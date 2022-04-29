УКР
Ризик того, що будь-які перемовини з росіянами закриються, є дуже високий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у в інтерв’ю для польських ЗМІ

"Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови (з росіянами – ред.), дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка по вбивству, і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо і бачимо", - підкреслив він.

 За словами президента, зараз процес переговорів із російською стороною "дуже уповільнений".

"Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони говорять, піднімають деякі питання. Але… якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати й наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина", - зазначив Зеленський. 

На його думку, для вирішення важливих питань потрібні лише прямі переговори президентів України та РФ.

"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін – я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має у них одна людина. І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу", - наголосив Зеленський.

+64
Страшнее войны с кацапами могут быть только переговоры с кацапами. То что мы сейчас имеем ето результат *мира* и *переговоров* с русофашистами. Будь Украина в состоянии войны с Москвой, сейчас бы такой жопы небыло потому что мы бы готовились к войне а не расслабившись получили удар в спину.
29.04.2022 21:16 Відповісти
+63
- Я разрушил твой дом. Я убіл твоего рєбьонка; ізнасіловал і убіл твою жену. Я убіл твоіх родітєлєй і сжог іх трупи... Давай договарівацца.
- Ну наконєц-то! Я так долго об етом мєчтал.
29.04.2022 21:21 Відповісти
+58
Мордор хоче капітуляцію, а не "нудні" перемовини. Зважаючи на список наших "перемовників" мене очікуваний результат лякає, бо не можна довіряти долю держави таким уй*обкам, хіба що вже в ОПі все вирішили(
29.04.2022 21:15 Відповісти
Вова такий переговорчивий, ну не може без а переговорить?
29.04.2022 21:13 Відповісти
Шоу-мен, що поробиш!..
29.04.2022 22:33 Відповісти
Не может быть никаких переговоров -- только полная капитуляция свинособак со всеми вытекающими !!! Остальные твари пусть пашут отрабатывают
30.04.2022 06:07 Відповісти
Только прямые переговоры❗Зеля ***** пистона вставит🖕
30.04.2022 08:19 Відповісти
ответь мне почему через украину качают раша газ???? в объёмах выше чем в 2021 г???? и на каких таких делах при войне РФ... ответь на это и ты увидишь подлую истину украинкой политики... нам разруху а им бабло потому как мы фашистский газ покупаем в Словакии и платим 50% надбавки кротрые укоро олигархи приближённые к Банкоывой ложут в свой карман
30.04.2022 08:46 Відповісти
Доки не було інтернету, лише родичі знали що ти... ну, далі по тексту.
30.04.2022 11:46 Відповісти
Репліка була до "Цитати, притчі, афоризми".
30.04.2022 11:49 Відповісти
Мордор хоче капітуляцію, а не "нудні" перемовини. Зважаючи на список наших "перемовників" мене очікуваний результат лякає, бо не можна довіряти долю держави таким уй*обкам, хіба що вже в ОПі все вирішили(
29.04.2022 21:15 Відповісти
Та періодично приїжжають, то Джонсон, то хто-небудь зі Штатів, видати шмарклі "пендаля животворящєго", після чого розмови про "пєрєґавори" на деякий час втихають..
29.04.2022 22:03 Відповісти
давать пендали зеленскому - это должны делать украинцы а не зарубежные лидеры
30.04.2022 03:53 Відповісти
Українцям в телевізорі сказали, що "не на часі" та "не розколюйте суспільство". Поки спрацьовує, але з кожним днем все більше вилазить косяків влади, які показують не дурість чи розпі,,,яйство, а цілеспрямовані дії в інтересах ворога, що кваліфікується як зрада.
30.04.2022 11:48 Відповісти
