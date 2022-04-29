Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Києва під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша, ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді.
Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни!" - наголосив він.
до речі, так само як зробило розумні морди наше керівництво коли через кордон, без суду, без встановлення походження випустили 320кг незадекларованих доларів. (32 ляма налом)
а в угорщину в,їхало тільки 28
от де ділися 4 ляма?
чому у вінничанки незадекларованих 9 тисяч забрали на зсу а у цієї суки ні?????????
я до того що коли ми запитуємо когось про щось
то маємо зпочатку запитувати себе.
зеля виявився з яйцями, патріотом.
а коя катлета як херачив чорні справ на митниці так і продовжує.
а він людина президента
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
"we won't give up, we will ******** efforts to save ukranians"
і які це "efforts" ви збираєтесь "******** "як до сіх жодного не було?
кацапня в ооні? в раді безпеки? з правом вето? - ооні нема.
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
вони ще 2гу світову не довоювали... - по полях по кочках...
Яку "потужну відповідь" ти від нього чекав?!
Куди зник генерал Марченко???
Чому зупинилось звільнення херсонщини і більше того - чому орки підбираються до околиць Миколаїва з півдня???
Чи Марченко знов ув´язнили, у нагороду за рятування Миколаїва та Одеси, що не входило у плани зєрмака по здачі України???
Незрозуміло чому Україна на генасамблеї не внесла резолюцію про виключення агресора з радбезу.
жоден з них не дотримався свого підпису, а один з них зараз намаґаеться знищіти Україну..
більше таких "помилок" не буде...
шо б від зуба Петріот знімався на знищення кацапні - бо НАТО і дуже....