Деякі міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під російський контроль, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні пропонували передати під технічний контроль Росії Запорізьку АЕС, причому це робили "наші міжнародні партнери".
"Нам пропонували передати АЕС під керівництво Росії, і пропонували, на жаль, деякі наші міжнародні партнери. Ми відмовилися", - сказав він у п'ятницю під час зустрічі з польськими журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що під час захоплення станції російськими військами "вони стріляли по ядерних блоках". "Спочатку МАГАТЕ сказала, що там жодних влучень не було. Це було неправда. Ми знайшли, вони влучили в ядерний блок", - сказав Зеленський.
На сьогодні, зазначив президент України, "частину АЕС окуповано російськими військовими. Технічні спеціалісти наші".
Зеленський сказав, що росіяни привезли на станцію технічних фахівців Росатома, але, зазначив він, ми знаємо, що вони хочуть поїхати, тому що вони не знають багатьох речей. Обладнання там сучасне, а вони бачили цю АЕС багато років тому. Вони під різними приводами намагалися виїжджати, вони не дуже хочуть там бути".
"На сьогодні технічно ситуацію ми контролюємо. Ми чекаємо на розблокування", - сказав президент.
