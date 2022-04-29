УКР
Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Києва під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша, ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді.

Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни!" - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не здамося, - генсек ООН Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва

ООН это кружок малахольных импотентов с признаками вырождения и дегенерации ..
29.04.2022 22:47 Відповісти
Удар по Києву в час визита гутереша - це не принижения ООН
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
29.04.2022 22:51 Відповісти
Вони потужно занепокоються
29.04.2022 22:47 Відповісти
ООН это кружок малахольных импотентов с признаками вырождения и дегенерации ..
29.04.2022 22:47 Відповісти
але капусту вони отримують справно
29.04.2022 22:49 Відповісти
ООН це перш за все трибуна людства де голос кожного народу буде почутий. Це не "ісполнітєльний комітєт" і не "розстрільна команда". Є велика різниця між "солою Права" і "правом сили"...
30.04.2022 00:48 Відповісти
вони тепер Організація Обстріляних Націй
30.04.2022 00:58 Відповісти
Вони потужно занепокоються
29.04.2022 22:47 Відповісти
а що має робити оон? ну, зроблять стурбовані ...бальники.
до речі, так само як зробило розумні морди наше керівництво коли через кордон, без суду, без встановлення походження випустили 320кг незадекларованих доларів. (32 ляма налом)
а в угорщину в,їхало тільки 28
от де ділися 4 ляма?
чому у вінничанки незадекларованих 9 тисяч забрали на зсу а у цієї суки ні?????????
я до того що коли ми запитуємо когось про щось
то маємо зпочатку запитувати себе.
зеля виявився з яйцями, патріотом.
а коя катлета як херачив чорні справ на митниці так і продовжує.
а він людина президента
30.04.2022 11:23 Відповісти
ООН - немічне.
29.04.2022 22:49 Відповісти
А яку потужну відповідь можна чекати від ООН: занепокоєння чи глибоку стурбованість?
29.04.2022 22:51 Відповісти
Шокованність
29.04.2022 22:53 Відповісти
Мабуть це був докір камандувача ЗСУ
30.04.2022 08:21 Відповісти
Удар по Києву в час визита гутереша - це не принижения ООН
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
29.04.2022 22:51 Відповісти
наразі ж хло 9 травня з великою імовірністю оголосить війну світобудові й глобальну мобілізацію рашарейху...
29.04.2022 23:12 Відповісти
і пішла хвиля від ооні - і слів правильних:
"we won't give up, we will ******** efforts to save ukranians"
і які це "efforts" ви збираєтесь "******** "як до сіх жодного не було?
кацапня в ооні? в раді безпеки? з правом вето? - ооні нема.
29.04.2022 22:53 Відповісти
Вдвойне глубоко шокированы, и выразят вдвое более решительное осуждение.
30.04.2022 00:24 Відповісти
Там бєлгород того, горить трошки зараз вночі...
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
29.04.2022 22:55 Відповісти
Скинь посилання на Бєлгород, пліз!
29.04.2022 23:11 Відповісти
по ящику полчаса назад сказали - в белгороде много курят. и шо там хз. но пылает знатно.
30.04.2022 00:10 Відповісти
блаЗЄ мабуть не знає, що ООН не може ніяк відповісти, бо не має своїх "дивізій". Ти дивися, щоб Україну не принижували та давай відповідь. А "ґутеррішам" начхати на нас. У нього все ОК.
29.04.2022 22:55 Відповісти
А тоді хто такі "Блакитні каски ООН"?
показати весь коментар
30.04.2022 11:00 Відповісти
Про миротворчий контингент ООН щось чув?
30.04.2022 11:16 Відповісти
Приниження - це коли пілоти просять купити літак по тв, а ти клоун за 3 роки нічого не зробив ні для авіації, ні для армії! Чи ти думав що з Коломойським будеш три роки розкрадати країну, а хтось інший замість тебе буде воювати?
