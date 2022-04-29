УКР
Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і просить застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Шановний пане президент Реджеп Теїп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.

З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці.

Читайте також: Газета Bild опублікувала звернення захисників Маріуполя до німецького народу щодо евакуації з міста цивільних людей

Наразі я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу", - наголосив він.

Також Волинський розповів, що бойові дії на "Азовсталі" не припиняються.

Рашисти щодня застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, БМП та великими угрупуваннями живої сили.

Кілька днів тому російські окупанти знищили польовий шпиталь, було знищено операційну. Тепер медики більше не можуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.

Також дивіться: Для порятунку людей захисники Маріуполя просять про процедуру, на яку в 1940 погодився навіть Гітлер. ВIДЕО

Маріуполь (3262) Туреччина (3669) Ердоган Реджеп Таїп (976) 36 окрема бригада морської піхоти (211)
+49
Мариуполь это боль каждого Украинца.
29.04.2022 20:52 Відповісти
+41
29.04.2022 21:21 Відповісти
+33
Да, когда от своих не дождешься помощи приходится просить чужих
29.04.2022 20:49 Відповісти
Да, когда от своих не дождешься помощи приходится просить чужих
29.04.2022 20:49 Відповісти
Они не свои. Они Куйла. Они их сдали...
29.04.2022 22:29 Відповісти
от своих людей помощи не дождешься потому что они не украинцы ..
30.04.2022 03:20 Відповісти
В цьому випадку, що свій, що чужий - однакове лайно
30.04.2022 09:14 Відповісти
не просто шо не дочекаєшся, - а чому це свої взагалі допустили, - сиплячи кримінальними справами, вкатуючи гроші в асфальт і видивляючись мира в очах путіна?!
30.04.2022 09:53 Відповісти
А зеля все відосіки знімає...
29.04.2022 20:51 Відповісти
Сейчас просто уничтожается национально-патриотическое движение. Кто по зову сердца пошёл воевать. Их перемалывают в войне. Чтобы потом не кому было возмущаться на Банковой и спросить за те проебы которые власть совершила за последние три года . И когда уничтожат в войне патриотов . Тогда они договорятся по середине. Будет это по Полтавской области. Или по Днепру. А западная помощь это только чтобы они не договорились по Збруч ,как хочет путин. Северодонецк-Лисичанская группировка войск зсу уже в оперативном окружении. А все что москали захватили уже никто ничего не вернут. Как сказал глава луганской вца Гайдай, будем освобождать луганскую область дипломатическим путем -то есть никогда.
30.04.2022 10:46 Відповісти
Враньё
30.04.2022 13:13 Відповісти
"Запомните этот твит".
Я извинюсь если был не прав.
30.04.2022 15:20 Відповісти
Мариуполь это боль каждого Украинца.
29.04.2022 20:52 Відповісти
Юг вообще боль каждого украинца...
29.04.2022 21:00 Відповісти
не правда если бы это была бы боль каждого украинца то они бы не голосовали за зеленского опзж и остальную сепарню - которая по договрянку сдала весь юг и Мариуполь
30.04.2022 03:22 Відповісти
А те що познімали мінні загородження на Чонгарі для запуску кацапів це взагалі психологічна травма назавжди у кожного українця.
29.04.2022 23:59 Відповісти
так украинцы такие тупые? сначала выбирают продажную власть предателей а потом боль ?
30.04.2022 03:23 Відповісти
да как сказать..
вот кацапские животные вообще ничего не выбирают - и тоже боль..
30.04.2022 10:41 Відповісти
javno na Zelenskovo parni uzhe neraschitivajut......
29.04.2022 20:54 Відповісти
Люся зараз все спростує і розкаже про ...щось назвиздить для спростування.....
29.04.2022 20:55 Відповісти
Зеленский, ты думаешь что то делать для освобождения Украинцев из Мариуполя..!? Или с Ермаком уже дерибаните международное бабло, на восстановление Украины !?
29.04.2022 20:59 Відповісти
Ну конечно...дербанят!И ждут удобного случая, для "переговоров"..
29.04.2022 21:07 Відповісти
Нажаль допомогти Маріуполю не має ні засобів ні сил. Також ні хто в цьому світі не здатен переконати ***** дати згоду на евакуацію з Маріуполя
29.04.2022 21:12 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZW1zYKRyEK61-CbLcrQGj6AZtidf9C9hp5P0byt6sDNrmRZgN0xNas3JAxc8mlZx9dHCI0wDymyhVjlNyZ3EboWNW-tVIE_u962DubcrYrI_dOkT3tfrr3FQp2vOafunyGT7ZjtlifOeklQkjOhZ-qg&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1 hr ·

Від початку війни донині - хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", котрих вже прозвали "сталевими".

Ворог планував узяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувала 14000 військовослужбовців.

Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною.

З початку повномасштабного наступу окупанта воїни полку знищили: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними).

Техніка противника:

Танки - 49 знищено та 29 пошкоджено.

БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено.

БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено.

