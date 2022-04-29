Інструктори зі США тренують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи, - Пентагон

Американські інструктори готують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи у рамках надання допомоги українській армії.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою в рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених для допомоги Україні", - пояснив він.

Водночас він зазначив, що США не планують проводити такі тренування на території України.

"Тренування проходитимуть поза Україною, ми розглядаємо можливість проведення віртуальних тренувань, коли інструктори будуть перебувати поза Україною, а українські солдати - в Україні", - додав речник Пентагону.

За словами Кірбі, "на підтримку безпеки та збройних сил України з 2021 року США направили $4,3 млрд".