29.04.2022 22:56 Відповісти
В Приднестровье начались учения.. можно фильм про вторую мировую снимать без декорация
29.04.2022 23:02 Відповісти
ну *******, шо візьмешь?
вони ще 2гу світову не довоювали... - по полях по кочках...
29.04.2022 23:15 Відповісти
Всё что здесь реально грозно выглядит-это лопаты возле очка ))
30.04.2022 00:01 Відповісти
вы не понимаете. это гравицапа. последней модели.
30.04.2022 00:16 Відповісти
саперна лопатка це не тільки по стаці трах коли біжиш- це і сковородка...
30.04.2022 11:53 Відповісти
стаці - "сраці" - хто біґав той знає....
30.04.2022 12:02 Відповісти
ООН - НЕ НАТО!

Яку "потужну відповідь" ти від нього чекав?!
29.04.2022 23:03 Відповісти
Виключення лаптєрейху з радбезу,наприклад.
30.04.2022 00:15 Відповісти
та ще китай, теж може вето накласти
30.04.2022 07:55 Відповісти
Думаю це було адресовано ЗСУ
30.04.2022 08:27 Відповісти
Зеленский прав, автоматизированная система учёта евростурбованостi сегодня показала 19 меркелей против 1800 вчерашних.
29.04.2022 23:06 Відповісти
ну як так то і сценарій слувовні треба відследити з моменту отбулавлювання ґоловнюка потижднево...
30.04.2022 11:59 Відповісти
Що з південним напрямком???
Куди зник генерал Марченко???
Чому зупинилось звільнення херсонщини і більше того - чому орки підбираються до околиць Миколаїва з півдня???
Чи Марченко знов ув´язнили, у нагороду за рятування Миколаїва та Одеси, що не входило у плани зєрмака по здачі України???
29.04.2022 23:07 Відповісти
Може пів місяця тому задавав теж саме питання-ну, не може бути, щоб ніхто нічого не знає... Альо, Бутусов, просвіти народ
30.04.2022 06:22 Відповісти
Якщо окупанти займаються не обороною, а фейкореферендумами, рублєзонами окупованих територій, не тримають значних військ на півдні, то мабуть уже про щось домовились
30.04.2022 08:34 Відповісти
ООН це безпомічне скупчення політичних імпотентів. Це зрозумів путєн вже давно і сцяти на них він хотів.
29.04.2022 23:07 Відповісти
так то пиндосы с оонами вынни?скажите бубе, шо достать до аэродромов луканоида можно из катапульты.
29.04.2022 23:07 Відповісти
Палишься, кацап.
30.04.2022 06:58 Відповісти
А ось і наша відповідь: "Поддержать область песнями и юмором приехали группа Вопли Видоплясова, Pianoбой и юмористы-кварталовцы". Хоть паржем.
29.04.2022 23:08 Відповісти
Протриндить , і зникне ...Завтра віщать буде єрмак...Або подоляк,давненько не чути було його...
29.04.2022 23:11 Відповісти
и вообще...жмурить вооружённых кацапов по периметру за поребриком богоугодное дело.
29.04.2022 23:12 Відповісти
Ну если бы попали в немощного морально старикана тогда может быть ООН и зашевелилаь . А так чему удивляться. Если страна -террорист напавшая на другую страну ещё в ООН и имеет право вето.
29.04.2022 23:13 Відповісти
Хіба в школі цього не вчили? Ви переплутали ООН з НАТО. Це не військовий союз, а перемовний майданчик. Генасамблея уже сказала своє фе переважною більшістю.
Незрозуміло чому Україна на генасамблеї не внесла резолюцію про виключення агресора з радбезу.
