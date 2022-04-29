УКР
Новини
Деякі міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під російський контроль, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні пропонували передати під технічний контроль Росії Запорізьку АЕС, причому це робили "наші міжнародні партнери".

"Нам пропонували передати АЕС під керівництво Росії, і пропонували, на жаль, деякі наші міжнародні партнери. Ми відмовилися", - сказав він у п'ятницю під час зустрічі з польськими журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що під час захоплення станції російськими військами "вони стріляли по ядерних блоках". "Спочатку МАГАТЕ сказала, що там жодних влучень не було. Це було неправда. Ми знайшли, вони влучили в ядерний блок", - сказав Зеленський.

Читайте також: Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупантів, персонал працює під постійним тиском, - Денісова

На сьогодні, зазначив президент України, "частину АЕС окуповано російськими військовими. Технічні спеціалісти наші".

Зеленський сказав, що росіяни привезли на станцію технічних фахівців Росатома, але, зазначив він, ми знаємо, що вони хочуть поїхати, тому що вони не знають багатьох речей. Обладнання там сучасне, а вони бачили цю АЕС багато років тому. Вони під різними приводами намагалися виїжджати, вони не дуже хочуть там бути".

"На сьогодні технічно ситуацію ми контролюємо. Ми чекаємо на розблокування", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Персонал ЗАЕС перебуває під постійним психологічним тиском, - ДІЯРУ

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) МАГАТЕ (765) окупація (6825) атомна енергетика (520) Запорізька АЕС (1448)
Топ коментарі
+35
А чи булы ци партнёры ВОБЩЕ? Я уже не верю ни одному слову Зеленского. Он щас выкручивается, потому, что знает о своих ( не знаю, как сказать - ******* или преступлениях?) за время войны и всеми силами пытается обелить себя и отвлечь внимание украинцев на что-то другое. Например, на, типа, "предательство" западных партнёров (опять)
29.04.2022 21:14 Відповісти
+23
Назвати таких партнерів.Чому прикривати.Чи не німці або французи часом?((
29.04.2022 21:05 Відповісти
+21
Ці замовчування реально дратують, прізвища в студію!
Коли треба реально мовчати. він робить навпаки(
29.04.2022 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З такими партнерами і ворогів не потрібно...
29.04.2022 21:05 Відповісти
Зеленский, не будь бабой сплетницей. Или называй, кто предлагал, или молчи.
29.04.2022 22:05 Відповісти
МАГАТЕ
30.04.2022 09:24 Відповісти
Назвати таких партнерів.Чому прикривати.Чи не німці або французи часом?((
29.04.2022 21:05 Відповісти
скорее Венгрия
29.04.2022 21:15 Відповісти
00% Ще ці гівнюхи казали, що Україні лишилось не більше 90 годин...
29.04.2022 21:27 Відповісти
Спочатку МАГАТЕ сказала, що там жодних влучень не було. Це було неправда. Джерело:

Магате - французька контора, якшо не помиляюсь...
29.04.2022 21:28 Відповісти
Наврядче вєнгри, скоріш за все якась ядерна держава, що знається на атомних станціях... Франція мабуть
29.04.2022 21:29 Відповісти
але мало запропонували тому і не домовились?
29.04.2022 21:09 Відповісти
Пока сами не научимся охранять и оборонять СВОЁ, то подобных "предложений" будет не мало, сори
29.04.2022 21:10 Відповісти
Ці замовчування реально дратують, прізвища в студію!
Коли треба реально мовчати. він робить навпаки(
29.04.2022 21:10 Відповісти
"ждем разблокіровки" - трохи дивно чути від верховного головнокомандуючого, без якого ,як казав Арестович, ВСУ і кроку зробити не може.
29.04.2022 21:10 Відповісти
На Росатом санкции наложили? Или ета террористическая организация совершившая нападение на украинскую АЕС нипричем?
29.04.2022 21:11 Відповісти
Вони там під мікроскопом вивчають відеозапис з ракетою яка пролетіла над АЕС, на якій висоті, з якою швидкістю, що за ракета, від цього буде залежати санкція, «стурбованість» чи «велике непорозуміння».
29.04.2022 21:20 Відповісти
По-моему, санкции на Росатом ещё в начале этой фазы войны наложили.
29.04.2022 21:34 Відповісти
Ну зеля конечно организовал оборону Энергодара (баррикадой на дороге где тероборона бутылками с бензином должна была не пропустить кацапов с электростанции ) и не допустил такого
29.04.2022 21:11 Відповісти
Не пропустить К электростанции
29.04.2022 21:13 Відповісти
Да немцы то больше некому, ну или Макрону опять один нарот в голову попал.
29.04.2022 21:13 Відповісти
А чи булы ци партнёры ВОБЩЕ? Я уже не верю ни одному слову Зеленского. Он щас выкручивается, потому, что знает о своих ( не знаю, как сказать - ******* или преступлениях?) за время войны и всеми силами пытается обелить себя и отвлечь внимание украинцев на что-то другое. Например, на, типа, "предательство" западных партнёров (опять)
29.04.2022 21:14 Відповісти
дерьмака и его брата ещё никто не называл до этого "міжнародними партнерами"
29.04.2022 21:17 Відповісти
германські німці та хранцуські жабоїди?
29.04.2022 21:17 Відповісти
"....Ми відмовилися...." da ti sho.....a che tam rusnja hozjainichaet shas ??
29.04.2022 21:18 Відповісти
Ну як чому? Тому що такі супергерої як ти, чомусь не йдуть її звідти виганяти.
29.04.2022 22:03 Відповісти
уберите осла от руководства страной а то так даже со львами в армии не победим
30.04.2022 03:49 Відповісти
немчура походу, они с удовольствием посасывают у русни за деньги
29.04.2022 21:42 Відповісти
Не хочу ображати,але нагадало Чикчирикові заяви,типу "я вам покажу,як на бяларусь хотіли напасти"(((Раз тобі народ повірив,й ти ніби не втік,став чоловіком та державником,то негоже такі заяви робити((
29.04.2022 21:49 Відповісти
Чому ти думаєш що це неправда? Про те що деякі наші партнери вважали що ми і 3 дні не протримаємося виявилося правдою.
29.04.2022 22:07 Відповісти
а ты тоже тримався? наверное сутки вел бой на хрещатике против ДРГ
30.04.2022 03:51 Відповісти
Ермак зійде за міжнародного партнера?
29.04.2022 21:56 Відповісти
Ось тут вже не звізди, зелений покруч!
29.04.2022 23:51 Відповісти
Спасибо найвеличайшему лидеру современности за мудрую оборону Энергодара!
29.04.2022 22:56 Відповісти
Что то Дуче про своего дружка Сцывоху давно не вспоминал
30.04.2022 03:14 Відповісти
він бреше.Він свідомо на союзників гонить,що виправдати своє бажання зустрітися на одинці з ху..лом
30.04.2022 08:48 Відповісти
****** как дышит. Что ты на нашей станции контролируешь, клоун? Все под контролем русских. И кто это "мы" нашли? Невозможно найти то, чего нет. По блокам никто не стрелял, ******** Хренов.
06.05.2022 01:48 Відповісти
 
 