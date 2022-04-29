Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"
Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Шановний пане президент Реджеп Теїп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.
З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці.
Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу", - наголосив він.
Також Волинський розповів, що бойові дії на "Азовсталі" не припиняються.
Рашисти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, БМП та великими угрупуваннями живої сили.
Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, було знищено операційну. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.
Я извинюсь если был не прав.
вот кацапские животные вообще ничего не выбирают - и тоже боль..
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1 hr ·
Від початку війни донині - хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", котрих вже прозвали "сталевими".
Ворог планував узяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувала 14000 військовослужбовців.
Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною.
З початку повномасштабного наступу окупанта воїни полку знищили: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними).
Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними).
Техніка противника:
Танки - 49 знищено та 29 пошкоджено.
БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено.
БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено.
БМД - 5 знищено.
Катер "Раптор" - 1 знищено.
СУ-25 - 1 пошкоджено.
ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
"Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено.
"Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
Вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено
Окрім цього знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
Боротьба триває!
СЛАВА ГЕРОЯМ-АЗОВЦЯМ!
Вам не здається, панове, що нас дурять? Просто главзебіл хоче стерти з лиця землі найбоєздатнішу, найпатріотичнішу групу українців. Щоб не заважали займаться дєрібаном. Щоб не заважали "давать со всєх старон".
Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.
Міжнародна ганьба і посміховисько.
Підігнати бойовий турецький крейсер чи есмінець до Маріуполя і завантажити всіх на
евакуацію, єдине що завали треба розібрати над бункерами для того щоб забрати
цивільних з бункерів.
Але це має бу ти шалена дипломатична робота: наші дипломати повинні звести докупи Ердогана і ООН, а ті повинні кожен з них знову зконтактувати з пуйлом і застовбити дату і час вивозу і навіть назви турецьких кораблів.
Веселун три роки дурника клеів, просрав програмами озброєння, а тепер воно - "гірой"?