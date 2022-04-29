Росія вибилась із графіка проведення воєнної кампанії на Донбасі, - Пентагон

Російська воєнна кампанія на Донбасі, ціллю якої є встановлення повного контролю у регіоні, просувається повільніше, ніж було заплановано.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ВВС, про це заявив високопоставлений представник Пентагона.

На думку американського воєнного відомства, російські війська відстають від своїх планів як мінімум на декілька днів.

Основними причинами цього США вважають ефективний опір ЗСУ і обережність, яку армія РФ проявляє після невдач під Києвом. Російські війська, зокрема, бояться відірватись від своїх ліній постачання.

"Ми вважаємо, що вони продовжують створювати умови для більш масштабного та затяжного наступу", - кажуть у Пентагоні.

За даними американської розвідки, на півдні та сході України дислоковані 92 російські тактичні батальйонні групи, ще декілька чекають на кордоні з боку Росії.

Однак у американських спеціалістів є сумніви у їх боєготовності, так як велика їх частина сформована з військових, які провели кілька тяжких тижнів на інших флангах у перші тижні вторгнення.