Страшнее войны с кацапами могут быть только переговоры с кацапами. То что мы сейчас имеем ето результат *мира* и *переговоров* с русофашистами. Будь Украина в состоянии войны с Москвой, сейчас бы такой жопы небыло потому что мы бы готовились к войне а не расслабившись получили удар в спину.
29.04.2022 21:16 Відповісти
Так війна вже іде вісім років.чи для вас вона почалась з запрошення на шашлики?
29.04.2022 21:33 Відповісти
Запрошення на шашлики гарно розкриває ставлення Зеленського до війни з Росією: "головне перестати стріляти".
29.04.2022 22:37 Відповісти
...стратєг, разом із пєговорною щоблою - агроподолоєрмаком. Коли з жовтня йому тикали із Заходу на загрозу, то вони на лижах в Буковелі отдихали після укладання асфальту на дороги та планували дєрєбан наступного бюджету.
30.04.2022 04:49 Відповісти
29.04.2022 21:17 Відповісти
Для завершення війни треба не угоду готувати, а ракетні установки і танки, бл@ть
29.04.2022 21:34 Відповісти
Земля не втрачає надію отримати від Путлера ярлик на князювання років на 20 на кшталт Лукашенка.
29.04.2022 21:18 Відповісти
Да ты шо, да не может быть 0_О.
29.04.2022 21:19 Відповісти
чого його так тягне на рандеву до *****?
29.04.2022 21:20 Відповісти
бо мабуть хоче бути рівним йому??
29.04.2022 21:23 Відповісти
нет он хочет сдать территории и на шашлыкм
30.04.2022 03:54 Відповісти
бо воно - ******!
29.04.2022 22:13 Відповісти
у мене одного виникає матюкання при слові --перемовини,? Зеленського з окупантами? *******...та шо тобі ще треба..купа вбитих і поранених .зруйновані міста..той дальше киздить про перемовини.
29.04.2022 21:20 Відповісти
Может затмение повлияет?
29.04.2022 21:36 Відповісти
Зброю дають і Америка говоре Україна переможе
Шо тобі Зе... потрібно?
29.04.2022 21:38 Відповісти
Я так думаю, что Зеленский не хочет ще б1льшо1 купи вбитих 1 поранених, ще б1льшого числа зруйнованих м1сць - тому хоче зупинити в1йну, щоб залишилось хоч що-небудь живе та непошкоджене. Тому 1 говорить про перемовини, що над1еться спасти Укра1нц1в та Укра1ну, припинивши в1йну.
30.04.2022 01:25 Відповісти
кацапы идите вы на хер с такими предложениями вместе с вашим зенелохом
30.04.2022 03:56 Відповісти
Від ЗЕ та його бажань нічого не залежить.
Його дитяча політика примирення з рашкою призвела до недостатньої підготовки українців до війни. Він вважав росіян людьми ? Йому і всій решті давно говорили що вони влаштують бійню , бо так вже було. Але ж знову у відповідь лунало - Бандера суперечлива постать, мову на хліб не намастиш. Ну і от.
30.04.2022 08:09 Відповісти
Війну завершують або перемогою,або поразкою.Десь" посередині" війну не завершують.
30.04.2022 08:17 Відповісти
Клован вже не знає як ще заглянути в оченятно саурона (заднє око), бо сам саурон *віляє* тим оком...
29.04.2022 21:20 Відповісти
- Я разрушил твой дом. Я убіл твоего рєбьонка; ізнасіловал і убіл твою жену. Я убіл твоіх родітєлєй і сжог іх трупи... Давай договарівацца.
- Ну наконєц-то! Я так долго об етом мєчтал.
29.04.2022 21:21 Відповісти
якби хтось з родини зе загинув, була б інша розмова...
29.04.2022 21:26 Відповісти
Так, але я про інше. Від рук орків страждають пересічні українці, але за них всіх "розписується" один Гундосий.
29.04.2022 21:31 Відповісти
40 стран дают лендлиз, это гвоздь в любые переговоры!!
29.04.2022 21:21 Відповісти
Боже, яке кончене.
29.04.2022 21:27 Відповісти
Цей мем це просто брильянт!😀
30.04.2022 04:23 Відповісти
набор противоречащих друг другу фраз...
понимая бесполезность переговоров...видя неадекватность, агрессивность, даже садизм и маниакальную ненависть русни...бояться риска потерять возможность бесперспективных переговоров? ауууу... взвешивай риски усталости от твоего противоречивого бреда наших друзей, оружие поставляющих и беженцев принимающих... вот тут риски от потери поддержки и понимания были бы смертельными для Украины... и для тебя печальный клоун в футболке хаки
29.04.2022 21:27 Відповісти
Назвати те, чого бажає патріотично налаштована більшість твого народу «ризиком»?

