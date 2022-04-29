Одна людина загинула, п’ятеро поранені в результаті ворожих обстрілів на Харківщині, - прокуратура
У п'ятницю окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів області, через що 1 мирний житель загинув, 5 поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
"У результаті ворожих артилерійських та мінометних ударів по житлових районах міста та області (...) поранення отримали 2 мешканці Харкова, у Золочівській громаді - 1 поранений, 1 особа постраждала в Лозівській громаді та 1 особа у Барвінківській. У Харкові в результаті обстрілів Шевченківського району 1 особа загинула", - зазначається у повідомленні.
