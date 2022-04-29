Інструктори зі США тренують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи, - Пентагон
Американські інструктори готують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи у рамках надання допомоги українській армії.
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ці тренування проходять у Німеччині, в інших місцях Європи, вони є прямою підтримкою в рамках нещодавніх пакетів допомоги з боку США, розроблених для допомоги Україні", - пояснив він.
Водночас він зазначив, що США не планують проводити такі тренування на території України.
"Тренування проходитимуть поза Україною, ми розглядаємо можливість проведення віртуальних тренувань, коли інструктори будуть перебувати поза Україною, а українські солдати - в Україні", - додав речник Пентагону.
За словами Кірбі, "на підтримку безпеки та збройних сил України з 2021 року США направили $4,3 млрд".
Може і правда..
Але тут справа в іншому -- освоєння натівської бойової техніки .
Кажу це як ветеран гарматної справи . Здається ... гарматам вже 800 років , але кожні 30-40 років ця машинка настільки удосконалюється , що ось десь так 15 років тому на відстані 15-20 км точність попадання снаряда в 5 квадратів для стаціонарної 155 мм була задовільною , а зараз ті ж 155мм б"ють на 50 км й вже задовільна точність в 2-3 метра . Дрони смінюють сутність навіть артилерії .
Я 15 років тому тільки-тільки застав цей початок ери дронів . До речі , це відповідь тим , хто йще 30-40 років стверджував , мовляв навіщо стаціонарні гармати , коли є САУшки й ракетні заряди .
******** некерованна (тобто з дешевим снарядом) гармата дає ту ж саму точність , що й крилата ракета , тільки дешевша в разів 50 , якщо не в 100 . Ну а САУ взгагалом по своїй конструктивній особливості не може бути точною зброєю ...
Й саме тому Україні більше всього військові НАТО й не тільки надають саме високоточну артеллерію як важку зброю й це як не дивно може здаватися може стати ключовим моментом в майбутньому успіху уркаїнського визвольного наступу .
Це у ********** ворожа терріторія й вони б"ють по площам навіть з крилатих ракет .
А українці звільняють свою терріторію зі свома громадянами й тут требо ювелірна точність атри .
Орки йще будуть прикриватися мирними громадянами . Тому як згадаю Херсон й Маріупіль , так жах бере -- як чистити ці міста від ординської плесені ?!