іспанію... І тепер ця гидота розповідає про жертви! Ти тварюка ніхера не зробила аби замінувати північ, схід і південь, провести мобілізацію, вивезти дітей і жінок із півночі і сходу у західні області. Кончена тварюка, ці тисячі жертв серед цивільних - це твій злочин у тому числі!
29.04.2022 21:31 Відповісти
Скільки ще жінок , дітей , стариків повинна вбити московська "церква" , щоб терористично-диверсійна діяльність цих падонків та нелюдів , нарешті була заборонена в Україні ?
29.04.2022 22:09 Відповісти
Потому Зеленский цепляется за свой "Будапештский меморандум 2.0", потому так хочет встретиться с ******. Потому, что украинцы будут задавать вопросы и будут требовать ответы на них. И вскроется очень много такого, за что Зеленскому придётся отвечать перед законом
29.04.2022 22:15 Відповісти
До зелених дуже багато запитань І вони це чудово розуміють.
29.04.2022 22:32 Відповісти
В Украине уже работают словацкие криминалисты по преступлениям
29.04.2022 22:45 Відповісти
29.04.2022 22:47 Відповісти
Нічого собі "оговорился" лідер ...
29.04.2022 22:50 Відповісти
1. Сократил военные программы и финансирование армии. 2. Строил бесполезные дороги в ущерб армии. 3. Публично заявлял, что не увеличит армию и то что расия не нападет, отправляя в мае на шашлыки. 4. Обосрался с обороной юга, разминировав чонгар в угоду хаба верещучки с покатушками на каланчак и цнапом.
Как итог всех его ошибок - десятки тысяч загубленных жизней мариупольцев, изнасилованные девочки в Буче и сотни расстрелянных людей ни за что рашистами, потому что глупый клоун стал президентом и наворотил таких делов, что уму не постижимо.
29.04.2022 23:08 Відповісти
 
 