Він навіть не ЗЕ; він - ФЕ!
30.04.2022 04:25 Відповісти
Агенты Кремля никак не угомонятся...
29.04.2022 21:28 Відповісти
Я не зрозумів: він з цього приводу радіє чи жаліється ?
29.04.2022 21:30 Відповісти
... жаліє, він з другого дня війни кожен день тараторить про пєрєгавори, таке враження, що в нього комплекс неповноцінності щодо х...уйла, напевне колись на карпаратівє того смішив "про тупих хахлів, голодомор та томос".
30.04.2022 04:59 Відповісти
Які можуть бути перемови з террористами, брехунами та вбивцями? Морда кацапа має бути бита, язик вирваний, а двері закриті. "Борщ та водяра не сумісні".
29.04.2022 21:31 Відповісти
***** со всей кацапней загонят в стойло и отчюбучат❗👊
Но борщом водку закусить это💥👍
30.04.2022 08:23 Відповісти
Зеленського-актора, очевидно, дуже принижували на закритих московських корпоративах. Звідси таке нав'язливе бажання особистої зустрічі з путіним, зустрічі "на рівних" :
"Ну, що, Вова, що там у тебе за компромат на мене ? Поговоримо про ціну ..."
29.04.2022 21:32 Відповісти
А воно знов за рыбу гроши. Никак не хочет отказаться от мечты преданно заглянуть в ********** очко. Зеленскому нужен психиатр, таблетки и крепкие санитары. Дело уже даже не в Украине. В рашке теперь на полном серьёзе воюют с НАТО и все хотелки Зеленского о переговорах ни к чему не приведут. Зеленского и его ЗЕплесневелых "переговорщиков"уже исключили из уравнения
29.04.2022 21:32 Відповісти
Та й дякуємо! Бо чесно кажучи кожен раунд тих переговорів з команди зрадників і прокремлівських гандонів , аніж по моралі лупив сильніше від кацапських ракет!
29.04.2022 21:36 Відповісти
Я думаю, ему нужны конвоиры. И не только ему одному.
29.04.2022 23:49 Відповісти
ГлавЗебилу,хоть кол на голове долби,- хочу заглянуть в очко *****...
29.04.2022 21:37 Відповісти
"остаточно все вирішує одна людина". І невже це не навеличнішій лідор **********?
29.04.2022 21:37 Відповісти
Вова в глубине души начинает прозревать? Или это волшебные пендели с Запада
29.04.2022 21:38 Відповісти
А після закатованого Рибака (та сотень инших патріотів) блаЗЄнський щось патякав про "...отодвінулі ґраніци..."
29.04.2022 21:38 Відповісти
Клініка... Чувак сам до себе балака.
29.04.2022 21:38 Відповісти
Ти зі своїми дєрьмаками і подоляками справді вважаєш, що ***** влаштував війну, щоб підписати якийсь договір та відступити?
29.04.2022 21:42 Відповісти
с кацапами надо вести переговоры исключительно для обмена военнопленными, наших парней надо выменивать на ихнее дерьмо, больше ни для чего с ними говорить
29.04.2022 21:43 Відповісти
Які "договорняки" боргує путлеру,які обіцянки порушені ЗСУ й українцями ?! Так поводиться той кому ,вкрай,потрібно пояснити "боссу" що "я хороший,я все виправлю,я не винен,не списуйте мене"!
29.04.2022 21:46 Відповісти
Не нервничайте. Я сам не любитель Зеленского. Но после начала войны мне кажется, что иногда он говорит правильные вещи для Запада. Сейчас его слова ориентированы не на нас. Он показывает, что ***** недоговороспособен. Пусть работает. У него пока получается.
29.04.2022 21:48 Відповісти
Ляпати язиком на полі дипломатії - для цього МЗС є. Вони вчились на це. А його справа по Конституції - дбати про оборону Батьківщини. Але ж звідкіля у нього ті навички ...
29.04.2022 21:58 Відповісти
Стаття 106. Президент України:

.................................................................................................................................................................................................................

