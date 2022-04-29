УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 319 14

На Донбасі за 29 квітня відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб ООС

танк,ворог,враг

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інофрмує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

На Донбасі за 28 квітня відбито 9 атак ворога. Знищено 6 танків, 1 артсистему, 12 одиниць бронетехніки, 1 літак та 5 безпілотників, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22362) операція Об’єднаних сил (6725)
Тримайтесь і бережіть Україну. Вона понад усе
показати весь коментар
29.04.2022 22:39 Відповісти
Ну що ж, втрати танків перевалили за 1000 сьогодні!!! Неймовірна цифра. Слава ЗСУ!!!
Ну і літачки майже майже 200...
показати весь коментар
29.04.2022 22:39 Відповісти
Дорогенькі наші . славні нащі захсисники! Тримайтеся! Всі сили небесні благаємо вам на поміч. Молимося всі за вас! Слава вам. ЗСУ!
показати весь коментар
29.04.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 22:48 Відповісти
Зупинимо Агресора Разом!

залиште вікно браузера відкритим, все атака почалася!

http://stoprf.info/?id=2
показати весь коментар
29.04.2022 22:49 Відповісти
Шана та підтримка воїнам світла !
показати весь коментар
29.04.2022 22:51 Відповісти
Там бєлгород того, горить трошки зараз вночі...

Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
показати весь коментар
29.04.2022 22:57 Відповісти
до їхнього дня победи, я впевнений, ми знищимо більше 1200 танків і більше 200 раша-фашистських літаків.
показати весь коментар
29.04.2022 22:57 Відповісти
Скорость ************ увеличилась, и это радует. Теперь технику количеством 1 БТГр уничтожают за одни сутки. Имеем 80 БТГр противника. Для потери боеспособности и остановки наступления группировки нужно уничтожить хотя бы 10%,лучше 20%. Для полного разгрома нужно выбить 50%.И не забываем, что после уничтожения первых 10% далее скорость потерь увеличивается в прогрессии.
показати весь коментар
29.04.2022 22:58 Відповісти
Хароший роSSіянин - мертвий роSSіянин!
показати весь коментар
29.04.2022 23:01 Відповісти
Слава нашим героям ! Слава Украіні !
показати весь коментар
29.04.2022 23:09 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM8yyYKRBrxA%26fbclid%3DIwAR1Xb0xXsl6KiEl7GZdXjBcZtdvsTUtWoDu6w6B4-6c7VKKAMqskY8DzvUQ&h=AT0UpQvm0zv_s6KrmprbMUJUILShvJuiz4AS5JaxBBCZsPFexgp55_Id-VtslSbHyD82AYCrl-u53NtVQkgorKROr0jGTzMgUYXLRU0WzdhnNYQUHZoJxEYITsREW35pQZo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rOojc-n1PxlHYie--pPdyhjhoiJK4W3iR1gpHOlX5bEld-duPFkMwhVri5X66tLOCzzMtN6NNRvlHbJ8JWDhgfIyLha99sUJGNvL6ZZlfQBS3KZYfdhIbk_cMgwAdOY49 https://www.youtube.com/watch?v=M8yyYKRBrxA



YOUTUBE.COM


ЧОРНОВІЛ: Такого не було з часів Другої Світової - весь світ об'єднався! | @Dmytro News LIVE
показати весь коментар
29.04.2022 23:09 Відповісти
Молодці наші хлопці. Ось і вірш для підняття настрою.
Садок вишневий коло хати
Москаль прикопаний лопатой
Чому москаль в садку при хаті ?
Бо не х-й було нападати !
Прикопали москаля вдоль дороги
Видно руки ,видно ноги , видно роги
Прикопали москаля як собаку
Видно роги ,видно ноги , видно сраку.
показати весь коментар
29.04.2022 23:21 Відповісти
Подбитые танки орков это хорошо, но артиллерийские установки ещё лучше
показати весь коментар
29.04.2022 23:30 Відповісти
 
 