Ризик того, що будь-які перемовини з росіянами закриються, є дуже високий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у в інтерв’ю для польських ЗМІ

"Ризики того, що повністю закриються будь-які розмови (з росіянами – ред.), дуже високі. Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка по вбивству, і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо і бачимо", - підкреслив він.

За словами президента, зараз процес переговорів із російською стороною "дуже уповільнений".

"Тому що присутність і діалог у відеоформаті представників делегації є на якомусь рівні. Вони говорять, піднімають деякі питання. Але… якщо мене цікавить думка нашої сторони, нашої делегації, нас цікавить, що підготували наші дипломати й наші переговорники, то там я не хотів би, щоб ми грали в цей політичний театр одного актора. Вони там про щось говорять, але ми знаємо, що остаточно все вирішує одна людина", - зазначив Зеленський.

На його думку, для вирішення важливих питань потрібні лише прямі переговори президентів України та РФ.

"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін – я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність має у них одна людина. І тому тільки прямі перемовини і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось це моя віра і остаточне розуміння всього цього процесу", - наголосив Зеленський.