БМД - 5 знищено.

Катер "Раптор" - 1 знищено.

СУ-25 - 1 пошкоджено.

ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено.

"Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено.

"Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено.

Вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено

Окрім цього знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Боротьба триває!

СЛАВА ГЕРОЯМ-АЗОВЦЯМ!
29.04.2022 21:15 Відповісти
Пара десятків томагавків з парою десятків ф35 швидко зроблять з поганих кацапів під маріуполем хороших.
показати весь коментар
показати весь коментар
29.04.2022 21:21 Відповісти
А ще теж саме зробили з Сапсан/Грім-2, котрий міг розбити кримський міст. Є надія що ленд-лізом нам дадуть все що треба, але на те уйде деякий час.
29.04.2022 21:49 Відповісти
А вы уверены ,что они это будут использовать ,они для себя любимых оставят вокруг Киева защищаться. А везде по старинке пузом закрывать амбразуру.
30.04.2022 10:42 Відповісти
Дивно якось. Вже і ленд ліз наголосовали, а все "нема", "нічим".
Вам не здається, панове, що нас дурять? Просто главзебіл хоче стерти з лиця землі найбоєздатнішу, найпатріотичнішу групу українців. Щоб не заважали займаться дєрібаном. Щоб не заважали "давать со всєх старон".
29.04.2022 21:44 Відповісти
Ганьба виглядає по-різному.

Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.
Міжнародна ганьба і посміховисько.
29.04.2022 22:22 Відповісти
Ти не знаєш що таке ганьба - ганьба це приймати участь у параді полонених 9 травня на Червоній площі перед всім кацапським бидлом і давати інтервю всім кремлівським лайножурналістам. Ти не знаєш що таке ганьба.
29.04.2022 23:57 Відповісти
Ганьба виглядає по-різному.

Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.

Міжнародна ганьба і посміховисько.
29.04.2022 22:24 Відповісти
А де був головнокомандуючий армії України коли знімали мінні загородження на Чонгарі.
29.04.2022 23:54 Відповісти
Чесно кажучи плювати на Зе. Він не вартий і нігтя такого бійця.
30.04.2022 08:26 Відповісти
Просто розпач бере. Невже не можна іх звільнити!?
29.04.2022 22:56 Відповісти
Хто і може допомогти так це Отаманці.
Підігнати бойовий турецький крейсер чи есмінець до Маріуполя і завантажити всіх на
евакуацію, єдине що завали треба розібрати над бункерами для того щоб забрати
цивільних з бункерів.
29.04.2022 23:53 Відповісти
Мені здається, що якби Ердоган був налаштований, то зараз після нібито згоди, даноі х-лом голові ООН - дійсно можна було биоорганізувати такий вивіз морем.
Але це має бу ти шалена дипломатична робота: наші дипломати повинні звести докупи Ердогана і ООН, а ті повинні кожен з них знову зконтактувати з пуйлом і застовбити дату і час вивозу і навіть назви турецьких кораблів.
30.04.2022 04:10 Відповісти
(Вони взагалі-то оттОманці😃, але у даному випадку я згідний: нехай будуть отАманами по вивозу маріупольців).
30.04.2022 04:14 Відповісти
Sam debil debilom
30.04.2022 00:16 Відповісти
Ти куйню мелеш за так, чи за гроші?
Веселун три роки дурника клеів, просрав програмами озброєння, а тепер воно - "гірой"?
30.04.2022 00:23 Відповісти
А КОМАНДА НА ВЫХОД РАНЬШЕ КОГДА БЫЛА !?
30.04.2022 05:02 Відповісти
Жителi деяких розбитих будинкiв вже 2 мiсяцi cидять у пiдвалах, голоднi та обезвоженi. Я отримала вiд сестри повiдомлення через якихось чужих людей, якi змогли дозвонитися. Люди кричать про допомогу, знесиленi та xворi. Невже нема нiякого способу вивезти цих нещасних, якi лишилися в мiстi ? Есть Верещук, яка вiдповiдае за гуманiтарнi програми. Де цi бравi депутати, якi все знають?
30.04.2022 05:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
30.04.2022 05:56 Відповісти
Зе чмо как тебе спится? тебе не стыдно гниль?
30.04.2022 05:57 Відповісти
Пане Ердогане! Пане Борисе Джонсоне! Допоможіть маріупольцям!!!
30.04.2022 06:28 Відповісти
Я повірю у бога тоді, коли Маріуполь встоє і його Герої вціліют
30.04.2022 06:43 Відповісти
Боже, поможи
30.04.2022 08:31 Відповісти
На хе... нам Верещучки. Чого писок закрила. Збирайся і їдь су... в Маріуполь. Московських попів під конвоєм в Маріуполь. Лише отаким чином можна їх визволити.
30.04.2022 08:48 Відповісти
Нет человека нет проблем думает некто
30.04.2022 09:48 Відповісти
якось счтидно що своїх не можем виручити , хоча б спробувати...
01.05.2022 08:44 Відповісти
 
 