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Что именно из этого момента вам неясно? Президент - лицо страны. Нравится-не нравится - дело десятое. Но весь мир воспринимает его именно как главу нашей страны.
29.04.2022 22:11 Відповісти
какая отвратительная рожа(с)
29.04.2022 22:17 Відповісти
ключевое слово "иногда!"???
29.04.2022 22:16 Відповісти
Ты зелений дракон ще не наговорився?
29.04.2022 21:51 Відповісти
Та хватить скиглити уже. Збройні сили з союзниками зроблять все що треба і без твоїх "переговорів".
29.04.2022 21:53 Відповісти
Є ризик що хтось до3,14здиться як Мануель Нор'єга
29.04.2022 22:02 Відповісти
"Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони говорять, піднімають деякі питання. Але… якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати й наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина", - зазначив Зеленський.

Я вже давно зауважив, перекладачи, котрі перекладають для англомовної аудиторії ось такі "глибокі" думки "найпопулярнішого президента світу", як останнім часом його стали величати, мають складнощи і тому хитрують.
Кожен переклад, який чуєш, насправді є довільна форма інтерпретації сказаного так, як сказане зрозумів конкретний перекладач.
Українська є моя перша мова, але зрозуміти що воно хоче сказати, коли не користується заготовленим зарання текстом, просто неможливо.

азаров з його бімбами і кровосісями виглядає як уособлення Цицерона і Макіавелі у одній особі.
Як таке диво могло стати президентом 40-мільйоної країни?
29.04.2022 22:18 Відповісти
"Як таке диво могло стати президентом 40-мільйоної країни?" (С) Дуже просто - пообіцяло швидкий мир. Під час війни вибори проводити не можна, гарантовано переможе популіст.
29.04.2022 22:35 Відповісти
Зрозуміти справді інколи неможливо. Складається враження, що в нього дуже низький рівень інтелекту. Це напружує, бо виникає підозра, що він насправді не керує і не приймає рішення, лише озвучує.
29.04.2022 23:13 Відповісти
вся пропагандистська машина кацапстану працювала на це. бо путлер сказав - хто завгодно, аби не Порошенко. тому провели операцію "Буратіно", описану в кгбістський підручниках. плюс Коломойський з його Г+Г.
тупі барани і проголосували "по приколу". хуженєбудєт і хотьпоржом.
30.04.2022 08:20 Відповісти
Хто зупинить цього договорняка ?!!
29.04.2022 22:18 Відповісти
Український народ не проти ваших особистих переговорів. І вони таки відбудуться, якщо бажання настільки нестримне, ось тільки місце проведення вам точно не сподобається.
29.04.2022 22:28 Відповісти
Меня интересует только один вопрос - вбросы на эту тему это работа информационных сил противника или он правда 3.14дорас ?
29.04.2022 22:38 Відповісти
ну правда зеленский предатель да к тому же еще и тупой
30.04.2022 03:59 Відповісти
я думаю, там уже і в москві оторопіли від непрохідної тупості зе. оце, думають, партнерішка.... здатися і то не може нормально. цілий полковник фсб Єрмак не може його до тями привести. як обкуриться, так і знов шопопало робить.
30.04.2022 08:23 Відповісти
3.14
29.04.2022 22:50 Відповісти
І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу", - наголосив Зеленський. "зе" - домовлятися із світовим рашистським кидаловим - це бути співучасником продовження, в майбутньому,дальнішої окупації України.Тисячолітня історія всіх домовленостей з рашистом вказує, не на домовленості,котрі рашисти виконують ,а на постійну брехню, котру рашисти цілий час використовують для окупації чужих земель. Мир має бути здобутий перемогою, а не угодою. Цицерон Марк Туллій.
29.04.2022 22:55 Відповісти
Останнім часом кастроподібний перестав бикувати на Захід. Невже домовився із США про програму захисту свідків для себе після війни?
29.04.2022 23:19 Відповісти
каломойський мапет на пресконференції знову торочить про якийсь "всіохоплююучий доовір безпєкі" і ні слова про прописаний в Конституції курс в НАТО, не дивлячись на те, що за мить нагадувало журналістам, що є "гарантом канстітуціі". Але кого це вже цікавить після ленд-лізу США )
29.04.2022 23:42 Відповісти
Та ****** ти зі своїми переговорами!!!. Коли та зелена зелупа заспокоїться ??? Іди ти вже з російським кораблем.
29.04.2022 23:50 Відповісти
Пусть договаривается, я знаю что у зеленского ничего не получится