30.04.2022 08:47 Відповісти
Пустое место это ООН, да ещё с кацапами в совете безопасности
29.04.2022 23:14 Відповісти
Позавчора Фейгін розказував,що оркомани дуже уважно стежать за ефіром у світі і відгукуються зразу ж. Та що там наводити приклади кожен їх знає і про Яворов, приїзд Блінкена тощо. І чатували на Гутьереша, шкоди не завдали б, бо бункер Зе глибокий, але полякали троха. А далі Фейгін повідомив, що монстри з АП бункерного страшні окультисти. В них синдром Гришки Распутіна, і дуже запалюються та ображаються, коли запрошені на ТВ всілякі мольфари та мольфарки бажають пробити ауру Бункерного і проклинають його. Це для них, що з яйця витягнути жало Хащикове.
29.04.2022 23:15 Відповісти
Когось критикувати ти мастак. А ти сам дай потужну відповідь! Що слабо? Хіба що відосіком,,,?
29.04.2022 23:24 Відповісти
Буде ж засідання на слідуючій неділі, там і засудять.
29.04.2022 23:29 Відповісти
ого, так радикально? може це все таки занад-то жорстко проти росії?
30.04.2022 07:51 Відповісти
Клован ще й якоїсь відповіді чекав? Той гутієреш з унітаза не злазить вже добу. Ось і вся відповідь від ООН.
29.04.2022 23:58 Відповісти
Що ми взагалі там робимо? Це, вже давно, якийсь дитячий садок, який нічого не вирішує і ні за що не відповідає. Тільки гроші даремно витрачаємо.
30.04.2022 00:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3VOzQmhkZUc Грузини співають - Ой у лузі червона калина. Підтримка України від наших братів грузинів.
30.04.2022 01:07 Відповісти
Україна разоружилася під "чесне слово" всіх підписнатів.
жоден з них не дотримався свого підпису, а один з них зараз намаґаеться знищіти Україну..
більше таких "помилок" не буде...
шо б від зуба Петріот знімався на знищення кацапні - бо НАТО і дуже....
30.04.2022 01:25 Відповісти
Хто і як не дотримався свого підпису, крім окупанта?
30.04.2022 08:51 Відповісти
чуєте "пермовини з рассeею?" - зі всіх стволів... - там зрадники...
30.04.2022 01:30 Відповісти
ДА !!! ПОРА ВВОДИТЬ ВОЙСКА ООН !!!
30.04.2022 05:03 Відповісти
Той голова колгоспу ООН, рardonne-moi, генеральний секретар ООН Гутерріаш, який прилетів з Мозкви зі завданням Путіна склонять Україну к міру на условіях Кремля, написав листа ніби народу України: "обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді"
30.04.2022 06:53 Відповісти
Схоже ця інституція деградувала, виродилась, та нічого не вирішує - корумпований балаган, ширма для безвідповідальеості за долю світу.
30.04.2022 07:44 Відповісти
Якщо ООН не має тотального права на насилля, як у державних влад, то що вони можуть зробити?
30.04.2022 07:48 Відповісти
Кажуть що терорист Ze підпалив на острові С ахалін ГРЕС-2...решуть людиб
30.04.2022 08:19 Відповісти
Понимаю желание Зеленского потролить ООН. Но текст, как обычно "по дебильному написан". Причем тут "унижение" и "ракетный удар"? Получается, согласно "логике" президента, Мордор против нас не воюет, а "унижает" нас?
30.04.2022 08:25 Відповісти
30.04.2022 08:27 Відповісти
Не те, щоб я любив Гутіереша, але в нього ще не було фізичної можливості підготувати відповідь ООН, а невтік вже його хаїть.
30.04.2022 09:36 Відповісти
пиз--ныш с левой резьбой в башке и недостатком серого вещества там же, обдристался выходкой против совбеза.Подмывайся отюпок керосином,возьми и спички на эту процедуру,гореть не тонуть, плешивый.
30.04.2022 11:16 Відповісти
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж курва отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка на увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
30.04.2022 13:14 Відповісти
да им хоть ссы в глаза этому оону будет всё божья роса!уродская организация
30.04.2022 13:17 Відповісти
 
 