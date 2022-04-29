Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Києва під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша, ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді.

Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни!" - наголосив він.

