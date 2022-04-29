УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7726 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 316 11

Інструктори зі США тренують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи, - Пентагон

сша,зсу

Американські інструктори готують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи у рамках надання допомоги українській армії.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою в рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених для допомоги Україні", - пояснив він.

Водночас він зазначив, що США не планують проводити такі тренування на території України.

"Тренування проходитимуть поза Україною, ми розглядаємо можливість проведення віртуальних тренувань, коли інструктори будуть перебувати поза Україною, а українські солдати - в Україні", - додав речник Пентагону.

За словами Кірбі, "на підтримку безпеки та збройних сил України з 2021 року США направили $4,3 млрд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін

Автор: 

Пентагон (1455) військові навчання (2796) Кірбі Джон (526) ЗСУ (7854)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Наши хлопцы быстро учатся так что скоро наступит время освобождения от касапской мрази нашей Прекрасной Украины.
показати весь коментар
29.04.2022 21:30 Відповісти
+21
Головне підготувати перші групи. А далі процес піде в геометричній прогресії.
показати весь коментар
29.04.2022 21:35 Відповісти
+14
Писали що 11 льотчиків на F 16 літали.
Може і правда..
показати весь коментар
29.04.2022 21:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наши хлопцы быстро учатся так что скоро наступит время освобождения от касапской мрази нашей Прекрасной Украины.
показати весь коментар
29.04.2022 21:30 Відповісти
Головне підготувати перші групи. А далі процес піде в геометричній прогресії.
показати весь коментар
29.04.2022 21:35 Відповісти
Щиро дякуємо!
показати весь коментар
29.04.2022 21:42 Відповісти
Писали що 11 льотчиків на F 16 літали.
Може і правда..
показати весь коментар
29.04.2022 21:44 Відповісти
А чому б і ні. Відкриті ресурси США, а це і літаки.
показати весь коментар
29.04.2022 21:49 Відповісти
читав таке в Твіттері.
показати весь коментар
29.04.2022 21:53 Відповісти
Навіть якщо б вони почали навчання на початку війни - то ще б не літали. Можливо їх катали на двомісних учбових літаках, але і тоді до самостійного застосування у війні пройде не менше року.
показати весь коментар
30.04.2022 09:28 Відповісти
Perfect... just perfect
показати весь коментар
29.04.2022 21:45 Відповісти
Ну навчити як двухсотити тобто утілізувати рюсню самі українськи вояки можуть кого завгодно .

Але тут справа в іншому -- освоєння натівської бойової техніки .
Кажу це як ветеран гарматної справи . Здається ... гарматам вже 800 років , але кожні 30-40 років ця машинка настільки удосконалюється , що ось десь так 15 років тому на відстані 15-20 км точність попадання снаряда в 5 квадратів для стаціонарної 155 мм була задовільною , а зараз ті ж 155мм б"ють на 50 км й вже задовільна точність в 2-3 метра . Дрони смінюють сутність навіть артилерії .
Я 15 років тому тільки-тільки застав цей початок ери дронів . До речі , це відповідь тим , хто йще 30-40 років стверджував , мовляв навіщо стаціонарні гармати , коли є САУшки й ракетні заряди .

******** некерованна (тобто з дешевим снарядом) гармата дає ту ж саму точність , що й крилата ракета , тільки дешевша в разів 50 , якщо не в 100 . Ну а САУ взгагалом по своїй конструктивній особливості не може бути точною зброєю ...

Й саме тому Україні більше всього військові НАТО й не тільки надають саме високоточну артеллерію як важку зброю й це як не дивно може здаватися може стати ключовим моментом в майбутньому успіху уркаїнського визвольного наступу .
Це у ********** ворожа терріторія й вони б"ють по площам навіть з крилатих ракет .
А українці звільняють свою терріторію зі свома громадянами й тут требо ювелірна точність атри .
Орки йще будуть прикриватися мирними громадянами . Тому як згадаю Херсон й Маріупіль , так жах бере -- як чистити ці міста від ординської плесені ?!
показати весь коментар
29.04.2022 22:02 Відповісти
Городы чистить придётся свитчблейдами. И парнями ВСУ и легиона.
показати весь коментар
30.04.2022 00:50 Відповісти
SAU nemeckije uze vasi prosli trenirovku,gorazdo trudnej jest gepard sto nemci postavit,tut nuzno bolse vremia,no takyje ze imejet rumini u nix mozno poucitsia takze
показати весь коментар
29.04.2022 22:42 Відповісти
 
 