Знайдене ще одне масове поховання на звільненій від російських окупантів Київщині , - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що правоохоронці знайшли ще одне масове поховання на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні. Всього ж на території Київщини знайдено вбитими близько дев’яти сотень цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для польських ЗМІ

Президент зазначив: " "Міжнародні інституції інколи, дійсно, повільно діють й іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили. Але тим не менш, вони ж забирають сліди (своїх злочинів – ред.) – пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи.

Але тим не менш, вони (слідчі – ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей!

Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!"

Президент додав, що українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Він запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Пізніше, Речник Офісу президента Сергій Никифоров у коментарі УП уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Однак, за його словами, президент, кажучи про 900 загиблих, мав на увазі загальні кількість знайдених тіл у місцевості біля нещодавно знайденої могили.

