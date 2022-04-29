На Донбасі за 29 квітня відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.
Як інофрмує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Ну і літачки майже майже 200...
залиште вікно браузера відкритим, все атака почалася!
http://stoprf.info/?id=2
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
YOUTUBE.COM
ЧОРНОВІЛ: Такого не було з часів Другої Світової - весь світ об'єднався! | @Dmytro News LIVE
Садок вишневий коло хати
Москаль прикопаний лопатой
Чому москаль в садку при хаті ?
Бо не х-й було нападати !
Прикопали москаля вдоль дороги
Видно руки ,видно ноги , видно роги
Прикопали москаля як собаку
Видно роги ,видно ноги , видно сраку.