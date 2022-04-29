УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11411 відвідувач онлайн
Новини
2 056 0

Одна людина загинула, п’ятеро поранені в результаті ворожих обстрілів на Харківщині, - прокуратура

харківщина

У п'ятницю окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів області, через що 1 мирний житель загинув, 5 поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

"У результаті ворожих артилерійських та мінометних ударів по житлових районах міста та області (...) поранення отримали 2 мешканці Харкова, у Золочівській громаді - 1 поранений, 1 особа постраждала в Лозівській громаді та 1 особа у Барвінківській. У Харкові в результаті обстрілів Шевченківського району 1 особа загинула", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти майже безперервно обстрілювали Харківщину протягом дня: П'ять осіб загинули, 11 отримали поранення

Автор: 

обстріл (30447) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 