КПД переговоров - 0%

по одной простой причине

***** - недоговороспособен

Пусть запад видит надвигающуюся катастрофу на всю планету, которая может быть уничтожена за 20 минут кровавым маньяком, депутатом Кивой и депутатами госдумы которые весь вечер машут ядерной дубиной
30.04.2022 00:02 Відповісти
с добрым утром, зеленский. Не прошло и 2 месяца...
30.04.2022 00:19 Відповісти
Какие ещё переговоры? Замочить по максимуму до капитуляции Москвы.
30.04.2022 00:20 Відповісти
Знову в очко кортить заглянути? Поміж рядків прямо читається це ******** бажання. Прямо якась нав'язлива ідея...
30.04.2022 00:37 Відповісти
у ЗЕленого с ху..лом сорвался блицкриг ... вот так нежданчик. Один мечтал по Киеву парадом пройти, другой мечтал второй "оманский" платеж получить за отработанное... А тут украинский народ с Армией вмешались, всю "любовь-морковь" "вовикам" сломали... теперь "шашлычки" в Мацкве на 9 мая отменяются ...
30.04.2022 01:23 Відповісти
Буряту в сраку ті перемовини.
І остальним чуркам..
Про які перемовини з дебілом? крайня стадія альцгеймера.
І воно ще своїм Паркінсоном дроче весь світ.
Нажме на кнопку, ядерну.
Я не впевнений, що воно стулепне унітаз змити кнопкою.
30.04.2022 01:41 Відповісти
Блін, як ти дістав своїми переговорами. Аби ти тільки знав !

До тебе ще не дійшло, що москальня НІКОЛИ не дотримується своїх угод, ні обіцянок.

В Іловайську обіцяли. Ще 23.02. патякало, що =нє сабірєцца нападать на= Україну.

На якого тобі ті переговори ? От для чого ?

В =ґлаза вже ж сматрєл= у Парижі.

Замовкни і не зли людей.
30.04.2022 01:52 Відповісти
Тільки думав написати - "як ти вже Вова Зе заї#ав з своїми перемовинами" !!! Якась нав'язчива ідея у Зеленського....
30.04.2022 02:30 Відповісти
Та какие переговоры могут быть после всего, только тотальное уничтожение орков!
30.04.2022 04:14 Відповісти
а большая ли разница между упоротостью и упорным стремлением достижения цели? один такой упоротый окончил на острове Святой Елены... потому что был не упёртым, а упоротым...
30.04.2022 05:20 Відповісти
Сворачивайте уже эту шарманку.
30.04.2022 05:46 Відповісти
В арсенале у Зе остался один приёмчик: он готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. (с). Эту идею он вынашивает с 2014 г.
30.04.2022 08:19 Відповісти
він досі зустріччю з ****..м марить...і заради тої зустрічі може дров наламати
30.04.2022 08:46 Відповісти
Володя! Завали свою смердячу пельку!!!
30.04.2022 09:04 Відповісти
Казковий довбень.

Ну от зустрівся Зєля нарешті з Х-лом - що далі?!

- Ладімір Ладіміровіч, рад вас відєть, давайтє...

- Подпісивай капітуляцию клоун долбаний!

- Нє, ну так же ж ніззя, ви неправильно понімаєте перего...

- Да я їх на х вєртєл, я вас всєх убью!

- Позвольтє, но ето же нєконструктівно і аморально, ми...

- Карочє іді з Мєдінскім болтай кретін, мнє прікази по убійству украінцев отдавать пора.

Ще гірше буде тоді, коли Х-ло таки щось пообіцяє. І, звісно, не виконає. А Зєля буде стараться, як останній дурень. А на кону вже - життя всіх українців та Україна як держава.
Занадто дорого нам Зєліни мирні ініціативи обходяться...
30.04.2022 09:20 Відповісти
...то ризик для кого? для ОП? Для рейтинга?
30.04.2022 12:49 Відповісти
 
 