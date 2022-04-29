Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

"Шановний пане президент Реджеп Теїп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.

З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці.

Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу", - наголосив він.

Також Волинський розповів, що бойові дії на "Азовсталі" не припиняються.

Рашисти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, БМП та великими угрупуваннями живої сили.

Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, було знищено операційну. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.

