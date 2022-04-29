Двоє цивільних загинули на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, четверо отримали поранення, - ОВА
Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули двоє цивільних. Четверо отримали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 29 квітня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини: у Времівці і Шандриголовому. Ще четверо людей дістали поранення.
Крім того, медичну допомогу у Донецькій області було надано шістьом пораненим на Луганщині.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив він.
